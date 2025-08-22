Νέα μεγάλη άνοδος 30% στις διεθνείς τιμές του καφέ

Μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τιμές του καφέ Arabica τον Αύγουστο, με τις τιμές να αυξάνονται κατά περισσότερο από 30% στο χρηματιστήριο (εμπορευμάτων και παραγώγων) ICE, κυρίως λόγω των απότομων αυξήσεων των δασμών από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής του συνδέσμου εξαγωγέων καφέ της Βραζιλίας (Cecafe).

Ο δασμός 50% που επιβλήθηκε στον βραζιλιάνικο καφέ από την κυβέρνηση Τραμπ (από τις 6 Αυγούστου) έχει καταστήσει τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μη βιώσιμες και έχει διαταράξει τις αγορές, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Cecafe, Μάρσιο Φερέιρα.

«Σε συναντήσεις που είχα με την αμερικανική πλευρά, ξεκαθάρισα ότι η αύξηση των δασμών δημιούργησε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και οδήγησε σε άνοδο τις τιμές του καφέ παγκοσμίως. Και μπορεί να μην υπάρχει ανώτατο όριο», πρόσθεσε ο Φερέιρα.

«Η αγορά δεν μπορεί να διακρίνει πού μπορεί να τεθεί ένα όριο στην κορύφωση των τιμών», τόνισε ο ίδιος.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του καφέ Arabica στο ICE που διαπραγματεύονται στη Νέα Υόρκη, διαμορφώθηκαν περίπου στα 3,74 δολάρια ανά λίβρα την Παρασκευή, από περίπου 2,80 δολάρια στο τέλος Ιουλίου.

Και μείωση της παραγωγής

Δυσοίωνα όμως τα νέα και από την πλευρά της προσφοράς.

Η απόδοση των καλλιεργειών στη Βραζιλία -τον μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα καφέ στον κόσμο- δεν πρόκειται να βοηθήσει (στην εξισορρόπηση των τιμών) σύντομα, δήλωσε ο Φερέιρα.

Η συγκομιδή της καλλιέργειας Arabica, η οποία πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της για το 2025, είναι μειωμένη κατά περίπου 10% από τα επίπεδα που αναμένονταν, ενώ οι παγετοί που παρουσιάστηκαν νωρίτερα το καλοκαίρι στη Βραζιλία είναι πιθανό να μειώσουν την παραγωγή της επόμενης χρονιάς.

Στα τέλη Ιουνίου έως αρχές Ιουλίου 2025, καταγράφηκαν δύο κύματα ψύχους στην κεντρική και νότια Βραζιλία, με θερμοκρασίες ακόμα και κάτω από το μηδέν και χιονοπτώσεις, με τη θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές να πέφτουν έως και −10 °C.

Οι ψυχρές εισβολές επηρέασαν καλλιέργειες (καλαμπόκι, σιτάρι, καφές, ζαχαροκάλαμο, λαχανικά) στη νότια και κεντρική χώρα.

Ως αποτέλεσμα των δασμών, οι εισαγωγείς στρέφονται σε άλλες χώρες προέλευσης, όπως η Κεντρική Αμερική και η Κολομβία, αλλά αντιμετωπίζουν υψηλότερα ασφάλιστρα σε σύγκριση με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της ICE, δήλωσε ο Ferreira.

«Αυτή η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια προσελκύουν αναπόφευκτα κεφάλαια στο χρηματιστήριο και είναι φυσικό να διαμορφώνεται ένα ευνοϊκό κερδοσκοπικά περιβάλλον», είπε.

Ωστόσο, ο βραζιλιάνικος καφές παρουσιάζει επί του παρόντος «σημαντική αύξηση» στη ζήτηση στην Ευρώπη και την Ασία, η οποία είναι «πολύ πάνω από τις προσδοκίες», πρόσθεσε ο Φερέιρα.

Αυτή η ανάπτυξη δεν οφείλεται απαραίτητα στην υψηλότερη κατανάλωση στην Ευρώπη, είπε, παραπέμποντας στον ρόλο χωρών όπως η Γερμανία που επανεξάγει επεξεργασμένο καφέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκμεταλλευόμενη οι οποίες εφαρμόζουν χαμηλότερους δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα.