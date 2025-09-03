Στ. Παπασταύρου για το καλώδιο της Κρήτης: Επιτακτική ανάγκη η Λευκωσία να ξεκαθαρίσει τη θέση της

Να ξεκαθαρίσει τη θέση της έναντι του πρότζεκτ της ηλεκτρικής διασύνδεσης κάλεσε τη Λευκωσία ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνού, ο οποίος αμφισβήτησε την οικονομική βιωσιμότητα του έργου.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παπασταύρου ανάφερε ότι οι δηλώσεις του κ. Κεραυνού, οι οποίες αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του έργου «στέλνουν ένα αμφίσημο μήνυμα» καθώς «δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά, ιδιαίτερα όταν το έργο αυτό είναι στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο καθώς θα τερματίσει την ενεργειακή της απομόνωση και καθώς μόλις στις 31 Ιουλίου «η Ρυθμιστική Αρχή της Κύπρου ενέκρινε τα 25 εκατ. έσοδα για την υλοποίηση του έργου».
Ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για δηλώσεις που κινούνται σε σαφώς αντίθετη κατεύθυνση, ενώ γνωστοποίησε ότι η ελληνική πλευρά δεν είναι κοινωνός των δύο ανεξάρτητων μελετών που επικαλέστηκε ο κ. Κεραυνός.
«Είναι επιτακτική ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τη θέση της», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου.
Όσον αφορά στην Ελλάδα η δέσμευσή μας είναι συγκεκριμένη και υλοποιείται με συνέπεια από όλους τους φορείς. Η διασύνδεση είναι πολύ σημαντική και είναι ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει άμεσα της θέση της.
Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ακόμη, σχετικά ερωτηθείς, ότι το θέμα θα συζητηθεί στο άτυπο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ. «Είμαστε σε μια εποχή διασυνδέσεων, και στη χώρα μας φιλοδοξούμε σε λίγα χρόνια από τώρα να έχουμε πετύχει τις διασυνδέσεις όχι μόνο της Κρήτης αλλά και των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου και να ολοκληρώσουμε και με τις Κυκλάδες.
Ερωτηθείς εάν οι αντιρρήσεις της Τουρκίας έχουν παίξει κάποιο ρόλο, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι οι ενστάσεις της Κύπρου επικαλούνται ζητήματα οικονομικής βιωσιμότητας με βάση κάποιες μελέτες που δεν είναι σε γνώση της ελληνικής πλευράς.
Τέλος, στην ερώτηση πώς θα πραγματοποιηθεί το έργο εάν η Κύπρος κάνει πίσω, ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου περνά και από την Κύπρο».