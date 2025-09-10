ΑΜΒΥΞ: Διεύρυνση στρατηγικής συνεργασίας με την William Grant & Sons

Η ΑΜΒΥΞ Α.Ε. ανακοινώνει την ανάληψη της αποκλειστικής διανομής και του marketing του διεθνούς brand whisky The Famous Grouse στην ελληνική αγορά, σε συνέχεια της εξαγοράς του από την William Grant & Sons.

Η William Grant & Sons αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους οικογενειακούς ομίλους παραγωγής premium και super-premium ποτών παγκοσμίως, με κορυφαία brands στο ενεργητικό της: το Glenfiddich, το No1 Single Malt Whisky στον κόσμο, το The Balvenie, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα single malts διεθνώς, το Grant’s, ένα από τα κορυφαία blended whiskies με παγκόσμια παρουσία, το Monkey Shoulder, το πρωτοποριακό blended malt που άλλαξε την κατηγορία του whisky, το Sailor Jerry, premium spiced rum με αυθεντικό χαρακτήρα και διεθνή απήχηση καθώς και το Hendrick’s Gin, που καθόρισε την premium gin κατηγορία παγκοσμίως.

Με την ένταξη του The Famous Grouse στο χαρτοφυλάκιο της η ΑΜΒΥΞ διευρύνει περαιτέρω τη στρατηγική της συνεργασία με την William Grant & Sons, η οποία ξεκίνησε το 1997 και συνεχίζει να εξελίσσεται με συνέπεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η παρουσία της εταιρείας στην κατηγορία του whisky ενισχύεται σημαντικά, καθώς προστίθεται ένα brand παγκόσμιας εμβέλειας με μακρά ιστορία, αυθεντικότητα και αναγνωρισιμότητα. Η διεύρυνση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΑΜΒΥΞ να προσφέρει στην ελληνική αγορά διεθνώς καταξιωμένα ποτά και να δημιουργεί αξία τόσο για τους συνεργάτες όσο και για τους καταναλωτές, ενώ η πολυετής συνεργασία με την William Grant & Sons αποτελεί σταθερή βάση για την ανάπτυξη καινοτόμων και στρατηγικών πρωτοβουλιών στο μέλλον.

Το σήμα κατατεθέν του The Famous Grouse, η χαρακτηριστική πέρδικα, συμβολίζει την ελευθερία, την αντοχή και τη γνήσια αγριότητα της φύσης, αξίες που αποτυπώνονται στον χαρακτήρα του whisky και εναρμονίζονται με τη φιλοσοφία ποιότητας που υπηρετεί σταθερά η ΑΜΒΥΞ.

Με ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει ηγετικά διεθνή brands σε όλες τις premium κατηγορίες ποτών, η ΑΜΒΥΞ συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως ο κορυφαίος συνεργάτης των μεγάλων οίκων στην ελληνική αγορά, συνδέοντας την παγκόσμια αριστεία με τον Έλληνα καταναλωτή.