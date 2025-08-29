Π. Φιλιππίδης (Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης) στη Ναυτεμπορική TV: Πάνω από 2.000 τα κλειστά μαγαζιά

Για «μακρύ κατάλογο προβλημάτων» καθώς «τα τελευταία 20 χρόνια καμία κυβέρνηση δεν έχει σκύψει πάνω από όσα αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις», έκανε λόγο ο Παντελής Φιλιππίδης, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στην τηλεόραση της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής, ο κ. Φιλιππίδης σημείωσε: «Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Θεσσαλονίκη έχει 17 μαγαζιά κλειστά στην οδό Μητροπόλεως, στον δεύτερο πιο σημαντικό δρόμο της πόλης, 15 μαγαζια κλειστά στη Τσιμισκή, στον καλύτερο δρόμο της Ελλάδας κατά τη γνώμη μου, 80 μαγαζιά κλειστά στην Εγνατία Οδό».

Και πρόσθεσε: «Συνολικά σε όλο το δημοτικό διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν πάνω από 2.000 κλειστά μαγαζιά. Η κρίση είναι εμφανής. Αυτό σημαίνει ότι η επχιειρηματική κοινότητα εχει τεράστια προβλήματα και όσο τα αφήνουμε» θα διογκόνωνται.

Επισήμανε δε, ότι «αν δεν σταματήσει η αισχροκέρδεια, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε όσοι πουλάμε προϊόντα δεύτερης ανάγκης και θα δούμε πολλά λουκέτα»

Οσν αφορά τις αποκρίσεις που εισέπραξε από τον πρωθυπουργό, ανέφερε ότι μεταξύ άλλων πρέπει να βρεθεί μία λύση για τα κόκκινα δάνεια. Οτι τα αγόρασαν κάποιοι επιτήδειοι, κάποια fund δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα.

Η συνάντηση πάντως με τον πρωθυπουργό, είπε, έγινε «σε ήρεμο κλίμα».