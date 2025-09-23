Η ELVIAL στην Έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2025»: Τεχνολογία, καινοτομία και βιωσιμότητα στο επίκεντρο

Η ELVIAL συμμετέχει δυναμικά στην κορυφαία κλαδική διοργάνωση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2025», που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, στο μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο της Αθήνας.

Η έμπειρη ομάδα της ELVIAL θα βρίσκεται εκεί και συγκεκριμένα στο Hall 1, Περίπτερο Β2, έτοιμη να ξεναγήσει όλους τους επισκέπτες στην ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων λύσεων που έχει αναπτύξει η εταιρεία για τις σύγχρονες και υψηλές απαιτήσεις των κατασκευών, σύμφωνα και με τις επιταγές του Green Building.

Η κλαδική έκθεση Ελληνικό Αλουμίνιο διοργανώνεται στο πλαίσιο της «Οικοδομής 2025» και αναμένεται να αποτελέσει για άλλη μια φορά το κορυφαίο σημείο συνάντησης όλων των επαγγελματιών του κλάδου, προσφέροντας μια πλατφόρμα παρουσίασης των τελευταίων προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών που σχετίζονται με τον κλάδο του αλουμινίου, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Πιστή στο όραμά της για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και της σύγχρονης δόμησης, η ELVIAL θα παρουσιάσει σε ένα εντυπωσιακό περίπτερο 300 τ.μ. τις τελευταίες τεχνολογίες της στον τομέα των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, τις καινοτόμες υπηρεσίες που αναπτύσσει και παρέχει, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό της προσανατολισμό προς την τεχνολογία αιχμής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υψηλή αισθητική.

Πιο συγκεκριμένα, στο περίπτερο της ELVIAL, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά όλη την γκάμα αρχιτεκτονικών λύσεων της εταιρείας – από ανοιγόμενα συστήματα και φυσούνες, μέχρι πόρτες, υαλοπετάσματα, τη συρόμενη σκίαση και προηγμένα συρόμενα συστήματα που υπόσχονται να κερδίσουν τις εντυπώσεις! Στο επίκεντρο ξεχωρίζει η παρουσίαση του μοναδικού συρόμενου minimal συστήματος Ghost G60 HI² που αναβαθμίζει την εμπειρία της διαφάνειας και του φυσικού φωτός, καθώς και της νέας πέργκολας ESSENCE PRG120, που συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό και άριστη λειτουργικότητα για κάθε εξωτερικό χώρο! Παράλληλα, θα παρουσιαστεί ο ολοκληρωμένος ψηφιακός κόσμος του ELVIAL DIGITAL HUB, που προσφέρει στους επαγγελματίες μία μοναδική διαδραστική εμπειρία, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και την καινοτομία ELVIAL Window.ID, την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα με τον μοναδικό ενσωματωμένο QR κωδικό, μέσω του οποίου όλα τα στοιχεία του κουφώματος είναι καταγεγραμμένα ψηφιακά, άμεσα προσβάσιμα και πάντα διαθέσιμα από οποιαδήποτε συσκευή, οποιαδήποτε στιγμή.

Η συμμετοχή της ELVIAL στην έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2025» επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική βιομηχανία αλουμινίου ως ηγέτιδα δύναμη στην ανάπτυξη συστημάτων αλουμινίου για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και τα μεγάλα έργα του μέλλοντος.

Σας περιμένουμε στο περίπτερό μας, Hall 1 – Περίπτερο Β2, για να ανακαλύψετε μαζί μας το μέλλον του αλουμινίου!

