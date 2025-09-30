Athens Riviera Summit 2025: Ανοίγει τις πύλες του με κορυφαίους Ομιλητές και Επιχειρηματικούς Ομίλους

Το Athens Riviera Summit 2025 ανοίγει τις πύλες του την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στα Αστέρια Γλυφάδας, φιλοξενώντας κορυφαίους διεθνείς και Έλληνες ομιλητές και φέρνοντας στο προσκήνιο τον πολυμερή διάλογο μεταξύ θεσμών, επενδυτών και ανώτατων στελεχών, σε ένα τριήμερο (1-3 Οκτωβρίου) σε βάθος συζητήσεων και διερεύνησης συμμαχιών.

Με θεματικές που εκτείνονται από τις διεθνείς οικονομικές συνεργασίες έως τις επενδύσεις στην Ελλάδα και το μέλλον της Αθηναϊκής Ριβιέρας, η Σύνοδος θα παρουσιάσει υψηλού επιπέδου παρεμβάσεις και συζητήσεις ανάμεσα στους πρωταγωνιστές από το πεδίο του επιχειρείν, των επενδύσεων και των θεσμών. Κορυφαίοι Υπουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επενδυτές και σημαίνοντες επιχειρηματικοί όμιλοι θα δώσουν το «παρών», επαναβεβαιώνοντας το ρόλο του ετήσιου Athens Riviera Summit ως σημείου αναφοράς στον χώρο της οικονομικής διπλωματίας και του πολυσυμμετοχικού διαλόγου.

Η Σύνοδος της Αθηναϊκής Ριβιέρας διοργανώνεται από τον ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Athens Riviera Forum και πλαισιώνεται από ηγέτιδες εταιρείες και ομίλους που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα τομέων δραστηριοποίησης.

The Founding Sponsor:

METKA

Grand Sponsors:

Hellenic Public Properties Co.

One&Only Aesthesis Athens

Panas Sophisticated Hospitality

Platinum Sponsor:

Grivalia Hospitality

Strategic Sponsors:

The ELLINIKON | LAMDA DEVELOPMENT

EY-Parthenon

Generation Y

G.P.A. ecosystem of companies

Gold Sponsors:

Accenture

Deloitte

Domes

ENTERPRISE GREECE

Grant Thorton

iLand

Microsoft

Q.Project

S.W.O.T. Hospitality

Silver Sponsors:

Alumil

ANICON.

Athens Economics – Jll Alliance Partner

Danos – An Alliance Member of BNP PARIBAS REAL ESTATE

DAY GROUP

ΔΕΣΦΑ

DIMAND

EOS Capital Partners

Hill International

88 Homes

HPE

InTTrust – IBM Platinum Partner

ΟΛΠ – Piraeus Port Authority S.A.

QUALCO Group

R.E.D.S. Member of ELLAKTOR GROUP

SALFO

SOUTHROCK Asset Management

TEKAL

TRACE GROUP HOLD PLC

The Homes Developments

Bronze Sponsors:

Athens International Airport

HelleniQ Energy

LIBRA GROUP

Orilina Properties REIC

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο (+30) 2121212492 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://athensrivieraforum.com/.

Athens Riviera Forum

Βαλαωρίτου 9Β, 10671, Αθήνα I (+30) 2121212492 https://athensrivieraforum.com/

[email protected]