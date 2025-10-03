Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ αναγνωρίστηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Best Workplace Europe

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. διακρίθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από τον διεθνή οργανισμό Great Place To Work®, κατακτώντας τη θέση Νο 56 στη λίστα Best Small & Medium Workplaces in Europe™ 2025.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την καινοτομία, τις αξίες και την ηγεσία, καλλιεργώντας μια κουλτούρα «Για Όλους» (For All™), όπου κάθε εργαζόμενος νιώθει αποδεκτός, αναγνωρισμένος και σημαντικός.

Η φετινή λίστα περιλαμβάνει 100 οργανισμούς που ξεχώρισαν έπειτα από τη συμμετοχή πάνω από 1,5 εκατομμυρίου εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε 300.000 ανώνυμες απαντήσεις εργαζομένων από εταιρείες που πληρούσαν τα κριτήρια για τη λίστα, αντικατοπτρίζοντας τις εμπειρίες άνω των 2,7 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η επιλογή της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ έγινε αφού η εταιρεία είχε ήδη αναγνωριστεί ως Best Workplace™ στην Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής της για ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλής ποιότητας.

Σχετικά με το Best Small & Medium Workplaces in Europe List

Η λίστα Best Small & Medium Workplaces in Europe™ 2025 καταρτίστηκε από τον οργανισμό Great Place To Work® με βάση την ανάλυση προγραμμάτων εργασιακής κουλτούρας και τις απαντήσεις άνω του 1,5 εκατομμυρίου εργαζομένων από 23 χώρες. Για να ενταχθεί μια εταιρεία στη λίστα, πρέπει να είναι Great Place To Work Certified™, να απασχολεί από 50 έως 499 εργαζομένους στην Ευρώπη και να έχει ήδη αναγνωριστεί σε μία ή περισσότερες εθνικές λίστες Best Workplaces™.

Σχετικά με το Great Place To Work

Το Great Place To Work® είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην έρευνα και αξιολόγηση της εργασιακής κουλτούρας. Από το 1992 έχει συλλέξει δεδομένα από περισσότερους από 100 εκατομμύρια εργαζομένους διεθνώς, ορίζοντας τι σημαίνει να εργάζεσαι σε έναν εξαιρετικό οργανισμό: εμπιστοσύνη. Αναγνωρίζει και πιστοποιεί εταιρείες σε περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Fortune World’s Best Workplaces™.