Στ. Παπασταύρου για το καλώδιο της Κρήτης: Επιτακτική ανάγκη η Λευκωσία να ξεκαθαρίσει τη θέση της

Να ξεκαθαρίσει τη θέση της έναντι του πρότζεκτ της ηλεκτρικής διασύνδεσης κάλεσε τη Λευκωσία ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνού, ο οποίος αμφισβήτησε την οικονομική βιωσιμότητα του έργου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παπασταύρου ανάφερε ότι οι δηλώσεις του κ. Κεραυνού, οι οποίες αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του έργου «στέλνουν ένα αμφίσημο μήνυμα» καθώς «δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά, ιδιαίτερα όταν το έργο αυτό είναι στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο καθώς θα τερματίσει την ενεργειακή της απομόνωση και καθώς μόλις στις 31 Ιουλίου «η Ρυθμιστική Αρχή της Κύπρου ενέκρινε τα 25 εκατ. έσοδα για την υλοποίηση του έργου».

Ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για δηλώσεις που κινούνται σε σαφώς αντίθετη κατεύθυνση, ενώ γνωστοποίησε ότι η ελληνική πλευρά δεν είναι κοινωνός των δύο ανεξάρτητων μελετών που επικαλέστηκε ο κ. Κεραυνός.

«Είναι επιτακτική ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τη θέση της», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου.