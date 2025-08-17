Τροχάδην ενόψει ΔΕΘ – Προϋπολογισμού και εν αναμονή δύο εκθέσεων (Moody’s, DBRS)

Μετά το ολιγοήμερο διάλειμμα, ο πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης επιστρέφουν στην Αθήνα οπότε και θα ξεκινήσουν οι πρώτες συσκέψεις με ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις, στις 7 Σεπτεμβρίου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

Μέχρι τέλος Αυγούστου, υπουργεία και φορείς θα πρέπει να αποστείλουν στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τις προτάσεις τους για τις δαπάνες του 2026 ώστε να ξεκινήσει και η κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Λίγο πριν τη ΔΕΘ, το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου, ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS θα ανακοινώσει τη δεύτερη αξιολόγηση του για τo ελληνικό αξιόχρεο με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα σχόλια του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο ο οίκος DBRS ήταν ο πρώτος που αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας μία βαθμίδα υψηλότερα, εντός της επενδυτικής, με σταθερές προοπτικές.

Στην έκθεση του επισημαίνονταν μεταξύ άλλων η υπεραπόδοση των δημοσιονομικών στόχων, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η μείωση των κόκκινων δανείων κοντά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περαιτέρω υποχώρηση του δημοσίου χρέους συνολικά κατά 60 μονάδες του ΑΕΠ σε 5 χρόνια χαρακτηρίζοντας την ως μία από τις μεγαλύτερες στη σύγχρονη εποχή. Πρόσφατα μάλιστα η DBRS με έκθεση της για τις ελληνικές τράπεζες σημείωνε ότι η χρηματοδότηση και η ρευστότητα του τομέα παραμένουν υγιείς. Επιπλέον, τόνιζε ότι η άμεση έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε γεωπολιτικές εντάσεις και στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο είναι περιορισμένη.

Μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, στις 19 Σεπτεμβρίου ο οίκος αξιολόγησης Moody’s έχει προγραμματισμένη την δική του αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία. Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός οίκος, επίσης τον Μάρτιο, είχε προχωρήσει στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας εντάσσοντας την στην επενδυτική βαθμίδα ύστερα από 14 χρόνια.

Παράλληλα, άλλαξε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Όπως είχε επισημάνει, το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας έχει γίνει τώρα πιο ανθεκτικό στα πιθανά μελλοντικά σοκ και τα δημοσιονομικά της έχουν βελτιωθεί ταχύτερα του αναμενόμενου. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης των στελεχών της Moody’s στην Αθήνα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δημοσιοποιήθηκαν οι προβλέψεις του οίκου για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, με αναφορές στη βελτίωση του ενεργητικού τους, την κεφαλαιακή τους θέση αλλά και τα έσοδα από τόκους.

Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2026

Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά και η κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2026 με όλα τα υπουργεία και τους φορείς να πρέπει έως τις 29 Αυγούστου να έχουν αποστείλει στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τις προτάσεις τους με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών που έχουν τεθεί.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με εγκύκλιο ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς καθορίστηκαν τα ανώτατα όρια δαπανών ανά υπουργείο και φορέα μέσα από την κατανομή των 107 δισ. ευρώ που προβλέπονται για το επόμενο έτος βάσει των νέων δημοσιονομικών κανόνων.

Το ποσό των δαπανών για το 2026 αγγίζει συνολικά τα 85 δισ. ευρώ έναντι 81,47 δισ. ευρώ φέτος. Από το ποσό αυτό τα 82,8 δις. ευρώ αφορούν τον στενό δημόσιο τομέα. Το ύψος των καθαρών δαπανών για τα επόμενα έτη έως το 2029 ανέρχεται συνολικά στα 82,8 δις. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσό των καθαρών δαπανών περιορίζεται σημαντικά από το 2027 καθώς το 2026 πέφτουν οι «τίτλοι τέλους» για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται προβλέψεις που σχετίζονται π.χ. με νέες προσλήψεις ή αυξήσεις μισθών κ.λ.π, πέραν όσων έχουν ήδη νομοθετηθεί και ισχύουν. Όπως αναφέρονταν στην εγκύκλιο «οι προτάσεις των φορέων συνοδεύονται από έκθεση με αιτιολόγηση κάθε ετήσιας απόκλισης άνω του πέντε τοις εκατό (5%) από τα έσοδα ή τα έξοδα του φορέα κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος».

Για το επόμενο έτος καταγράφεται μία αύξηση στα όρια δαπανών στα εξής υπουργεία :