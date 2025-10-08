Ο Πύργος Πειραιά και το λιμάνι υποδέχονται το Art Explora Festival

Ο Πύργος Πειραιά, ως Stopover Partner του Art Explora Festival, υποδέχεται στην Ελλάδα το πρώτο πλωτό μουσείο στον κόσμο και συμμετέχει ενεργά σε ένα φεστιβάλ που ταξιδεύει στη Μεσόγειο για να φέρει την τέχνη πιο κοντά σε όλους. Από τις 3 έως τις 12 Οκτωβρίου, η Πύλη Ε8 του Λιμανιού μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, γεμάτο τέχνη, μουσική, χορό, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας, δέκα ημέρες ελεύθερης πρόσβασης και δημιουργικής συμμετοχής για κάθε κοινό.

Ο εμβληματικός Πύργος Πειραιά, το πρώτο πράσινο και ψηφιακό ψηλό κτήριο της Ελλάδας με πιστοποίηση LEED Platinum, συμμετέχει στη γιορτή της τέχνης και του πολιτισμού φωτιζόμενος κάθε βράδυ με τα χρώματα του Art Explora Festival. Το φως του Πύργου γίνεται σύμβολο μιας πόλης που αλλάζει, που αναγεννάται και που αγκαλιάζει τη δημιουργικότητα. Παράλληλα, στο lobby του κτιρίου φιλοξενείται για πρώτη φορά ένα έργο σύγχρονης τέχνης του Θεόκλητου Τριανταφυλλίδη, ευγενική παραχώρηση του ίδιου και της The Breeder gallery, προσκαλώντας επισκέπτες και ενοίκους να βιώσουν την τέχνη σε έναν χώρο που συνδυάζει την αρχιτεκτονική και τη σύγχρονη αισθητική.

Το Art Explora Festival, που έχει ήδη ταξιδέψει σε εμβληματικές πόλεις όπως η Μασσαλία, η Βενετία, η Ταγγέρη και η Μάλαγα, συγκεντρώνοντας περίπου 300.000 επισκέπτες, πραγματοποιεί στον Πειραιά τον δέκατο σταθμό του μεγάλου πολιτιστικού του ταξιδιού. Η στάση αυτή, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής, με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά, της New Metropolitan Attica A.E., του ομίλου DIMAND και της Piraeus Tower A.E., αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική εξωστρέφεια της χώρας.

Η έναρξη του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με εκατοντάδες επισκέπτες και διακεκριμένους προσκεκλημένους. Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλάμβανε εντυπωσιακές παραστάσεις, όπως το «Bolero» του διεθνώς αναγνωρισμένου χορογράφου Αντώνη Φωνιαδάκη, μια μοναδική αναδημιουργία του αριστουργήματος του Ravel πάνω σε τραμπολίνα, καθώς και την «Spontaneous Symphony for Barrels» του Γιώργου Μωραΐτη, ένα συμμετοχικό μουσικό δρώμενο όπου βαρέλια λαδιού και χειροποίητα όργανα μετατράπηκαν σε κρουστά από τα χέρια του κοινού. Δεκάδες επισκέπτες συμμετείχαν ενεργά σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία, μεταμορφώνοντας το λιμάνι σε μια συλλογική ορχήστρα. Το ζωντανό πρόγραμμα, από την Ελληνίδα επιμελήτρια Κατερίνα Τσέλου, παρουσίασε κορυφαίες φωνές από την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και πέρα από αυτήν, κάνοντας την τέχνη προσβάσιμη σε όλους.

Highlights από την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ: https://youtu.be/i5v1B6_-FS8

Κατά την τελετή έναρξης, ο Frédéric Jousset, ιδρυτής και πρόεδρος του Art Explora Foundation, δήλωσε:

«Είναι χαρά και τιμή να βλέπουμε τα πανιά του Art Explora καταμαράν υψωμένα στον γαλανό ουρανό της πόλης του Πειραιά, ενός από τα πιο ζωντανά και δραστήρια λιμάνια της Ευρώπης. Πριν από δεκαοκτώ μήνες ξεκινήσαμε αυτή την οδύσσεια γύρω από τη Μεσόγειο, με αφετηρία τη Μάλτα, τη Βενετία, τη Μασσαλία, την Ταγγέρη, το Ραμπάτ, το Δυρράχιο, τις Κάννες, τη Νίκαια και τη Ριέκα και τέλος …Αθήνα, ερχόμαστε!

Η Ελληνίδα επιμελήτρια του φεστιβάλ, Κατερίνα Τσέλου, πρόσθεσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Frédéric Jousset, το Art Explora Foundation, τις εξαιρετικές ομάδες και όλους τους συνεργάτες μας που που συνέβαλαν ώστε αυτό το φεστιβάλ να γίνει πραγματικότητα. Αυτός ο σταθμός είναι μια γιορτή της συλλογικής προσπάθειας και του κοινού οράματος.»

Η Ελένη Δουνδουλάκη, Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, τόνισε:

«Ανά τους αιώνες, η Μεσόγειος υπήρξε μια θάλασσα πολιτισμών· μια θάλασσα συλλογικής μνήμης, ένας ανοιχτός ορίζοντας συναντήσεων μεταξύ ανθρώπων, ιδεών και καλλιτεχνικής έκφρασης. Το Art Explora Festival συνεχίζει αυτήν την υπέροχη ιστορία με έναν μοναδικό τρόπο: δημιουργώντας έναν πλωτό χώρο, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, όπου οι καλλιτέχνες συνομιλούν με το κοινό, και όπου οι ιδέες, το ταξίδι και η δημιουργία μετατρέπονται σε μια κοινή εμπειρία.

Εύχομαι στο Art Explora Festival μια γόνιμη και επιτυχημένη παραμονή στη χώρα μας. Η παρουσία του στον Πειραιά προσθέτει έναν ακόμη κρίκο στους στενούς πολιτιστικούς δεσμούς ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία.»

Η Laurence Auer, Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, σημείωσε:

Το Art Explora Festival ενσαρκώνει το πνεύμα της πολιτιστικής διπλωματίας, με τους ίδιους τους καλλιτέχνες να λειτουργούν ως πρεσβευτές ενός διαλόγου. Είναι ένας διάλογος, αλλά ταυτόχρονα και μια αμοιβαία κατανόηση. Μέσα από τις παραστάσεις, τις εκθέσεις και τις συναυλίες, χτίζονται γέφυρες μεταξύ κοινοτήτων, ανοίγουν οι ορίζοντες και υπενθυμίζεται ότι η τέχνη είναι μια οικουμενική γλώσσα, ικανή να ενώνει, πέρα από σύνορα, όλες τις διαφορές. Είναι προφανές ότι ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα αυτές οι συναντήσεις υπήρχαν πάντα στην ιστορία, αλλά και στους σύγχρονους χώρους. Το Art Explora Festival εκφράζει αυτή τη φιλοδοξία να εμβαθύνει τη γαλλοελληνική και μεσογειακή πολιτιστική συνεργασία, και σε όλους όσοι συνέβαλαν για να γίνει αυτό δυνατό, θέλω να εκφράσω την πιο βαθιά μου ευγνωμοσύνη.»

Η Ανδριάνα Ζαρακέλη, Αντιδήμαρχος Πειραιά, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή να σας υποδεχόμαστε στην πόλη μας, στο λιμάνι του Πειραιά, μια ιστορική πύλη της Ελλάδας προς τον κόσμο. Η πόλη μας υπήρξε πάντα σημείο αναφοράς πολιτισμών, ιδεών και δημιουργίας. Σήμερα, φιλοξενώντας αυτό το καινοτόμο πλωτό μουσείο, ο Πειραιάς αγκαλιάζει ξανά τις αξίες της ανοιχτότητας, του διαλόγου και της πολιτιστικής ανταλλαγής. Είμαστε υπερήφανοι που το Art Explora επέλεξε τον Πειραιά, στην Ελλάδα, ως έναν από τους σταθμούς του. Αυτές οι πρωτοβουλίες υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόσβασης στην τέχνη για όλους, φέρνοντας τον πολιτισμό πιο κοντά στους πολίτες, τους επισκέπτες και, ιδιαίτερα, στις νεότερες γενιές.»

Από πλευράς της Accor, η Coline Pont, Chief Sustainability Officer, ανέφερε:

«Εκ μέρους της Accor, είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα για να γιορτάσουμε το Art Explora Festival, μια πρωτοβουλία που είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε ως κύριος συνεργάτης από πέρυσι. Στην Accor, ο σκοπός μας είναι απλός αλλά φιλόδοξος: να πρωτοπορούμε στην τέχνη της υπεύθυνης φιλοξενίας, συνδέοντας πολιτισμούς με ειλικρινή φροντίδα. Η συνεργασία μας με το Art Explora αντικατοπτρίζει αυτές τις αξίες. Το φεστιβάλ καθιστά τον πολιτισμό προσβάσιμο σε όλους, ταυτόχρονα αναδεικνύοντας τοπικούς καλλιτέχνες και ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στις κοινότητες. Πιστεύουμε ότι η φιλοξενία και ο πολιτισμός – μαζί – μπορούν να δημιουργήσουν.»

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, ιδρυτής & CEO της DIMAND, δήλωσε:

«Το Art Explora Festival είναι ένα όραμα, μια ιδέα που εμπνέει συναισθήματα. Αυτή η εκδήλωση αναδεικνύει τον Πειραιά και την Αθήνα στον παγκόσμιο χάρτη της τέχνης. Μέσα από αυτό το φεστιβάλ, η τέχνη γίνεται πραγματικά προσβάσιμη σε όλους.»

Ο Πύργος Πειραιά, που αποτελεί κοινή επένδυση της DIMAND, της EBRD και της PRODEA Investments σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά, έχει μεταμορφωθεί από ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο σε ένα σύγχρονο, βιώσιμο και ζωντανό ορόσημο της πόλης. Η συμμετοχή του στο Art Explora Festival εκφράζει τη δέσμευση της Piraeus Tower S.A. να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη σχέση της πόλης με την τέχνη, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας στους πολίτες νέους τρόπους να συνδεθούν με τον πολιτισμό.

Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί το Art Explora Festival έως τις 12 Οκτωβρίου, στην Πύλη Ε8 του Λιμανιού του Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο και απαραίτητη προκράτηση θέσης. Κλείστε τα δωρεάν εισιτήριά σας για το Art Explora Festival!