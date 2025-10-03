Η UM γιορτάζει την Stand Against Bland Day, μια ημέρα ενάντια στη μονοτονία Και αφιερωμένη στη δημιουργικότητα

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, η UM πραγματοποίησε για πρώτη φορά την Stand Against Bland Day σε παγκόσμιο επίπεδο, καλώντας όλους τους ανθρώπους της, σε όλο τον κόσμο, να κάνουν ένα δημιουργικό διάλειμμα από τη ρουτίνα και να επανασυνδεθούν με τον σκοπό τους: Να δημιουργούμε καμπάνιες για τα brands μας, με ταυτότητα, χαρακτήρα και διαφορά.

Σε έναν κόσμο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο αυτοματισμός απειλούν να εξομοιώσουν τα πάντα, η πραγματική πρόκληση για τα brands δεν είναι η απόρριψη αλλά η αδιαφορία από τους ανθρώπους. Σε αυτή την εποχή «του μέσου όρου», η UM δηλώνει ξεκάθαρα ότι διαλέγει τη δημιουργία με ψυχή, τον στρατηγικό σχεδιασμό με τόλμη και τη δημιουργική σκέψη χωρίς όρια.

Η ημέρα αυτή είναι η απόλυτη έκφραση της φιλοσοφίας Stand Against Bland, του mantra που διαπερνά την κουλτούρα της UM και δίνει μορφή στον τρόπο που εργάζεται, σκέφτεται, εξελίσσεται και συνεργάζεται.

Η Susan Kingston-Brown, Global Brand President της UM, δήλωσε:

«Η Stand Against Bland Day δεν είναι απλά μια ημέρα γιορτής, είναι η φιλοσοφία μας σε δράση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε καθημερινά: στη δημιουργικότητα μας, στις συνεργασίες μας και στην κουλτούρα που καλλιεργούμε. Οι άνθρωποί μας είναι γεμάτοι ενέργεια, περιέργεια και δημιουργικό θάρρος, ώστε οι πελάτες μας να λαμβάνουν την πιο αυθεντική, τολμηρή και ουσιαστική στρατηγική σκέψη που λειτουργεί ενάντια στη μονοτονία.»

Στην Ελλάδα, η UM Greece γιόρτασε τη SAB Day με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που συνδύασε γνώση, διασκέδαση, έμπνευση και έκφραση. Από keynotes και panel συζητήσεις, μέχρι branded games και δημιουργικά challenges, η ομάδα εστίασε στο πώς η διαφορά γίνεται όχημα για να χτίζεις αξέχαστα brands.

Ο Τριαντάφυλλος Μαντάνης, CEO UM Greece:

«Σήμερα δεν κάναμε απλώς μια εσωτερική δράση, κάναμε μια δημιουργική επανεκκίνηση. Σταματήσαμε για να ξανασκεφτούμε, για να ξανασυνδεθούμε με τον λόγο που υπάρχουμε ως agency.”

Η Stand Against Bland Day είναι μόνο η αρχή.

Ένα κάλεσμα για συνεχή αμφισβήτηση.

Για τολμηρή σκέψη.

Για επικοινωνία με ψυχή.

Το Full Colour Media είναι η πρόταση της UM απέναντι στην ασπρόμαυρη διαφημιστική πραγματικότητα. Ένα μοντέλο σκέψης που αναγνωρίζει την πολιτισμική πολυπλοκότητα, την αξία του συναισθήματος και τη δύναμη της δημιουργικότητας. Και το SAB Day είναι το πιο ζωντανό του παράδειγμα.

Για την UM, η διαφορετικότητα δεν είναι τάση.

Είναι DNA. Είναι καύσιμο. Είναι αυτό που κάνει τη δουλειά μας… αξέχαστη.