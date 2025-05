Νέο Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Η IFSAS Αναλαμβάνει την Υλοποίηση Κρίσιμων Συστημάτων Ασφαλείας

Η IFSAS, ο κορυφαίος integrator συστημάτων Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Αυτοματισμού στην Ευρώπη, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ανάληψη ενός από τα πλέον εμβληματικά έργα στον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο της κατασκευής του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στην Κρήτη, η IFSAS ανέλαβε, κατόπιν ανάθεσης από την GMR Airports Greece Single Member SA, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εγκατάσταση τριών κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας: CCTV, Access Control και Public Address System.

Το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα σχεδιάζεται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την τεχνολογική καινοτομία, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο και «πράσινο» αεροπορικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών.

Η IFSAS, ως ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της ασφάλειας, της πυρασφάλειας και του αυτοματισμού, αναλαμβάνει την ανάπτυξη κορυφαίων συστημάτων που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία και την ασφάλεια του αεροδρομίου, εστιάζοντας στην προστασία επιβατών και προσωπικού.

Βασικά Χαρακτηριστικά του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου:

Βιώσιμο & Φιλικό προς το Περιβάλλον: Χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώνοντας το ανθρακικό του αποτύπωμα.

Προηγμένες Υπηρεσίες Επιβατών: Ενσωμάτωση βιομετρικού ελέγχου, αυτοματοποιημένων διαδικασιών, καθώς και σύγχρονων υποδομών αναψυχής και εστίασης.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις: 94.000 τ.μ. επιβατικός σταθμός, 19 πύλες επιβίβασης και διάδρομος μήκους 3.200 μέτρων για πολιτική και στρατιωτική χρήση.

O CEO της IFSAS, Λεωνίδας Κασιάπης δήλωσε: “Η ανάθεση αυτού του στρατηγικού έργου αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της αφοσίωσής μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της αεροπορικής ασφάλειας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η συνεργασία μας με τον Όμιλο GMR ενισχύει την ηγετική θέση του Ομίλου IFSAS στον τομέα της ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα μας θέτει μπροστά σε μια νέα πρόκληση για την εξέλιξή μας στην τεχνολογία. Η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η τεχνολογική αριστεία αποτελούν τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζουμε το μέλλον της αεροπορικής ασφάλειας. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός αεροδρομίου-πρότυπο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την παγκόσμια αεροπορική κοινότητα.”

Η IFSAS θα συνεργαστεί στενά με τους διεθνείς συνεργάτες της, μεταξύ των οποίων οι Gräf & Meyer GmbH και Johnson Controls, για την υλοποίηση ενός πρωτοποριακού και ασφαλούς αεροπορικού περιβάλλοντος.

Ο Jason Burrell, VP of Sales EMEALA and APAC, Security Solutions, Johnson Controls δήλωσε: “Η IFSAS έχει αποδείξει ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο και πολύτιμο συνεργάτη στο έργο αυτό του αεροδρομίου, εφαρμόζοντας με άριστο τρόπο τις τεχνολογίες ασφάλειας της Johnson Controls για να πληρούνται τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Η δέσμευσή τους για αριστεία αντανακλά τη δυναμική της συνεργασίας μας και τον κοινό μας στόχο για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο έξυπνου περιβάλλοντος ταξιδιού”.

Σχετικά με τον Όμιλο IFSAS

Ο Όμιλος IFSAS είναι κορυφαίος integrator λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της Ασφάλειας, της Πυρασφάλειας και του Αυτοματισμού στην Ευρώπη, με εμπειρία άνω των 17 ετών στην αγορά. Επενδύει διαρκώς στην καινοτομία, στις ολοκληρωμένες τεχνολογικές εφαρμογές και στην ανάπτυξη του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του.

Ο Όμιλος απασχολεί 150 εργαζομένους, εκ των οποίων το 90% είναι μηχανικοί, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική του και τη φήμη του ως ηγετική δύναμη στον κλάδο.

Η IFSAS έχει αναγνωριστεί ως Best Place to Work 2022-2023 και Great Place to Work 2024-2025, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για ένα άριστο, υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Με κύκλο εργασιών 30 εκατομμυρίων ευρώ το 2024, η IFSAS συνεχίζει να ενισχύει τη στρατηγική της θέση στην αγορά, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες αιχμής στον τομέα της Ασφάλειας, της Πυρασφάλειας και των Τεχνολογιών Αυτοματισμού.