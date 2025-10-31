Harmonika – Υφαίναμε το Νήμα της Ζωής: Μια βραδιά όπου η τέχνη έγινε φως

Μια βραδιά όπου η Τέχνη μίλησε με κάθε της μορφή, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στο Σχολείον της Αθήνας – Ειρήνη Παπά του Εθνικού Θεάτρου η διακαλλιτεχνική εκδήλωση “Harmonika – Υφαίνουμε το Νήμα της Ζωής” που ένωσε θέατρο, μόδα, τεχνολογία και μουσική σε ένα ενιαίο ταξίδι που συγκίνησε και ενέπνευσε το κοινό.

Η σύγχρονη προσέγγιση του installation, σε συνδυασμό με το 3D Mapping του Αντώνη Σωτηρόπουλου, με τη σύλληψη και επιμέλεια της Ιωάννας Πατσουλάκη, μετέτρεψε τον ιστορικό χώρο σε μια ζωντανή, αναπνέουσα εμπειρία. Φως, εικόνα και κίνηση συνέθεσαν ένα περιβάλλον όπου ο θεατής έγινε μέρος του καλλιτεχνικού οράματος.

«Η Κληρονομιά»: Η θεατρική απόδοση στη μνήμη της Ειρήνης Παπά, με τις ερμηνείες των Ηρώ Μουκίου, Ευγενίας Παναγοπούλου και Στέλιου Κεχριώτη & Άννα Μαρία Τσουκαλά ξύπνησε μνήμες και ανέδειξε τη διαχρονικότητα της ελληνικής καλλιτεχνικής ψυχής.

Η Σύγκλιση Μουσικής: Η μουσική ενότητα, με τη χρήση αρχαιοελληνικών οργάνων, λειτούργησε ως μια ζωντανή γλώσσα ποίησης. Το Μουσικό Σχολείο Αθήνας, με τις καθηγήτριες Σόνια Χαραλαμπίδου και Αντιγόνη Ζάχαρη και τους μαθητές τους, ανέδειξαν τη διαχρονική δύναμη των αρχαιοελληνικών ήχων ως φορέα ποιητικής έκφρασης και πολιτιστικής μνήμης. Η σοπράνο Δέσποινα Σκαρλάτου και ο τενόρος Χρήστος Δελιζώνας μάγεψαν το κοινό με τα συγκινητικά ντουέτα τους, υφαίνοντας συναισθηματικούς δεσμούς ανάμεσα στους θεατές.

«Σώμα | Η Τεχνολογία» : Η έναρξη της ενότητας εντυπωσίασε με το συμβολικό performance της χορογράφου Σμαρώς Κεπαπτσόγλου και η ομάδα Step Dance παρουσίασε ένα τελετουργικό κίνησης με μεταξωτά μαντίλια από το Μουσείο Μεταξιού Γιώργο Τσιακίρη, ενώ οι προβολές με την καινοτόμο τεχνολογία ψηφιακού κεντήματος της Μαρίας Όλγας Βλάχου ανέδειξε καθαρά πώς το μέλλον της μόδας χτίζεται πάνω σε νέες μορφές τέχνης.

Τα θεατρικά κοστούμια των Line πlanet και Βάσω Τσίκου ολοκλήρωσαν την ιδιαίτερη σκηνική παρουσία, ενώ τα κοσμήματα του Βασίλη Μόραλη και τα σανδάλια των Greek Chic Handmades συνέθεσαν ένα αποτέλεσμα αρμονίας και πολιτισμικής ταυτότητας με τη στυλιστική επιμέλεια της Κατερίνας Κόντη.

Το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό σε έναν διάλογο ανάμεσα στην παράδοση, τη σύγχρονη δημιουργία και την τεχνολογική καινοτομία.

Όπως δήλωσε η παρουσιάστρια της εκδήλωσης Μαρία Δεληκωνσταντίνου:

«Ένα νήμα φωτός, τέχνης και ψυχής υφάνθηκε μέσα από τη συνεργασία, τη δημιουργία και την πίστη στο κοινό όραμα.

Κάθε καλλιτέχνης, κάθε ήχος, κάθε κίνηση, κάθε χρώμα — μια ανάσα στο υφαντό του Νήματος της Ζωής.»

Συντελεστές

Διοργάνωση – Επιμέλεια: Ιωάννα Πατσουλάκη

Σκηνοθέτης – 3D Mapping: Αντώνης Σωτηρόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Δεληκωνσταντίνου

Επικοινωνία: Μαρκέλλα Σαράιχα

Δημόσιες Σχέσεις: Άντζυ Νομικού

Επιμέλεια Εκδήλωσης: Βασίλης Κοντογιώργος

Με την υποστήριξη των Step Dance, Design Art Academy, Freddy MakeUp Stage, ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, Fashion Consulting Agency Faim, Knitfil.