Έρευνα Μetron Αnalysis: Σχεδόν 9 στους 10 εργαζόμενους υπέρ της μείωσης του χρόνου εργασίας από 40 σε 37,5 ώρες την εβδομάδα

Θετική επίδραση σε βασικές διαστάσεις της ζωής των εργαζομένων θεωρείται ότι θα είχε η μείωση του χρόνου εργασίας από 40 σε 37,5 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανελλαδικής δημοσκοπικής έρευνας που έγινε σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για λογαριασμό του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ από την Μetron Αnalysis και παρουσιάστηκε σήμερα στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου της συνομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που αποφασιζόταν μείωση του ωραρίου εργασίας από τις 40 ώρες για 5νθημερη εργασία που είναι σήμερα σε 37,5 ώρες, το 84% των εργαζόμενων που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα είχε θετική επίδραση στην οικογενειακή τους ζωή, το 83% στην ψυχική και σωματική τους υγεία και το 82% στην κοινωνική τους ζωή.

Η μείωση, ωστόσο, του χρόνου εργασίας με αναλογική μείωση και του μισθού δεν γίνεται αποδεκτή από την πλειονότητα των εργαζομένων, και δη τους μεγαλύτερους σε ηλικία.

Επίσης, το 55% θα προτιμούσε μια συνολική μείωση των ημερών εργασίας μέσα στο έτος ενώ το 45% μία μείωση του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου στις 7,5 ώρες.

Ενδιαφέρον εύρημα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα που «πιάνει» τέσσερα βασικά θέματα της εργασιακής ζωής (Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, Ετήσια Άδεια Μετ’ Αποδοχών, Ωράριο Εργασίας και Ευελιξία στο Χρόνο Εργασίας), αποτελούν επίσης τα ποσοστά των εργαζόμενων που έχει τύχει να εργαστούν για 13 ώρες μέσα σε μια ημέρα.

Έτσι, το 26% έχει τύχει πολλές/αρκετές φορές να εργαστεί μέσα σε μια ημέρα για 13 ώρες σε δύο ή περισσότερους εργοδότες, όπως ήδη προβλέπεται, ενώ το 33% έχει τύχει να εργαστεί πολλές/αρκετές φορές μέσα σε μια ημέρα για 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη.

Από αυτούς που έχουν εργαστεί για 13 ώρες σε μια ημέρα σε δύο ή περισσότερους εργοδότες, αυτό προήλθε άλλοτε με πρωτοβουλία του εργαζόμενου και άλλοτε του εργοδότη. Ωστόσο, για αυτούς που έχουν εργαστεί για 13 ώρες σε μια ημέρα στον ίδιο εργοδότη, κατά κανόνα ήταν αίτημα του εργοδότη, ιδίως στις νεότερες ηλικίες.

Την ίδια ώρα, εάν θεσμοθετούνταν η δυνατότητα εργασίας έως και 13 ώρες την ημέρα σε έναν εργοδότη, ακόμη και με μείωση των ωρών εργασίας μες στην εβδομάδα, η επίδραση θεωρείται αρνητική, ειδικά για τις γυναίκες.

Ένα ακόμα αξιοσημειώτο στοιχείο της έρευνας είναι ότι η ένταση της εργασίας σήμερα θεωρείται από σχεδόν 2 στους 3 αποτρεπτικός παράγοντας για τη δημιουργία ή τη διεύρυνση οικογένειας. Το 62% απαντάει ότι ο χρόνος εργασίας λειτουργεί αποτρεπτικά σε μια πιθανή απόφαση για την απόκτηση παιδιών (ή περισσότερων παιδιών). Μάλιστα το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 79% για την ηλικιακή ομάδα των 18 έως 29 ετών, στο 67% για την ηλικιακή ομάδα των 30 έως 44 ετών και 48% για την ηλικιακή ομάδα άνω των 45 ετών.

Αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας

Η έρευνα πραγατοποιήθηκε 25-30 Αυγούστου με τη συμμετοχή 806 εργαζόμενων.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Σχεδόν 1 στους 2 δηλώνει ότι χρησιμοποιεί την ψηφιακή κάρτα εργασίας – και περισσότερο σε Μεταποίηση/Εμπόριο και στις μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις

Για όσους χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας η χρήση της δεν παρουσιάζει δυσκολίες

Ο 1 στους 10 έχει συμβεί να τη χρησιμοποιήσει παράτυπα – κατά κανόνα μετά από αίτημα του εργοδότη

Η πλειονότητα θεωρεί ότι η ψηφιακή κάρτα κατοχυρώνει την τήρηση του ωραρίου – αν και λιγότερο το θεωρούν οι νεότεροι και οι εργαζόμενοι σε μεταποίηση/βιομηχανία

Ετήσια Άδεια Μετ’ Αποδοχών

Πάνω από 1 στους 2 εργαζόμενους λαμβάνει την ετήσια άδεια σπασμένη σε τρεις ή περισσότερες περιόδους

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η διευθέτηση της ετήσιας άδειας γίνεται σε συνεννόηση εργαζόμενου και εργοδότη

Ωράριο Εργασίας

Η μείωση του χρόνου εργασίας από 40 σε 37,5 ώρες την εβδομάδα θεωρείται ότι θα είχε θετική επίδραση σε βασικές διαστάσεις της ζωής των εργαζομένων

Η μείωση του χρόνου εργασίας με αναλογική μείωση και του μισθού δεν γίνεται αποδεκτή από την πλειονότητα των εργαζομένων, και δη τους μεγαλύτερους σε ηλικία

Αναμενόμενα όμως γίνεται αποδεκτή εάν ο μισθός παραμένει ο ίδιος

Το 55% θα προτιμούσε μια συνολική μείωση των ημερών εργασίας μες στο έτος και το 45% μία μείωση του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου στις 7,5 ώρες

Ευελιξία στο Χρόνο Εργασίας

Το 26% έχει τύχει πολλές/αρκετές φορές να εργαστεί μέσα σε μια ημέρα για 13 ώρες σε δύο ή περισσότερους εργοδότες, όπως ήδη προβλέπεται

Άλλοτε με πρωτοβουλία του εργαζόμενου και άλλοτε του εργοδότη

Το 33% έχει τύχει να εργαστεί πολλές/αρκετές φορές μέσα σε μια ημέρα για 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη

Και κατά κανόνα ως αίτημα του εργοδότη παρά ως πρωτοβουλία του εργαζόμενου, ιδίως σε νεότερες ηλικίες

Εάν θεσμοθετούνταν η δυνατότητα εργασίας έως και 13 ώρες την ημέρα σε έναν εργοδότη, ακόμη και με μείωση των ωρών εργασίας μες στην εβδομάδα, η επίδραση θεωρείται αρνητική – και περισσότερο για τις γυναίκες απ’ ό,τι για τους άνδρες

Και τελικά η πλειονότητα των ερωτώμενων τοποθετείται αρνητικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο (56%), και δη στις μεγαλύτερες ηλικίες

Πάντως, εάν η μεγαλύτερη ευελιξία στον χρόνο εργασίας συνοδευόταν από μείωση του εβδομαδιαίου εργάσιμου χρόνου, οι απόψεις είναι μοιρασμένες

Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της εργασίας σήμερα θεωρείται από σχεδόν 2 στους 3 αποτρεπτικός παράγοντας για τη δημιουργία ή τη διεύρυνση οικογένειας

Δείτε εδώ ολόκληρη την έρευνα