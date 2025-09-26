Recharge Greece: Η ΑΦΗΣ ηγείται της νέας εποχής της ανακύκλωσης στην Ελλάδα

Η ΑΦΗΣ, η ηγέτιδα στην ανακύκλωση μπαταριών στην Ελλάδα, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα για το μέλλον του πλανήτη μας και παρουσιάζει την πλατφόρμα Recharge Greece by ΑΦΗΣ: το νέο σημείο αναφοράς για ό,τι αφορά στην ανακύκλωση στη χώρα μας.

Με περισσότερα από 75.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα και με αποδεδειγμένη ηγεσία στην ανακύκλωση μπαταριών, η ΑΦΗΣ διευρύνει τη δράση της. Στο πλαίσιο του νέου ESG προγράμματος Recharge by ΑΦΗΣ, στόχος μας είναι να προσφέρουμε γνώση, εργαλεία και έμπνευση για να γίνει η ανακύκλωση καθημερινή συνήθεια για όλους.

Η νέα πλατφόρμα Recharge Greece:

Παρουσιάζει αναλυτικές πληροφορίες για το τι, πώς και πού ανακυκλώνουμε στην Ελλάδα.

Δίνει έμφαση στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακατασκευή προϊόντων.

Περιλαμβάνει διαδραστικά παιχνίδια, άρθρα και χρήσιμους χάρτες.

Κάνει την ανακύκλωση πιο απλή και πιο κοντινή από ποτέ.

Η ΑΦΗΣ είναι εδώ για να “επαναφορτίσουμε” μαζί την Ελλάδα.

Γιατί όταν γνωρίζουμε, μπορούμε. Και όταν μπορούμε, αλλάζουμε τον κόσμο.

Ανακαλύψτε τη νέα πλατφόρμα στο www.rechargegreece.gr και γίνετε μέρος της αλλαγής.