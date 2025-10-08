Mε εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε και η δεύτερη συνάντηση του 2025 της διοργάνωσης <Καλές θάλασσες με υγεία και ασφάλεια> , από τη Daskalakis congress & trv.

Ακαδημαϊκή κοινότητα, οι μεγαλύτεροι παραδοσιακοί πολιορκητικοί όμιλοι, ΑΕΝ, 2 Πανεπιστήμια ΠΑΠΕΙ και Πολυτεχνική Σχολή συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά για να συζητήσουν για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση νέων και υγιή διαβίωση στη ναυτιλία.

Την εκδήλωση άνοιξε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής-Οικογένειας κ. Ράπτη και ακολούθως χαιρέτησαν ο Πρόεδρος ΝΕΕ κ. Αλεξανδράτος, ο Διοικητής ΑΕΝ Ύδρας κ.Μαλούκος, η Διοικήτρια ΑΕΝ Σύρου κ. Κορακά, ο Πρόεδρος ΙΣΑ κ. Πατούλης, ο Διοικητής ΑΕΝ Ασπροπύργου κ. Μυτιληναίος, ο Δήμαρχος Οινουσσών κ. Δανιήλ, η ε. Πρόεδρος ΕΟΤ κ.Γκερέκου, ενώ μηνύματα έστειλαν ο Υπουργός Ναυτιλίας κ.Κικίλιας και ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Μόραλης.

Σε τρία πάνελ συζητήθηκαν η κατάρτιση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, η μετεκπαίδευση εντός ομίλων και η υγιής διαβίωση στα πλοία.

Όπως δήλωσαν και οι 2 Υπουργοί η εν λόγω ετήσια εκδήλωση αποδεικνύει την καλή συνεργασία Ακαδημαϊκής κοινότητας, Πολιτείας, Ναυτιλιακής κοινότητας και τα συμπεράσματα της είναι πολύτιμα για χάραξη πολιτικής και στήριξη ναυτικών και οικογενειών τους.

Υπάρχει προοπτική με 100 επαγγελματικές κατηγορίες στο ναυτιλιακό χώρο και ανάγκη ενημέρωσης των νέων σχετικά.

Οι απαιτήσεις για γνώση και ανθρώπινη ναυτιλία αυξάνουν συνεχώς, ενώ η εκπαίδευση πρέπει να επικαιροποιείται σε ανοιχτό δίαυλο με την αγορά εργασίας και την έρευνα.

Αναγκαία η στελέχωση ΑΕΝ με μόνιμο προσωπικό και εκσυγχρονισμό γνώσεων των διδασκόντων.

Απαραίτητη η μετεκπαίδευση στους ομίλους για σύγχρονα πλοία και πολυεπίπεδες εταιρείες και η συνεχής αξιολόγηση της εκπαίδευσης.

Ανάλογη πρέπει να είναι η βασική εκπαίδευση σε θέματα υγείας και έκτακτων περιστατικών, ενώ η διατροφή ναυτικών αποτελεί βασικό στοιχείο ποιότητας στα Ελληνικά πλοία.

Η εκδήλωση καλύφθηκε από την ΕΡΤ και συντονίστηκε από κορυφαίους δημοσιογράφους της ΕΡΤ και ναυτιλιακού τύπου.

Σταθερά υποστηρίζεται από τον Όμιλο Αγγελικούση, την Costamare shipping, JHI Steamship, Attica group, Mega tugs, Diaplous, Saint Nicholas, Gelasakis group, Ganmar shipping, Περιφέρεια Κρήτης, Psepe, Mavrikos S.A., Wingu, TMA, Rokakis S.A., Megalakakis S.A., Samaria-Εtanap, Les Fleuristes, Eθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, FEKA,Δήμο Πειραιά.