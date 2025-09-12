Η DIS Παρουσιάζει Σταθερή Κερδοφορία, Ανάπτυξη και Στρατηγικές Επενδύσεις για το 2024

Η DIS – Dynamic Integrated Solutions, κορυφαίος πάροχος λύσεων λογισμικού cloud και Gold Partner της Microsoft, δημοσιεύει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα, την αποδοτική εκτέλεση έργων και τη στρατηγική της προσήλωση σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Για το 2024 η DIS κατέγραψε:

Κύκλο εργασιών €8,23 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το 2023 (€7,32 εκατ.).

Καθαρά κέρδη μετά φόρων €1,43 εκατ., με μικρή αύξηση σε σχέση με το 2023.

EBITDA €2.002.698,67, διατηρώντας τα ισχυρά επίπεδα κερδοφορίας του 2023 (€1.999.611,29).

Ταμειακά διαθέσιμα και Ομόλογα €5,70 εκατ., αυξημένα σε σχέση με το 2023, παρά τις σημαντικές επενδύσεις για τα νέα της γραφεία και τις πάγιες υποδομές.

Σημαντική αύξηση των παγίων στοιχείων λόγω στρατηγικών επενδύσεων σε ακίνητα και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η σταθερότητα του EBITDA και η αύξηση του κύκλου εργασιών επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της DIS να αναπτύσσεται με συνέπεια, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτικότητα και την κερδοφορία της, παρά τις προκλήσεις της αγοράς.

Τα οικονομικά αποτελέσματα αντανακλούν τη διαρκή ζήτηση για ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, την επιτυχή υλοποίηση έργων Microsoft Dynamics 365 και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πελατών από κλάδους όπως το Λιανεμπόριο, η Βιομηχανία, ο Φαρμακευτικός τομέας και η Διανομή.

Κατά το 2024, η DIS ολοκλήρωσε πάνω από 25 σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και διεύρυνε το πελατολόγιό της με νέες, στρατηγικές συνεργασίες.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DIS, Παναγιώτης Κυριακόπουλος, δήλωσε:

«Η πορεία της DIS για το 2024 επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και την ωριμότητα της εταιρείας. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας, να αναπτυσσόμαστε με συνέπεια και να επενδύουμε δυναμικά στο μέλλον. Με σταθερό EBITDA και αυξημένο κύκλο εργασιών, παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να ενισχύουμε τις επιχειρήσεις μέσω καινοτόμων λύσεων.»

«Η DIS συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στο μέλλον. Επενδύουμε στην Τεχνητή Νοημοσύνη με την ενσωμάτωση λύσεων Generative και Agentic AI. Επενδύουμε σε νέο πρότυπο κτήριο γραφείων για τη δημιουργία του χώρου εργασίας του μέλλοντος. Παρά τις επενδύσεις αυτές, η ρευστότητα της εταιρείας ενισχύθηκε περαιτέρω, με αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων και των ομολόγων. Ο στόχος μας παραμένει σταθερός: να είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε επιχείρησης.»