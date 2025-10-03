Με ιδιαίτερη επιτυχία και υψηλές παρουσίες ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του Athens Riviera Summit 2025

Την επίσημη έναρξη των εργασιών της Συνόδου της Αθηναϊκής Ριβιέρας 2025, το οποίο λαμβάνει χώρα στα Αστέρια Γλυφάδας το τριήμερο 1-3 Οκτωβρίου, κήρυξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος, αφού συνεχάρη τη διοργάνωση ως διεθνή πλατφόρμα συνάντησης επενδυτών, εταιρικών ηγετών και κυβερνητικών αξιωματούχων, ανακοίνωσε την πλήρη ενοποίηση του κέντρου υποδοχής στρατηγικών επενδύσεων στο Υπουργείο, δίνοντας έμφαση στη μείωση γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση διαδικασιών.

Όπως ανέφερε, μόνο τον τελευταίο χρόνο εγκρίθηκαν 15 στρατηγικές επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ενώ το Υπουργείο προχωρά σε 12 στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σημείωσε επίσης τα κίνητρα για startups και τις μεγάλες απαλλαγές κόστους R&D για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει απολύτως ανοιχτή σε νέες, σοβαρές επενδύσεις, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική της θέση ως πύλης της Ευρώπης προς Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική. Υπενθύμισε ότι την τελευταία πενταετία προσελκύστηκαν ξένες επενδύσεις άνω των 30 δισ. ευρώ και αναφέρθηκε στις 76 στρατηγικές επενδύσεις που υλοποιούνται, ενισχύοντας την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα σε κρίσιμους κλάδους όπως η βιομηχανία, η άμυνα, η ναυπηγική και η φαρμακοβιομηχανία.

Dr. Ali Obaid Al Dhaheri, Πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα: Εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μέσα από το Athens Riviera Summit 2025

Την προσήλωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη διεύρυνση των επενδυτικών και επιχειρηματικών συνεργασιών με την Ελλάδα υπογράμμισε ο Πρέσβης H.E. Dr. Ali Obaid Al Dhaheri από το βήμα του Athens Riviera Summit 2025. Ευχαριστώντας τους διοργανωτές για τη φιλοξενία, ανέδειξε τη σημασία της συνόδου ως χώρου γόνιμου διαλόγου, επισημαίνοντας ότι «η βασική μας δύναμη δεν έγκειται μόνο στις συμφωνίες ή τις επενδύσεις, αλλά στους ανθρώπους μας – τους καινοτόμους, τους επιχειρηματίες, τα νέα ταλέντα που διαμορφώνουν το μέλλον». Ο Πρέσβης αναφέρθηκε επίσης στην αξία της ανθεκτικότητας και της δημιουργικότητας, τονίζοντας τον ρόλο των Εμιράτων ως παγκόσμιου κόμβου εμπορίου και καινοτομίας, με ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον, προσηλωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη και στις διεθνείς συνεργασίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στρατηγική σημασία της Ελλάδας, την οποία χαρακτήρισε φυσική πύλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς την Ευρώπη και πέραν αυτής. Υπογράμμισε ότι η στρατηγική θέση και η οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας την καθιστούν ιδανικό κόμβο για επενδύσεις σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υγεία και η τεχνολογία. Χαιρετίζοντας τη διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίας «Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Ελλάδα: Επενδυτικός Διάλογος» στο πλαίσιο της Συνόδου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Athens Riviera Summit αποτελεί όχι απλώς μια συνάντηση, αλλά μια επιτυχία και μια ευκαιρία να εμβαθύνουμε στο μέλλον της συνεργασίας Ελλάδας – ΗΑΕ ως ανθεκτικό, ψηφιακό και βιώσιμο.

Λόρδος Dominic Johnson, τ. Συμπρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου και τ. Υπουργός Επενδύσεων: Η Ελλάδα είναι προπύργιο οικονομικής ανάπτυξης

Ο Λόρδος Dominic Johnson, πρώην Υπουργός Επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, υπογράμμισε από το βήμα του Athens Riviera Summit ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε προπύργιο των ελεύθερων αγορών και προέτρεψε τη χώρα να συνεχίσει με θάρρος σε αυτήν την πορεία. Αναφερόμενος στις μεγάλες αλλαγές στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επισήμανε τη σημασία της προσέλκυσης ικανών και φιλόδοξων ατόμων, ενώ χαρακτήρισε το πρόγραμμα Golden Visa ως καθοριστικό εργαλείο για την ενίσχυση των επενδύσεων. Όπως τόνισε, απαιτούνται ακόμα περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και ταχύτερη αδειοδότηση, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο φιλικό προς τις επενδύσεις.

Ασκώντας κριτική στις παθογένειες που εντοπίζονται τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ελλάδα, ανέδειξε ως βασικό εμπόδιο τη διόγκωση της γραφειοκρατίας, μιλώντας χαρακτηριστικά για έναν «γραφειοκρατικό Covid» που καταπνίγει την ανάπτυξη. Επεσήμανε τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, τα προβλήματα στις αδειοδοτήσεις και τα εμπόδια στις υποδομές, επισημαίνοντας την ανάγκη για μια «πραγματική επανάσταση κατά της γραφειοκρατίας». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αρκεί να αξιοποιηθεί με τρόπο δίκαιο και συμπεριληπτικό, ώστε να μην δημιουργήσει νέες ανισότητες.

Pier Luigi Dal Pino, Γενικός Διευθυντής Global Affairs, Microsoft: Επενδύουμε στην Ελλάδα γιατί βλέπουμε τις προοπτικές

Ο Pier Luigi Dal Pino, General Manager of Global Affairs της Microsoft Europe South, εξήγησε ότι η εταιρεία επενδύει στρατηγικά στην Ελλάδα όχι λόγω του μεγέθους της σημερινής οικονομίας, αλλά λόγω της σταθερότητας, των προοπτικών ανάπτυξης και του θετικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Τόνισε ότι με την πρόοδο του cloud και της Τεχνητής Νοημοσύνης οι εταιρείες μπορούν πλέον να αναπτυχθούν οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ελκυστικό πλαίσιο για ψηφιακούς νομάδες και startups. Όπως ανέφερε, κάθε ευρώ που επενδύεται εδώ μπορεί να αποδώσει πολλαπλάσια μέσω παράλληλων επενδύσεων, ενώ οι χώρες που υιοθέτησαν έγκαιρα τις νέες τεχνολογίες πέτυχαν ανάπτυξη πέραν του αναμενόμενου.

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το χαμηλό ποσοστό υιοθέτησης της ΤΝ στην Ευρώπη, που ανέρχεται μόλις στο 12%, σε σύγκριση με τον στόχο του 25% έως το 2030. Προειδοποίησε ότι χωρίς επιτάχυνση, η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την ανταγωνιστικότητα έναντι ΗΠΑ και Κίνας, αν και μπορεί να αναδειχθεί σε «deployer», αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσει τομείς στους οποίους ήδη υπερέχει, όπως ο τουρισμός, η γεωργία και ο πολιτισμός. Κλείνοντας, τόνισε ότι η Microsoft δεσμεύεται να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης με επενδύσεις σε data centers, προστασία δεδομένων και συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Γιώργος Χρυσικός, Grivalia Hospitality: Πιστεύουμε στις αναπτυξιακές προοπτικές της Αθηναϊκής Ριβιέρας και διαμορφώνουμε το μέλλον της

Ο ρόλος των μεγάλων επενδύσεων στον κλάδο της φιλοξενίας στη μεταμόρφωση της Αθηναϊκής Ριβιέρας σε κορυφαίο επενδυτικό και τουριστικό προορισμό κυριάρχησε στη θεματική συζήτηση που είχαν ο Γιώργος Χρυσικός, ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Grivalia Hospitality, με την εκτελεστική πρόεδρο του Athens Riviera Forum, Ιωάννα Σαμπράκου, στο πλαίσιο του Athens Riviera Summit 2025.

Ο Γιώργος Χρυσικός υπογράμμισε στο Athens Riviera Summit 2025 ότι η Αθηναϊκή Ριβιέρα συνιστά την «άυλη κληρονομιά» της Ελλάδας, με προοπτική να εξελιχθεί σε παγκόσμιας εμβέλειας επενδυτικό και τουριστικό προορισμό. Τόνισε ότι η χώρα διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία – φυσική ομορφιά, προσβασιμότητα, φιλοξενία και γαστρονομία – και πως στόχος δεν είναι η μαζική αύξηση επισκεπτών, αλλά η προσέλκυση ταξιδιωτών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Αναφέρθηκε εκτενώς σε έργα–ορόσημα της Grivalia, όπως το One&Only Aesthesis, που αποτελεί πρότυπο βιώσιμου σχεδιασμού, και το 91 Athens Riviera, The Resort, το πρώτο υβριδικό members club στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα εξήρε τη συμβολή του Athens Riviera Forum στην προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας.

Ο κ. Χρυσικός επισήμανε ότι η αναβάθμιση της Ριβιέρας απαιτεί ολοκληρωμένες υποδομές και ότι η διεθνής τάση επικεντρώνεται πλέον στη δημιουργία εμπειριών και αναμνήσεων. Παράλληλα, ανέδειξε τη βιωσιμότητα ως καθοριστικό παράγοντα στον σχεδιασμό επενδύσεων, παρά το υψηλότερο κόστος που συνεπάγεται, καθώς αποδίδει πολλαπλάσια οφέλη σε βάθος χρόνου. «Όσο περισσότερα τέτοια έργα υλοποιούνται, τόσο θα αναβαθμίζεται όλη η περιοχή, από το Σούνιο έως τον Πειραιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι η Grivalia Hospitality αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αναπτυξιακής πορείας τις επόμενες δεκαετίες. Αναφέρθηκε, τέλος, στο έργο Six Senses στους Πεταλιούς Ευβοίας, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει μετά την έγκριση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος το 2026, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η επένδυση αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω την τουριστική δυναμική της Αττικής.

Presentation of The Ellinikon: The New Face of Greece in Global Investment, Sustainable Urban Transformation, and Destination Growth

Τη δημιουργία της νέας «γειτονιάς» East Village στην ανατολική πλευρά της έκτασης του Ελληνικού, ανακοίνωσε στο πλαίσιο του Athens Riviera Summit 2025 ο Αλέξανδρος Μουλάς, Chief Commercial Officer της Lamda Development, σημειώνοντας ότι θα παραδοθεί στους ενοίκους έως το τέλος του 2028. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει πολυτελείς κατοικίες υψηλής αισθητικής, με υπηρεσίες και υποδομές που παραπέμπουν σε resort, ενώ η πρώτη φάση του έργου ολοκληρώνεται ήδη με τα «Cove Residences» και τον Riviera Tower, όπου η ζήτηση έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Όπως ανέφερε, συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον περίπου 17.000 αγοραστές από 110 χώρες, με ισχυρή παρουσία Ευρωπαίων, Αμερικανών και επενδυτών από τη Μέση Ανατολή.

Σχετικά με τις πωλήσεις, ο κ. Μουλάς υπογράμμισε ότι όλες οι κατοικίες στο παραλιακό μέτωπο είναι sold out, με τιμές που κυμαίνονται από 7.000 έως και 13.700 ευρώ ανά τ.μ., ενώ σε ορισμένα projects όπως το «Park Rise» φτάνουν ακόμη υψηλότερα. Μέχρι το 2028 αναμένεται η ολοκλήρωση 2.000 κατοικιών, εκ των οποίων οι 1.500 ανήκουν στη Lamda και οι υπόλοιπες σε συνεργάτες της. Το 47% των αγοραστών βλέπει τις κατοικίες ως επενδυτική τοποθέτηση με αποδόσεις 5%-7%, ενώ το 29% τις επιλέγει για πρώτη κατοικία. Ιδιαίτερη ζήτηση καταγράφεται για διαμερίσματα δύο και τριών δωματίων, ενώ η Lamda θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες facility management, ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία και το premium χαρακτήρα του έργου.

Χριστίνα Κεφαλογιάννη, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής: Η μεταμόρφωση της Αθηναϊκής Ριβιέρας δημιουργεί έναν επενδυτικό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στις μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές της Αθηναϊκής Ριβιέρας αναφέρθηκε η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής Χριστίνα Κεφαλογιάννη στο Athens Riviera Summit 2025, τονίζοντας ότι η μεταμόρφωση του παραλιακού μετώπου, μήκους 70 χιλιομέτρων, θα καταστήσει την περιοχή διεθνή επενδυτικό κόμβο με σεβασμό στη βιωσιμότητα, το περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό. Παρουσιάζοντας το εμβληματικό έργο ανάπλασης στο Φάληρο και τη δημιουργία του «Αέναον Μεσογειακού Πάρκου», σε συνεργασία με την Ε.Ε., επισήμανε ότι πρόκειται για έναν νέο πράσινο πνεύμονα με μεσογειακή βλάστηση, ανοιχτό και προσβάσιμο στους πολίτες, που θα φιλοξενεί συνέδρια, εκδηλώσεις, αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Υπογράμμισε δε ότι η Περιφέρεια Αττικής παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον κεντρικό της ρόλο, εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση βασικών υποδομών που θα διαμορφώσουν το μέλλον της περιοχής.

High-end Tourism as a Strategic Pillar of Growth – Advancing the Athens Riviera’s International Prominence through Landmark Hospitality Developments

Την εξέλιξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας ως διεθνούς προορισμού υψηλής ποιότητας και τον ρόλο των μεγάλων υποδομών στην αναβάθμιση της περιοχής παρουσίασε η Αγγελική Βαρελά, Πρόεδρος ΕΟΤ, σε συζήτηση με συντονισμό της Νέλλης Καλαμαρά, Hospitality Editor του CNN Greece. Επισήμανε ότι η στρατηγική του ελληνικού τουρισμού εστιάζει πλέον στην εξατομικευμένη εμπειρία και στη δημιουργία 12μηνου τουρισμού, επανατοποθετώντας την Ελλάδα στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Τη συμβολή των πολυτελών resorts στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της Αθηναϊκής Ριβιέρας και στη διεθνή της προβολή ανέδειξε ο Gerald Krischek, General Manager του One&Only Aesthesis. Υπογράμμισε ότι η στρατηγική στόχευση του One&Only Aesthesis είναι η 12μηνη λειτουργία, με εμπειρίες που αξιοποιούν τη μοναδική γεωγραφική θέση της Ριβιέρας και συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία και ευεξία, διαφοροποιώντας την από ανταγωνιστικούς προορισμούς. Όπως σημείωσε, η φιλοσοφία του One&Only είναι να προσφέρει προσωποποιημένες εμπειρίες υψηλού επιπέδου που μένουν στη μνήμη των επισκεπτών, ενισχύοντας μακροπρόθεσμα τη διεθνή προβολή και τη θέση της Αθήνας στον χάρτη των κορυφαίων προορισμών πολυτελείας στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Από την πλευρά του, ο Ευγένιος Βασιλικός, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, αναφέρθηκε στη δυναμική της Αθηναϊκής Ριβιέρας ως κορυφαίου προορισμού φιλοξενίας και την αναβάθμιση της αγοράς από νέες επενδύσεις και διεθνή brands. Επισήμανε την ανάγκη για ώριμο και συντονισμένο οικοσύστημα και συνολική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, με ενεργό συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τις τάσεις που αναζητούν οι επισκέπτες πολυτελείας –εξατομίκευση, αυθεντικότητα και βιωσιμότητα– ανέδειξε η Αφροδίτη Αρβανίτη – Minoto, Group Director of Operations της Domes Resorts. Υπογράμμισε ότι η Αθηναϊκή Ριβιέρα χρειάζεται ενιαίο σχέδιο marketing και σύγχρονες υποδομές, ώστε να εδραιωθεί περαιτέρω διεθνώς ως προορισμός κύρους.

Οι δήμοι της Αθηναϊκής Ριβιέρας ως εγγυητές της βιωσιμότητας

Στη θεματική συζήτηση για τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης συμμετείχαν οι δήμαρχοι Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, Λαυρεωτικής Δημήτριος Λουκάς και Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ανέδειξαν τον καίριο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Τη δέσμευση για βιώσιμες και ανθρώπινες πόλεις παρουσίασε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να μη μεταβληθεί η φυσιογνωμία των νοτίων προαστίων και στην προτεραιότητα που δίνεται σε κοινωνικές υποδομές και πράσινες πόλεις.

Ο Ανδρέας Κονδύλης τόνισε ότι οι δήμοι οφείλουν να καθοδηγούν τις επενδύσεις ώστε να υπηρετούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας ότι «η Αθήνα δεν είναι Ντουμπάι» και πως απαιτείται σοβαρός σχεδιασμός για να μην ξεπεραστούν οι αντοχές των υποδομών.

Ο Δημήτριος Λουκάς παρουσίασε τη Λαυρεωτική ως παράδειγμα μετασχηματισμού από βιομηχανική σε πόλη τουρισμού, ψυχαγωγίας και καινοτομίας, εστιάζοντας στις νέες επενδύσεις στο λιμάνι και στον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» που αναβαθμίζει την περιοχή.

Ο Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέδειξε τη σημασία του δημόσιου χώρου και της ιστορικής μνήμης, ανακοινώνοντας νέες πολιτιστικές υποδομές και θαλάσσια συγκοινωνία, ενώ τόνισε ότι οι συνεργασίες με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα πρέπει να στηρίζονται στον σεβασμό της ασφάλειας και της προσβασιμότητας των πόλεων.

The Athens Riviera Investment Outlook: Unlocking Opportunities, Driving Cross-Sector Growth, and Advancing Long-Term Value

Την Αθηναϊκή Ριβιέρα ως «προμετωπίδα» του κλάδου των εμπορικών ακινήτων παρουσίασε ο Δημήτρης Μουρκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Day Group, σε συζήτηση με συντονιστή τον Γιώργο Βεϊνόγλου, Real Estate & Hospitality Leader, Transactions & Corporate Finance της EY-Parthenon, δίνοντας έμφαση στη φιλοξενία και αναδεικνύοντας το έργο του Ελληνικού ως ιδιαίτερα ελκυστικό πρότζεκτ που συνδέει το κέντρο της Αθήνας με τη Συγγρού και το παραλιακό μέτωπο.

Ο Bart Van De Winkel, Chief Asset Management Officer της Grivalia Hospitality, υπογράμμισε τη φιλοξενία ως έννοια που ξεπερνά τα ξενοδοχεία και επεκτείνεται στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, επισημαίνοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η μετάβαση από μια εξάμηνη σε μια δωδεκάμηνη περίοδο φιλοξενίας, παρατείνοντας την παραμονή των επισκεπτών και ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Τη μεταμόρφωση της Αθήνας από πόλη προσωρινής στάσης σε αυτόνομο προορισμό ανέδειξε η Ιωάννα Δρέττα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της REDS και Πρόεδρος του Marketing Greece, τονίζοντας ότι το νέο προϊόν της Athens Riviera αναβαθμίζει το τουριστικό αποτύπωμα της πόλης. Ειδική μνεία έκανε στο όραμα για τη Μαρίνα Αλίμου ως «μαρίνα-προορισμό» και υπογράμμισε ότι η κοινή στρατηγική και οι συνεργασίες αποτελούν προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη.

Τον συνδυασμό διαφορετικών υποδομών ως κλειδί για ένα πολυεπίπεδο τουριστικό προϊόν υπογράμμισε ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Danos/BNP Paribas Real Estate, προτείνοντας ένα μείγμα ξενοδοχείων τεσσάρων αστέρων και διαμερισμάτων ώστε να καλυφθεί η ζήτηση διαφορετικών κατηγοριών επισκεπτών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών, ώστε να συμβαδίζουν με τις νέες αναπτύξεις στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Ali Fouladi: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι η πιο πολλά υποσχόμενη περιοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη

Στη σημασία ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου για την κτηματαγορά και την ανάγκη κινήτρων που θα στηρίξουν την ανάπτυξη αναφέρθηκε ο Ali Fouladi, Managing Director της iLand, μιλώντας στο Athens Riviera Summit 2025. Επισήμανε ότι η Αθήνα διαθέτει μεγάλο απόθεμα κτιρίων που χρειάζονται ανακατασκευή, τονίζοντας πως οι κατασκευές του σήμερα πρέπει να υπηρετούν τις επόμενες γενιές με αισθητική και ποιότητα. Υπογράμμισε ότι η σταθερότητα, η βελτίωση των υποδομών και η συνεργασία κράτους–ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμα στοιχεία για την τόνωση των επενδύσεων, ενώ χαρακτήρισε τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα Golden Visa ως παράδειγμα «έξυπνων κινήσεων» που αναζωογονούν την αγορά ακινήτων.

Ο ίδιος παρουσίασε την Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το πιο ελκυστικό επενδυτικό και τουριστικό πεδίο σε ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η περιοχή εξελίσσεται ταχύτατα σε προορισμό πολυτελείας συγκρίσιμο με τη Γαλλική Ριβιέρα. Αναφερόμενος στην πορεία της iLand, που ξεκίνησε εν μέσω κρίσης, τόνισε ότι η εταιρεία επενδύει στην ποιότητα και τη δημιουργία κτιρίων με καλλιτεχνική αξία, σε συνεργασία με κορυφαίους αρχιτέκτονες που έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Το νέο πρόσωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Μαγνήτης επενδύσεων και επισκεπτών με κέντρο τη βιωσιμότητα

Τις μεγάλες ευκαιρίες που προσελκύουν το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών στην Αθηναϊκή Ριβιέρα παρουσίασε ο Κυριάκος Τσαγκαλίδης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της QProject, επισημαίνοντας ότι πέρα από τα mega-projects, μικρότερες αναπτύξεις αλλάζουν δραστικά την εικόνα της περιοχής. Ως παραδείγματα αναφέρθηκαν η εμβληματική πολυκατοικία στη Βουλιαγμένη, τα νέα γραφεία της Hack The Box στη Μαρίνα Φλοίσβου με πιστοποίηση LEED Platinum, καθώς και το Delta Restaurant στο ΚΠΙΣΝ. Ο ίδιος τόνισε τις αδειοδοτικές δυσκολίες, την ανάγκη βελτίωσης των συνδέσεων με αεροδρόμια και λιμάνια, αλλά και τη σημασία χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, έξυπνων συστημάτων διαχείρισης και διεθνών πιστοποιήσεων ESG που αυξάνουν την αξία των επενδύσεων.

Την αξία των κοινοτήτων μεικτής χρήσης ως μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης ανέδειξε ο Στέλιος Καραβασίλης, ιδρυτής της The Homes Developments, σημειώνοντας ότι η Αθηναϊκή Ριβιέρα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά –ήλιο, παραλίες, πολιτισμό και γαστρονομία– για να καταστεί κορυφαίος προορισμός. Επισήμανε ότι οι premium κατασκευές πρέπει να συνδυάζουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και αποκλειστικότητα με περιβαλλοντική ευθύνη και αίσθηση κοινότητας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο στο Ελληνικό. Υπογράμμισε ότι όλα τα έργα της εταιρείας έχουν στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα με ενεργειακή αποδοτικότητα, φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας, ενώ στάθηκε στις προκλήσεις της νομοθεσίας και στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού που επηρεάζει την πρόοδο των κατασκευών.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο (+30) 2121212492 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://athensrivieraforum.com/.

Athens Riviera Forum

Βαλαωρίτου 9Β, 10671, Αθήνα I (+30) 2121212492 https://athensrivieraforum.com/

[email protected]