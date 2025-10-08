Η μακροζωία στο επίκεντρο του TEDxAthens Salon 2025, με την υποστήριξη της ΝΝ Hellas

Με θέμα τη μακροζωία και πώς μπορούμε να ζούμε όχι μόνο περισσότερο αλλά και καλύτερα, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου το TEDxAthens Salon στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με την υποστήριξη της NN Hellas.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν διεθνείς και Έλληνες ομιλητές, όπως ο Dr. Joseph Coughlin, ιδρυτής & Δ/ντής του MIT AgeLab, ο Δρ. Στάθης Γκόνος, Δ/ντής στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η Dr. Mariam Elgabry, Βιοχημικός μηχανικός, πρώην αθλήτρια σπριντ, ιδρύτρια & CEO της Bronic, καθώς και ο Dr. Steve Allder, Νευρολόγος – Σύμβουλος στη Re:Cognition Health, που ανέδειξαν την ανάγκη για πρόληψη, διαγενεακή σύνδεση και έναν νέο τρόπο σχεδιασμού της ζωής, ώστε η μακροζωία να συνοδεύεται από ποιότητα, σκοπό και ουσιαστική προετοιμασία.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν η συζήτηση της Προέδρου Δ.Σ. & CEO της NN Hellas Φιλίππας Μιχάλη με τον Dr. Coughlin, στο πλαίσιο της οποίας αναδείχθηκαν οι αλλαγές που φέρνει η μακροζωία στην κοινωνία, την εργασία, την εκπαίδευση και τις ανθρώπινες σχέσεις, ενώ τέθηκαν και ερωτήματα γύρω από τον «σκοπό της ζωής», αλλά και ηθικά διλήμματα που προκύπτουν γύρω από το ζήτημα της μακροβιότητας.

Όπως σημείωσε ο Dr. J. Coughlin, «Το μέλλον της γήρανσης είναι μια συλλογική πρόκληση που απαιτεί να επανασχεδιάσουμε πώς εργαζόμαστε, πώς εκπαιδευόμαστε και πώς υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο, σε κάθε στάδιο της ζωής μας. Δεν αρκεί να προγραμματίζουμε για το μέλλον – πρέπει να είμαστε ήδη έτοιμοι. Η γήρανση δεν είναι μόνο βιολογικό φαινόμενο, αλλά και θέμα σχεδιασμού», ενώ τόνισε τη σημασία της επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών γενεών: «Είναι σημαντικό οι παλαιότερες και οι νεότερες γενιές να συναντιούνται και όχι να απομακρύνονται. Αν δημιουργήσουμε χώρους όπου όλοι μπορούν να προσφέρουν στο κοινό καλό, να αλληλοεπιδράσουν και να εργαστούν, θα δημιουργηθούν ουσιαστικές συζητήσεις και δυνατοί κοινωνικοί δεσμοί».

Για την κα Μιχάλη «Η μακροζωία δεν αφορά μόνο το να προσθέτουμε χρόνια στη ζωή μας, αλλά το να δίνουμε περισσότερη ζωή σε αυτά. Το να ζούμε με σκοπό σημαίνει να έχουμε κατεύθυνση, στόχους και τη βεβαιότητα ότι οι επιλογές και οι σχέσεις μας έχουν σημασία. Στην Ελλάδα, όπως δείχνει και η Έρευνα Μακροζωίας της NN, οι άνθρωποι ονειρεύονται ένα πιο μακρύ μέλλον, αλλά πολλοί νιώθουν απροετοίμαστοι για αυτή τη διαδρομή. Αυτό μας υπενθυμίζει ότι η μακροζωία δεν είναι ατομικό μονοπάτι, αλλά μια συλλογική ευθύνη, που απαιτεί πρόσβαση σε υγεία, οικονομική ασφάλεια και αξιοπρέπεια για όλους.»

Το κοινό είχε επίσης την ευκαιρία να επισκεφθεί το NN Longevity Booth και να κάνει ένα «ταξίδι» προς τη μακροζωία, με «σταθμούς» που συντελούν σε μια ζωή με ουσία, όπως η σωματική υγεία, η ψυχική ευημερία και η οικονομική ασφάλεια, ενώ στο τέλος, κάνοντας το ειδικό τεστ, μπορούσαν να δουν πόσο προετοιμασμένοι είναι τελικά για αυτό.

