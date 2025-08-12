Στον «πάγο» για μία διετία τα επιτόκια για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Αμετάβλητο παραμένει για δύο ακόμη χρόνια, έως και τις 10 Αυγούστου 2027, το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, δίνοντας μικρή «ανάσα» στους φορολογούμενους που δεν έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα φόρους

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι πάνω από 4 εκατ. φορολογούμενοι που έχουν ανοιχτούς «λογαριασμούς» με την εφορία δεν θα επιβαρυνθούν περαιτέρω, αφού το κόστος εξυπηρέτησης των οφειλών τους θα παραμείνει σταθερό, σύμφωνα και με την απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυρ. Πιερρακάκης. Ειδικότερα, με βάση το κείμενο της εν λόγω απόφασης, τα επιτόκια που προβλέπονται από το άρθρο 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας παραμένουν «παγωμένα» για δύο ακόμη χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι:

για εκπρόθεσμη καταβολή φόρων και τελών ισχύει επιτόκιο 8,76% ετησίως ή 0,73% τον μήνα.

για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, το επιτόκιο διατηρείται στο 0,50% τον μήνα ή 6% τον χρόνο.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με τόκο επί του ποσού φόρου που «τρέχει» από την επόμενη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας.

Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει «κλειδώσει» έως τον Μάρτιο του 2026 και τα επιτόκια που βαρύνουν τις πάγιες ρυθμίσεις, τα οποία βέβαια παραμένουν αμετάβλητα εδώ και περίπου μία τετραετία, όταν ξεκίνησε ο ανοδικός κύκλος των επιτοκίων του ευρώ.

Τι προβλέπεται

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται άλλωστε και σε απόφαση του υπουργείου, το επιτόκιο των δόσεων για τις βεβαιωμένες οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση παραμένει αμετάβλητο έως και τις 31 Μαρτίου 2026 και αναλυτικότερα:

στο 4,34% ανέρχεται το επιτόκιο για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις, και

στο 5,84% για περισσότερες από 12 δόσεις.

Τα επιτόκια, δε, αφορούν τόσο τις αρχικές ρυθμίσεις όσο και τις νέες υπαγωγές, διευκολύνοντας τους οφειλέτες να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αυξημένα παραμένουν τα επιτόκια για όσους έχουν χάσει προηγούμενη ρύθμιση και επιθυμούν να ενταχθούν εκ νέου σε καθεστώς διακανονισμού: στο 5,84% για έως 12 δόσεις, και στο 7,34% για περισσότερες από 12 δόσεις.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι, με βάση και τα πρόσφατα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από το «τσουνάμι» των πάνω από 110 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων χρεών, που χρωστούν 4.242.507 φορολογούμενοι, μόλις 3,62 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση.

Το υψηλότερο ποσοστό μάλιστα των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (35,2%) εντοπίζεται στο εύρος 500 με 10.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 19,8% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι εξάλλου ότι στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 76,2% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών, ενώ αντίθετα το 90,9% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές έως 10.000 ευρώ, με το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να αγγίζει το 3,5% των συνολικών οφειλών