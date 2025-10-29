21ο ετήσιο Athens Tax Forum Changing Gears: Tax Policy at a Turning Point

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει τη διοργάνωση του 21ου Ετήσιου Athens Tax Forum, με τίτλο Changing Gears: Tax Policy at a Turning Point, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025.

Σε μια εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας, μεταβαλλόμενων συνθηκών και ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, οι ηγέτες του φορολογικού τομέα καλούνται να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες προκλήσεις. Καθώς η φορολογική πολιτική και οι επιχειρηματικές πρακτικές μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για σαφήνεια, διορατικότητα και στρατηγική καθοδήγηση.

Το Forum θα διερευνήσει πώς οι φορολογικοί ηγέτες μπορούν να πλοηγηθούν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, εστιάζοντας σε τρεις βασικές προτεραιότητες, με στόχο την αποτύπωση κατευθύνσεων και εφαρμόσιμων πρακτικών που θα υποστηρίξουν τους φορολογικούς επαγγελματίες στην προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα:

Αντιμετώπιση ενός δυναμικού και απρόβλεπτου φορολογικού περιβάλλοντος

Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) στη φορολογία

Αναβάθμιση και ενδυνάμωση των φορολογικών ομάδων του μέλλοντος

Η μακροβιότερη θεσμική εκδήλωση για τη φορολογία στην Ελλάδα, το Athens Tax Forum, αναγνωρίζεται για τη σημαντική συμβολή του στον εθνικό και διεθνή φορολογικό διάλογο. Αποτελεί κορυφαία πλατφόρμα προοδευτικής συζήτησης γύρω από ζητήματα φορολογικής πολιτικής, διοίκησης και μεταρρύθμισης.

Το φετινό Forum θα επικεντρωθεί σε καίριες εξελίξεις, όπως:

Τις επιπτώσεις των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών φορολογικών μεταρρυθμίσεων

Τον ρόλο των φορολογικών κινήτρων στην ενίσχυση βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας

Την προσαρμογή των εθνικών φορολογικών συστημάτων εν μέσω παγκόσμιων μεταβολών

Τις στρατηγικές διασφάλισης φορολογικής βεβαιότητας, συμμόρφωσης και ανταγωνιστικότητας

O Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης δήλωσε: “Η φορολογική πολιτική αποτελεί θεμελιώδη άξονα της οικονομικής στρατηγικής της χώρας. Στη νέα εποχή της τεχνολογικής ανατροπής και της πράσινης μετάβασης, η φορολογική μεταρρύθμιση είναι στρατηγικός μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, μέσω του Athens Tax Forum 2025, συμβάλλει ενεργά στον διάλογο για ένα φορολογικό πλαίσιο απλό, σταθερό, προβλέψιμο και αξιόπιστο που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας, ενθαρρύνει τις επενδύσεις και επιβραβεύει τη συνέπεια.”

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων, Ιωάννης Σταυρόπουλος, δήλωσε:

«Το Athens Tax Forum επιστρέφει για 21η χρονιά, ανανεωμένο, περιεκτικό και πάντα επίκαιρο, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στη φορολογική πολιτική και την επιχειρηματική καθημερινότητα. Το συνέδριο έχει πλέον καθιερωθεί ως ο κορυφαίος θεσμός διαλόγου και προτάσεων για τη φορολογική πολιτική στην Ελλάδα. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια του συστηματικού έργου της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, που στόχο έχει τη συμβολή στον δημόσιο διάλογο και την ενίσχυση των θεσμών στη διαμόρφωση μιας σταθερής και δίκαιης φορολογικής πολιτικής με το βλέμμα στο μέλλον. Με τη συμμετοχή διακεκριμένων ξένων και εγχώριων ομιλητών και εκπροσώπων της αγοράς κάθε χρόνο, το Athens Tax Forum έχει δημιουργήσει μια σημαντική παρακαταθήκη ως χώρος παραγωγής γνώσης, ανταλλαγής απόψεων και παρουσίασης κοστολογημένων προτάσεων, για όλο το εύρος των ζητημάτων που αφορούν στη φορολογία των επιχειρήσεων. Η προσδοκία μου είναι να τιμήσουμε και φέτος αυτήν την κοινή μας παράδοση, συνεχίζοντας με συνέπεια και όραμα τη συμβολή μας στη διαμόρφωση του φορολογικού πλαισίου της χώρας, προς όφελος της υγιούς επιχειρηματικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των εταιριών–μελών του Επιμελητηρίου μας».

Περισσότερες πληροφορίες για το Athens Tax Forum 2025:

https://www.amcham.gr/events/event/21st-athens-tax-forum/

Agenda: https://www.amcham.gr/repository/ATF25/AGENDA.pdf