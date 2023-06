Government spokesman announces new cabinet

Government spokesman Pavlos Marinakis announced on Monday the new cabinet, following June 25, 2023 elections.

Prime Minister: Kyriakos Mitsotakis

Ministry of National Economy and Finance

Minister: Kostis Chatzidakis

Alternate Minister Nikos Papathanassis

Deputy Minister: Haris Theocharis

Deputy Minister: Thanos Petralias

Ministry of Foreign Affairs

Minister: Giorgos Gerapetritis

Deputy Minister: Giorgos Kotsiras

Deputy Minister: Alexandra Papadopoulou

Deputy Minister: Kostas Fragogiannis

National Defence Ministry

Minister: Nikos Dendias

Deputy Minister: Yiannis Kefalogiannis

Deputy Minister: Nikos Hardalias

Ministry of Interior

Minister: Niki Kerameos

Alternate Minister: Thodoris Livanios

Deputy Minister on Macedonia-Thrace: Stathis Konstantinidis

Deputy Minister: Vivi Charalambogianni

Ministry of Education, Religious Affairs and Sports

Minister: Kyriakos Pierrakakis

Deputy Minister for Sports: Yiannis Economou

Deputy Minister: Zeta Makri

Deputy Minister: Domna Michailidou

Ministry of Health

Minister: Michalis Chryssochoidis

Alternate Minister: Irini Agapidaki

Deputy Minister: Dimitris Vartzopoulos

Deputy Minister: Marios Themistocleous

Ministry of Infrastructure and Transport

Minister: Christos Staikouras

Deputy Minister: Christina Alexopoulou

Deputy Minister: Nichos Tachiaos

Ministry of Environment and Energy

Minister: Theodoros Skylakakis

Deputy Minister: Nikos Tagaras

Deputy Minister: Alexandra Sdoukou

Ministry of Development

Minister: Kostas Skrekas

Deputy Minister: Maximos Senetakis

Deputy Minister: Anna Mani-Papadimitriou

Ministry of Labour and Social Welfare

Minister: Adonis Georgiadis

Deputy Minister: Vassilis Spanakis

Deputy Minister: Panos Tsakloglou

Ministry of Citizen Protection

Minister: Notis Mitarachi

Deputy Minister: Kostas Katsafados

Ministry of Justice

Minister: Giorgos Floridis

Deputy Minister: Yiannis Bougas

Ministry of Culture

Minister: Lina Mendoni

Deputy Minister: Christos Dimas

Ministry of Migration and Asylum

Minister: Dimitris Keridis

Deputy Minister: Sophia Voultepsi

Ministry of Social Cohesion and Family

Minister: Sophia Zacharaki

Deputy Minister: Maria Kefala

Ministry of Agricultural Development and Food

Minister: Lefteris Avgenakis

Deputy Minister: Dionyssis Stamenitis

Deputy Minister: Stavros Keletsis

Ministry of Shipping and Island Policy

Minister: Miltiadis Varvitsiotis

Deputy Minister: Yiannis Pappas

Ministry of Tourism

Minister: Olga Kefalogianni

Deputy Minister: Elena Rapti

Ministry of Digital Governance

Minister: Dimitris Papastergiou

Deputy Minister: Konstantinos Kyranakis

Ministry of Climate Crisis and Civil Protection

Minister: Vassilis Kikilias

Deputy Minister: Christos Triantopoulos

Deputy Minister: Evangelos Tournas

State Minister: Makis Voridis

State Minister: Stavros Papastavrou

State Minister: Akis Skertsos

Deputy State Minister to the Prime Minister and Director of the Prime Minister’s Office: Yiannis Bratakos

Deputy State Minister to the Prime Minister: Thanassis Kontogeorgis

Government spokesman: Pavlos Marinakis

In addition, the New Democracy parliamentary group will propose Ioannina Deputy Constantine Tassoulas as Parliament president.

The full cabinet will meet for the first time on Wednesday.