“Με την αύρα του Χθες , στον Πολιτισμό του Αύριο “: από την Αρχαιότητα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Κατά τη διάρκεια του 4ου Φεστιβαλ Χιου, οραμα και αποστολη της Περιφερειας Βορείου Αιγαίου, η Χίος έγινε σημείο συνάντησης κορυφαίων προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο, ένα ανοιχτό θέατρο Πολιτισμού και Σύγχρονης Δημιουργίας, ενώνοντας ιδέες, αξίες και εποχές με τρόπο που μόνο η Τέχνη ξέρει και μπορεί.

Ιστορικοί χώροι, αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά μνημεία, εμβληματικά τοπόσημα, ατμοσφαιρικά καστροχώρια ηταν το ονειρικό σκηνικό μιας μοναδικής Πολιτιστικής συνύπαρξης. Στο Εμπορειός, στον Αρχαιολογικό Χώρο των ανασκαφών, με καθηλωτική θέα στο Αιγαίο, μίλησαν για την ιστορία και τις αρχαιότητες της Χίου ο Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Ομ. Καθηγητής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ και η Rebecca Sweetman, Καθηγήτρια και Διευθύντρια της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα. H βραδιά ολοκληρώθηκε με το χορωδιακό σύνολο Lyrica. Παρουσίασε ο Γιάννης Τζούμας ο οποίος διάβασε τον χαιρετισμό του Sir Roderick Beaton.

Στο γραφικό λιμάνι στα Καρδάμυλα, η μουσική συνάντηση απο τις δύο πλευρές του Αιγαίου με τον Σωκράτη Σινόπουλο και τον Cäglar Fidαn, διάσημους δεξιοτέχνες της λύρας και τον Νίκο Παπαγεωργίου και τον Deryan Turkän στο τραγούδι, απέδειξε ότι η μουσική καταργεί τα σύνορα και γεφυρώνει λαούς και πολιτισμούς.

Στη Νέα Μονή, η βυζαντινολόγος καθ. του Princeton Teresa Shawcross, και η Ακαδημαϊκός και καθηγήτρια του Harvard Ιολη Καλαβρέζου, μίλησαν για την αριστουργηματική αρχιτεκτονική και τέχνη του εμβληματικού αυτού μνημείου της UNESCO συνδέοντας το με τη βυζαντινή ιστορία της Χίου. Παρουσίασε ο Γιάννης Τζούμας ο οποίος διάβασε τον χαιρετισμό της Υπουργού Λίνας Μενδώνη. Στη συνέχεια στα Αυγώνυμα, το ατμοσφαιρικό μεσαιωνικό χωριό, ο συνθέτης Θοδωρής Οικονόμου μας παρουσίασε ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν με τίτλο “Κυρίε Εκέκραξα”. Στο νει ήταν η Αντιγόνη Πάππου.

Οι βραδιές Πολιτισμού συνεχίστηκαν στο Castelli, το ατμοσφαιρικό περιβόλι με αύρα αλλοτινής εποχής Η ιστορική κατοικία του 15ου αιώνα φιλοξενησε θεματικές ενότητες αφιερωμένες στους ηθικούς προβληματισμούς που εγείρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, στο Περιβάλλον και την Τέχνη, στην Βιοτεχνολογία και την Καινοτομία θετοντας στο προσκηνιο τις συγχρονες προκλησεις. Η τριλογία των εκδηλώσεων αυτών ξεκίνησε με τον Παναγιώτη Ροϊλό καθ.Συγκριτικής Γραμματολογίας του Hαrvard και Πρόεδρο του “Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών ” ο οποίος απηύθυνε διαδικτυακό χαιρετισμό. Ο ΝεκτάριοςΤαβερναρακης, Καθ.Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρ.Πρόεδρος του ΙΤΕ τόνισε τη σημασία της Τ.Ν. στην ιατρική έρευνα κυρίως με βάση το εξατομικευμένο ανθρώπινο γονιδίωμα. Ο Σπύρος Ν. Πολλάλης ομ.καθηγητής του Harvard και Πρόεδρος του Κολεγίου Αθηνών αναφέρθηκε στην εκπαίδευση ενώ ο Κωνσταντίνος Φίλης καθ.Διεθνών σχέσεων και Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, στον κίνδυνο διαστρέβλωσης γεγονότων και χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Ο Lou Marinoff καθ. Φιλοσοφίας στο City University of New York και συγγραφέας του βιβλίου “Πλάτωνας Όχι Πρόζακ!”, έθεσε φιλοσοφικά ερωτήματα για τη φύση και την ηθική αξία της τεχνητής νοημοσύνης. Η Xiaojun Ding κaθ.Φιλοσοφιας στο, Jiaotong University αντιπαρέβαλε την ανατολική (Κομφούκιος) και τη δυτική (Σωκράτης) φιλοσοφία ως οδηγούς για την ηθική ανάπτυξη της Τ.Ν.

Στην επομενη ενότητα μετα τον διαδυκτιακό χαιρετισμο του Χιωτη Γιαννη Χανδρη , μίλησαν για θέματα Περιβάλλοντος ο αρχιτέκτων Νίκος Σηφουνάκης πρ.Υπουργός Πολιτισμού και η Λυδία Καρρά, Πρόεδρος της ΕΛΛΕΤ. Η Νίκη Μπουτάρη μας μιλησε για την πρωτοβουλία του Just a Number, ενώ ο Nickolas Pappas καθ. στο City University of New York παρουσίασε φιλοσοφικούς προβληματισμούς σε σχέση με τη νεά εποχή της ΤΝ μέσα από την αρχαία ελληνική σκέψη, εστιάζοντας στον Πλάτωνα.Ο Michele Casamonti (Tornabuoni art ), μαζί με τον καλλιτέχνη Νάκη Παναγιωτίδη, παρουσίασαν τη σύγχρονη τέχνη μέσα από 10 λέξεις κλειδιά.

Οι βραδιες στο Castelli ολοκληρώθηκαν με την πολυ ενδιαφερουσα συζήτηση μεταξύ του Dr. Stelios Papadopoulos, και της δημοσιογράφου Τασούλας Επτακοίλη, γύρω από την προσωπική του πορεία και τον ρόλο της βιοτεχνολογίας, της οποίας θεωρείται ο «πατέρας». Την σκυτάλη παρέλαβαν ο Ακαδημαϊκός και καθ.Αστροφυσικής Σταμάτης Κριμιζης που ταξίδεψε το κοινό στ΄ αστέρια με ήχους και εικόνες από το διάστημα και ο Δρ.Γιώργος Νούνεσης, Πρόεδρος του «Δημόκριτου», παρουσίασε την έρευνα του Κέντρου με έμφαση στους κβαντικούς υπολογιστές και την καινοτομία. Ο Darwin Caldwell, καθ.Ρομποτικής και Πρόεδρος του Ιταλικού Τεχνολογικού Ινστιτουτου παρουσίασε τις εξελίξεις στη ρομποτική, με ομιλία που είχε τίτλο “άνθρωποι και ανθρωποειδή “

Η Μουσική στο Castelli είχε πρωταρχικό ρόλο τις βραδιές αυτές με τραγούδια από τον Ελληνικό και ξένο κινηματογράφο με τη Νινέττα Βαφειά και τον Φώτη Νέζη στο πιάνο και τη Σοφία Παπαδημητροπούλου τραγούδι. Η διεθνούς φήμης Χιώτισσα υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση με τη συνοδεία του Δημήτρη Γιάκα στο πιάνο, μάγεψε το κοινό με τη μοναδική φωνή της. Το περιβόλι πλημμύρισε με άριες προσφέροντας στιγμές συγκίνησης που μόνο μια εξαιρετικη ερμηνεια Οπερας μπορεί να δώσει.

Στη συνέχεια , σε μια Ιταλική βραδιά στην κατάμεστη πλατεία του ιστορικού Γενοβέζικου Κάστρου της Χίου με την παρουσία του Ιταλού Πρέσβη Paulo Cuculi, οι μουσικοί του φημισμένου θεάτρου Carlo Felice της Γένοβας, Filipino Gamba στο πιάνο και Giovanni Batista στο βιολί έπαιξαν έργα των Ludwig van Beethoven και Nicolò Paganini. Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια της Κάτω Ιταλίας και της Απουλίας από το συγκρότημα Agrιko. Την παρουσίαση έκαναν ο Χρήστος Νέζος και η Γωγώ Αυγερινοπούλου.

Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην ταινία ΥΠΑΡΧΩ του Στελιου Καζαντζιδη πραγματοποιήθηκε στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο της Χίου με την προβολή της ταινίας «Υπάρχω» και με την παρουσία του σκηνοθεέτη Γιώργου Τσεμπερόπουλου, της σεναριογράφου Κατερίνας Μπέη και της πρωταγωνίστριας της ταινίας Ασημένιας Βουλιώτη. Μετά την προβολή, η δημοσιογράφος Μαίρη Αυγερινοπούλου συντόνισε συζήτηση με τους συντελεστές δίνοντας στη συνέχεια τον λόγο και στο κοινό, που συμμετείχε ενεργά με παρεμβάσεις και ερωτήσεις. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με Χιώτες καλλιτέχνες σε τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη στην πλατεία της Χίου.

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσίασε το δίπτυχο χορού «Return of the Summer» στο Πετροκάραβο του Βροντάδου, στο πλαίσιο της φετινής του Ευρωπαϊκής του περιοδείας, με χορογραφίες του Διευθυντή Μπαλέτου Κωνσταντίνου Ρήγου, σε μουσική του Εκτόρ Μπερλιόζ, καθώς και του Γιάννη Μανταφούνη, σε μουσική του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργου Κουμεντάκη. Η παράσταση ήταν καθηλωτική. Το Πετροκάραβο την ώρα του ηλιοβασιλέματος υπήρξε μοναδικό σκηνικό για το δίπτυχο της Λυρικής που πρόσφερε πνευματική ανάταση και στιγμές σπάνιας αισθητικής απόλαυσης στο κοινό που κατέκλυσε τον χώρο.

“Με την αύρα του Χθες ” διάχυτη στη θεματολογία του Φεστιβάλ που μέσα από αυθεντικές βιωματικές εμπειρίες προβάλλει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του τόπου οργανώθηκε στον Αη Γιώργη Συκούση με τον ιστορικό Ναό γιορτή γαστρονομίας και παραδοσιακό γλέντι με τους τοπικούς συλλόγους με το Σεφ Πέτρο Συρίγο και παρουσιαστή τον Χρήστο Νέζο.

Το Φεστιβαλ ολοκληρώθηκε με τον πιο επιβλητικό και ατμοσφαιρικό τρόπο, στην κεντρική πλατεία του Ανάβατου, του «Μυστρά της Χίου». Το Μεσαιωνικό αυτό χωριό που η ιστορία του χάνεται στα Βυζαντινά χρόνια και τη μοναδική του κάτοικο την κ.Σμαράγδα που παρέστη στην εκδήλωση γέμισε ασφυκτικά από κόσμο. Η συγκλονιστική ερμηνεία της

Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη, στο μονόλογο της Μήδειας με μουσική συνοδεία στο πιάνο από τον μαέστρο Μάρκελλο Χρυσικόπουλο καθήλωσε το κοινό, δημιουργώντας μια εμπειρία βαθιάς καλλιτεχνικής συγκίνησης και μέθεξης που θα μείνει αξέχαστη σε όσους την παρακολούθησαν.

Το 4ο Φεστιβάλ Χίου πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της UNESCO Greece, της Ιταλικής και της Ελβετικής Πρεσβείας.

Οι λαμπρές προσωπικότητες που παρέστησαν , Ακαδημαϊκοί και Καλλιτέχνες σε συνδυασμό με την κρυμμένη ομορφιά και την αυθεντικότητα του τόπου , συνέθεσαν ένα συναρπαστικό μωσαϊκό που αποδεικνύει πως η Χίος δεν αποτελεί μόνο τόπο μνήμης αλλά και πηγή έμπνευσης για το Μέλλον.