ΙΕΕΕ Maritime Symposium 2025: Η Σύρος στο επίκεντρο της ναυτιλιακής τεχνολογίας

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της ναυτιλίας και με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της ναυτιλιακής τεχνολογίας, η Σύρος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Διεθνές Συμπόσιο Ναυτιλιακής Πληροφορικής και Ρομποτικής – IEEE Maritime Informatics & Robotics Symposium 2025, στις 26 και 27 Ιουνίου.

Με φόντο την ιστορική και ναυτική κληρονομιά της Σύρου, οι εργασίες του Συμποσίου θα φιλοξενηθούν στο εμβληματικό Θέατρο «Απόλλων» της Ερμούπολης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια, επιδείξεις τεχνολογιών και νεοφυών επιχειρήσεων, και συνεδρίες που καλύπτουν από τα αυτόνομα σκάφη και τους ψηφιακούς λιμένες έως την τεχνητή νοημοσύνη στη ναυτιλία και τις πράσινες καινοτομίες, συγκεντρώνοντας ένα μοναδικό κράμα ερευνητών, επιχειρηματιών, ηγετών της ναυτιλιακής βιομηχανίας και φορέων χάραξης πολιτικής.

Όπως σημειώνει ο Καθηγητής Δημήτρης Ζήσης, Πρόεδρος του Συμποσίου και Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «η επιλογή της Σύρου δεν είναι τυχαία. Πέρα από την ιστορική της σημασία ως ναυπηγικό και ναυτιλιακό κέντρο, η Σύρος έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί ξανά ως χώρος καινοτομίας και έρευνας, συνδέοντας την πλούσια ναυτική της παράδοση με τις νέες τεχνολογίες της θάλασσας. Σε αυτό το πλαίσιο, το νησί μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό κέντρο ανάπτυξης της ναυτιλιακής πληροφορικής, προσφέροντας ένα testbed για την εφαρμογή και τη δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στη ναυτιλία.»

Ο κ. Ζήσης τονίζει επίσης πως «τεχνολογίες όπως η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στον πράσινο μετασχηματισμό της ναυτιλίας, προσφέροντας νέες δυνατότητες για βελτιστοποίηση, πρόβλεψη και αυτοματοποίηση κρίσιμων λειτουργιών». Όμως, όπως επισημαίνει «οι νέες αυτές τεχνολογίες χρειάζεται να περάσουν από φάσεις ώριμης ανάπτυξης και εκτεταμένης δοκιμής στο πεδίο, πριν προχωρήσουν σε ευρεία εφαρμογή στη ναυτιλιακή πράξη.»

Στο Συμπόσιο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες από τους δύο κεντρικούς ομιλητές του συμποσίου: την Καθηγήτρια Παρασκευή Νομικού (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), η οποία θα επικεντρωθεί στη χρήση ρομποτικών συστημάτων για την παρακολούθηση και καταγραφή θαλάσσιων γεωφυσικών και περιβαλλοντικών φαινομένων· και τον Δρ. Άγγελο Αμδίτη (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών – ΕΠΙΣΕΥ, ΕΜΠ, και Πρόεδρο της ERTICO–ITS Europe), ο οποίος θα παρουσιάσει τον ρόλο της ευφυούς κινητικότητας στις θαλάσσιες μεταφορές.

Στο πλαίσιο του Συμποσίου θα πραγματοποιηθούν στις 27 Ιουνίου δύο παράλληλες δράσεις: ο διεθνής διαγωνισμός Aegean Ro-Boat Race και το AIS Forum της Open Cosmos.

Το Greek National Satellite Space Project – AIS User Forum θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, και θα εστιάσει στη χρήση δορυφορικών δεδομένων AIS και τη συμβολή τους στην ασφάλεια και την καινοτομία στη ναυτιλία. Το Φορουμ πραγματοποιείται από το Open Cosmos σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του European Space Agency (ESA).

Την ίδια ημέρα, στο λιμάνι της Ερμούπολης θα διεξαχθεί ο διεθνής διαγωνισμός Ro-Boat Race 2025, με τη συμμετοχή φοιτητικών και ερευνητικών ομάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα παρουσιάσουν αυτόνομα ρομποτικά σκάφη ικανά να λειτουργούν σε πραγματικές θαλάσσιες συνθήκες.

Το Maritime Symposium 2025 συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο του Πόρτο, με τεχνική υποστήριξη κορυφαίων διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών οργανισμών, όπως η IEEE Computer Society και η IEEE Oceanic Engineering Society, διασφαλίζοντας την υψηλή επιστημονική ποιότητα των εργασιών και την άμεση σύνδεση της έρευνας με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ναυτιλιακής πληροφορικής και ρομποτικής.

Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Επιπλέον, το στηρίζει ο χάλκινος χορηγός Ίδρυμα Αντώνιος Ε. Κομνηνός, καθώς και οι υποστηρικτές του: το FER – University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, το SeaTecHub, το Θέατρο «Απόλλων», η Ιnmartek, το i-Sense Group, και η Blue Star Ferries. Επίσημος επαγγελματίας διοργανωτής του Συνεδρίου (PCO) είναι η ARTION Conferences & Events.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμπόσιο και τις παράλληλες δράσεις του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του στη διεύθυνση www.maritimesymposium.eu ή να επικοινωνήσουν μέσω email στο [email protected].