Athens Riviera Summit 2025: Ανοίγει τις πύλες του με κορυφαίους Ομιλητές και Επιχειρηματικούς Ομίλους

Το Athens Riviera Summit 2025 ανοίγει τις πύλες του την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στα Αστέρια Γλυφάδας, φιλοξενώντας κορυφαίους διεθνείς και Έλληνες ομιλητές και φέρνοντας στο προσκήνιο τον πολυμερή διάλογο μεταξύ θεσμών, επενδυτών και ανώτατων στελεχών, σε ένα τριήμερο (1-3 Οκτωβρίου) σε βάθος συζητήσεων και διερεύνησης συμμαχιών.
Με θεματικές που εκτείνονται από τις διεθνείς οικονομικές συνεργασίες έως τις επενδύσεις στην Ελλάδα και το μέλλον της Αθηναϊκής Ριβιέρας, η Σύνοδος θα παρουσιάσει υψηλού επιπέδου παρεμβάσεις και συζητήσεις ανάμεσα στους πρωταγωνιστές από το πεδίο του επιχειρείν, των επενδύσεων και των θεσμών. Κορυφαίοι Υπουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επενδυτές και σημαίνοντες επιχειρηματικοί όμιλοι θα δώσουν το «παρών», επαναβεβαιώνοντας το ρόλο του ετήσιου Athens Riviera Summit ως σημείου αναφοράς στον χώρο της οικονομικής διπλωματίας και του πολυσυμμετοχικού διαλόγου.
Η Σύνοδος της Αθηναϊκής Ριβιέρας διοργανώνεται από τον ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Athens Riviera Forum και πλαισιώνεται από ηγέτιδες εταιρείες και ομίλους που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα τομέων δραστηριοποίησης.
