Ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ξεκινά το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη δωρεάν διανομή 35.000 κομποστοποιητών σε νοικοκυριά

Ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου πρωτοπορεί με μια μεγάλη πράσινη δράση για 35.000 νοικοκυριά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου!

Η δράση συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021–2027 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Ό,τι πιο green θα κάνεις φέτος ξεκινά την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, στις 09:00, όπου οι πολίτες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο μεγαλύτερο πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης και να διεκδικήσουν την απόκτηση του δικού τους οικιακού κομποστοποιητή εντελώς δωρεάν.

Ο εξοπλισμός οικιακής κομποστοποίησης κατανέμεται στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό, το πλήθος των κατοικούμενων κατοικιών, καθώς επίσης και τον εξοπλισμό που δύναται να διανεμηθεί στα νησιά που έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν χρηματοδότηση.

Η κατανομή δεν περιλαμβάνει τους Δήμους που έχουν εγκεκριμένη ή προς έγκριση πρόταση χρηματοδότησης διαχείρισης βιοαποβλήτων που περιλαμβάνει εξοπλισμό οικιακής κομποστοποίησης και συγκεκριμένα τους Δήμους Καρπάθου, Λέρου, Μεγίστης, Τήνου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Αμοργού, Αντιπάρου και Μήλου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο τύπους κομποστοποιητών:

Οικιακός Μηχανικός Κομποστοποιητής: Ιδανικός για κάθε νοικοκυριό, ο κομποστοποιητής επεξεργάζεται υπολείμματα τροφών όπως: φλούδες, αποφάγια, υλικά μαγειρικής, ληγμένα τρόφιμα, χωρίς να προκαλεί οσμές. Είναι εύκολος στη χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού, μειώνει έως και 90% τον όγκο των οικιακών οργανικών απορριμμάτων και παράγει συγχρόνως εδαφοβελτιωτικό (κόμποστ) για γλάστρες και κήπο.

Κομποστοποιητής Κήπου: Κατάλληλος για νοικοκυριά με αυλή, κήπο ή χωμάτινο εξωτερικό χώρο. Πραγματοποιεί κομποστοποίηση οργανικών υλικών όπως οργανικά οικιακά υπολείμματα, φύλλα κλπ..

Με τη συμμετοχή σου, μετατρέπεις τα οργανικά υπολείμματα της καθημερινότητας σε πολύτιμο λίπασμα, μειώνεις τα απορρίμματα, προστατεύεις το περιβάλλον και συμβάλλεις ενεργά στην κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Γιατί, πράγματι, ό,τι πιο green θα κάνεις φέτος, ξεκινά από το σπίτι σου!

Πώς συμμετέχεις:

Η πλατφόρμα ανοίγει την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Κάνε την αίτησή σου:

www.wastefreeaegean.gr/biowaste

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και τη συμπλήρωση του συνόλου των συμμετοχών ανά Δήμο, οι πολίτες θα ενημερωθούν για τον ακριβή τόπο, χρόνο και διαδικασία που θα παραλάβουν τον κομποστοποιητή τους.