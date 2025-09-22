Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Με βιώσιμες επιλογές θα λυθούν τα προβλήματα στον τουρισμό

«Χωρίς τουρισμό, δεν υπάρχει ανάπτυξη – αλλά χωρίς βιωσιμότητα, δεν υπάρχει μελλοντικός τουρισμός. Η Ελλάδα πρέπει να θέσει σε προτεραιότητα την ποιότητα έναντι της ποσότητας».

Το ανωτέρω μήνυμα πέρασε η κ. Χριστίνα Ηλιάδου, νομική σύμβουλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης Γερμανοελληνικών Συλλόγων (VDGG), με τίτλο «Τουρισμός – Προοπτικές και Προκλήσεις για την Ελληνική Οικονομία», που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στις εγκαταστάσεις του Γερμανο-Ελληνικού Συνδέσμου Φιλαδέλφειας, στο Μαρούσι.

Εκπροσωπώντας τον γενικό διευθυντή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Dr. Ilja Nothnagel, ο οποίος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν συμμετείχε στην εκδήλωση, η κ. Χρ. Ηλιάδου, τόνισε ότι ο τουριστικός κλάδος οφείλει να εξασφαλίσει μια ισορροπία μεταξύ της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, υπογραμμίζοντας το πρόβλημα που υπερτουρισμού που ήδη αντιμετωπίζουν ορισμένοι από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας.

Η ίδια επεσήμανε ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, με συνεισφορά περίπου 20% στο ΑΕΠ και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα έσοδα από τον τουρισμό στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου αυξήθηκαν κατά 12,5%, φτάνοντας τα 12,1 δισ. ευρώ, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών κατέγραψαν άνοδο 2,6%. Τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογη τουριστική υποδομή, η οποία όμως χρειάζεται περαιτέρω εκσυγχρονισμό και διεύρυνση.

Σε άλλο σημείο των τοποθετήσεών της, εστιάζοντας στο ζήτημα του υπερτουρισμού, υπογράμμισε ως κύρια συνέπειά του την «άδικη» κατανομή του τουριστικού πλούτου στην εγχώρια οικονομία, με τη συγκέντρωση εσόδων σε περιορισμένο αριθμό περιοχών, ενώ σημείωσε και την υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών όπως και αύξηση του κόστους διαμονής, φαγητού και ψυχαγωγίας για τους ξένους τουρίστες.

Ως λύσεις για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού ανέφερε, πέραν της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και της προβολής, διεθνώς, των λιγότερο γνωστών αλλά εξίσου ελκυστικών τουριστικών προορισμών της χώρας, την ενίσχυση μορφών εξειδικευμένου/θεματικού τουρισμού, όπως ο ιατρικός και ο συνεδριακός, αλλά και τον silver tourism (τουρισμός τρίτης ηλικίας), ο οποίος μπορεί να στηρίξει την εποχική εξομάλυνση της ζήτησης, καθώς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ταξιδεύουν κυρίως σε περιόδους off season. Πρόσθεσε ακόμη τη χρήση της ΑΙ για την αξιολόγηση των μελλοντικών ροών τουριστών στα ελληνικά νησιά, την ανάπτυξη εφαρμογής που θα ανταμείβει όσους τουρίστες επισκέπτονται λιγότερο γνωστούς προορισμούς ή δεν ταξιδεύουν σε ώρες αιχμής, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση του αριθμού των επισκεπτών σε πραγματικό χρόνο (αξιοθέατα, ξενοδοχεία, μέσα μαζικής μεταφοράς κ.α.).

Αναφερόμενη στο ζήτημα της λειψυδρίας, η κ. Χρ. Ηλιάδου πρότεινε ως λύσεις την προώθηση της βιώσιμης χρήσης νερού στις τοπικές κοινότητες, τη χρήση θαλάσσιου νερού για πισίνες, την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση κήπων, γεωργική χρήση και καθαρισμό εξωτερικών χώρων, την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων εξοικονόμησης νερού σε ξενοδοχεία με μετρητές νερού ανά δωμάτιο, όπως και την εκπαίδευση των τουριστών μέσω κωδικών QR και ενημερωτικού υλικού.