Σφίγγει ο κλοιός για τη Λίζα Κουκ: Ποινική εμπλοκή και για τρίτο στεγαστικό δάνειο

Αντιμέτωπη και με μία ακόμη ποινική καταγγελία είναι η Λίζα Κουκ, μέλος του ΔΣ της Fed.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg, o επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για τη Χρηματοδότηση Στέγασης, (Federal Housing Finance Agency ή FHFA) Μπιλ Πούλτ, προχώρησε σε νέα, ποινικής φύσεως, παραπομπή εναντίον της Κουκ, εντείνοντας έτσι την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ προς τη Fed.

Η νέα παραπομπή αφορά ένα τρίτο ακίνητο, και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης.

Η Κουκ φέρεται να το δήλωσε ως «δεύτερη κατοικία» όταν πήρε στεγαστικό δάνειο ύψους 361.000 δολαρίων αλλά οκτώ μήνες αργότερα το παρουσίασε ως επενδυτικό ακίνητο με εισόδημα ενοικίασης 15.000 έως 50.000 δολάρια.

Προηγουμένως, η Κουκ είχε κατηγορηθεί ότι δήλωνε ψευδώς ακίνητα στο Μίσιγκαν και τη Τζόρτζια ως «κύρια κατοικία» ώστε να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού.

Στα δικαστήρια για την απόλυση

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην απόλυση της Κουκ μετά την αρχική ποινική υπόθεση, κλιμακώνοντας τη διαμάχη του με την κεντρική τράπεζα. Ο Τραμπ πιέζει την Fed και τον πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ , να μειώσουν τα επιτόκια, και η επιτυχής απομάκρυνση της Κουκ θα του επέτρεπε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο της Fed.

Η Κουκ, ωστόσο, επιδιώκει να μπλοκάρει τις κινήσεις για την έκπτωσή της, καταθέτοντας αγωγή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο την Πέμπτη, δια της οποίας χαρακτηρίζει την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να την απομακρύνει ως «παράνομη» και την χαρακτηρίζει απόπειρα κατάληψης του ελέγχου της Fed.