6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Την αξία ενός θεσμού –όπως έχει εξελιχθεί το ετήσιο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης που διοργανώθηκε στο Athenaeum InterContinental από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και την ethosEVENTS, εταιρεία του ομίλου ethosGROUP, σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World και το portal insuranceworld.gr– επεσήμαναν εκπρόσωποι των θεσμικών και επαγγελματικών φορέων που συμμετείχαν στο πρωινό πρόγραμμα, που φέτος έχει ως κεντρικό τίτλο «Το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της Επαγγελματικής Ασφάλισης».

Την έναρξη του #ocin25 έκαναν ο κ. Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP, και ο Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος Δ.Σ., Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), Πρόεδρος Δ.Σ., Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.).

Διανύουμε τον 17ο μήνα από τη θέσπιση του πλαισίου, και για τρίτο χρόνο έχει φρενάρει η ίδρυση Τ.Ε.Α. Η εποπτεία της ΤτΕ θα προσδώσει θετικό πρόσημο. Στον Ν. 5078/2023 υπάρχουν θεσμικά κενά και πρέπει να θεραπευτούν, καθώς υπάρχουν κάποιες μη λειτουργικές διατάξεις. Η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. είναι σε αγαστή συνεργασία με τη Δ.Ε.Ι.Α., όπως και με την υπουργό κ. Κεραμέως, για την ανάπτυξη του 2ου πυλώνα ασφάλισης. Η ίδρυση πολυεργοδοτικών Τ.Ε.Α. αποτελεί τον “game changer” παράγοντα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του ο κ. Νούνης.

«Τα Επαγγελματικά Ταμεία μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην οικονομία. Το διαχρονικό μονοδιάστατο μοντέλο ανάπτυξης, με ελλείμματα, πενιχρή πλαισίωση με κεφαλαιοποιητικά στοιχεία, είναι μη βιώσιμο. Και αν ληφθεί υπ’ όψιν το δημογραφικό πρόβλημα και το δημόσιο χρέος, το εισόδημα των μελλοντικών συνταξιούχων θα είναι μειούμενο. Χρειάζεται μια εθνική στρατηγική, με μείωση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, υποχρεωτική εγγραφή στον 2ο πυλώνα, ενίσχυση με κίνητρα και μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω φοροαπαλλαγών, θέσπιση φορολογικών κινήτρων», τόνισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.).

Στη συνέχεια, στο βήμα του #ocin25 ανέβηκε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκη Κεραμέως, η οποία επεσήμανε την ουσιαστική μεταρρύθμιση στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης που έχει συντελεστεί την περίοδο της διακυβέρνησης της ΝΔ, και ιδιαίτερα τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την Επαγγελματική Ασφάλιση με τον Ν. 5078/2023, ο οποίος «έκανε πολύ σημαντικά βήματα για τον θεσμό, προβλέποντας συγκεκριμένες διαδικασίες, σύγχρονους κανόνες, φορολογικά κίνητρα για αποταμίευση και παροχή σύνταξης και, βεβαίως, την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος από την 1/1/2025», όπως είπε. Ακόμη στάθηκε και στην εμβληματική, όπως τη χαρακτήρισε, πρωτοβουλία και μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης που αφορά στη δημιουργία του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).

Μεταξύ άλλων, και στο πλαίσιο αυτής της συνεχιζόμενης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, η κ. Κεραμέως τόνισε: «Επεξεργαζόμαστε βελτιώσεις στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τις οποίες, πρώτα απ’ όλα, θα συζητήσουμε σε δημόσιες διαβουλεύσεις προτού αυτές φτάσουν στη Βουλή. Θέλουμε οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου να βασίζονται σε εμπειρίες εφαρμογής και σε τεχνική τεκμηρίωση. Η συμβολή όλων σας και όλων των φορέων σε αυτήν τη διαδικασία θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Από αυτό εδώ το βήμα, λοιπόν, απευθύνω ένα κάλεσμα για προτάσεις», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκη Κεραμέως.

Γιάννης Στουρνάρας: «Να δοθεί έμφαση στη δημιουργία ενός ελεγχόμενου κανονιστικού περιβάλλοντος»

Στην παρέμβασή του κατά το 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Ήδη έχουμε ξεκινήσει έναν κύκλο διμερών επαφών με τις διοικήσεις όλων των Τ.Ε.Α., ώστε να τις γνωρίσουμε καλύτερα, να κατανοήσουμε τους στρατηγικούς στόχους του κάθε Τ.Ε.Α. και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως προς την επίτευξή τους. Θέλουμε, σε κάθε περίπτωση, να είμαστε αρωγοί στην όλη προσπάθειά τους. Ο Ν. 5078/2023 αποτέλεσε ορόσημο για τη συνολική αντιμετώπιση ζητημάτων επαγγελματικής ασφάλισης, παρέχει μια σταθερή βάση για την οργάνωση και λειτουργία των Τ.Ε.Α. Παράλληλα, εισήγαγε και σημαντικές καινοτομίες σχετικά με τα Τ.Ε.Α., όπως ενδεικτικά η θέσπιση της δυνατότητας ίδρυσης Τ.Ε.Α. πολλαπλών εργοδοτών, χωρίς την υποχρέωση να υφίσταται συναφής επαγγελματικός δεσμός μεταξύ των εργοδοτών –πιστεύω ότι θα συμβάλει θετικά στην ενίσχυση του θεσμού», είπε ο κ. Στουρνάρας. Και συνέχισε: «Για την ανάπτυξη, όμως, του θεσμού στην Ελλάδα, πολύ σημαντική θεωρούμε ότι είναι η τεχνογνωσία και άσκηση βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Εξετάζοντας τις πρακτικές αυτές, αλλά και αφουγκραζόμενοι τις προτάσεις των ίδιων των Τ.Ε.Α. σχετικά με τους τρόπους που μπορεί να επιτευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης, θεωρούμε ότι θα ήταν ευκταίο η υφιστάμενη νομοθεσία να συμπληρωθεί από ορισμένες διατάξεις που θα δίδουν στα Τ.Ε.Α. τη δυνατότητα να εισάγουν χωρίς επιμέρους εποπτικές εγκρίσεις, και με μεγαλύτερη ευελιξία, νέα προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών».

Και κατέληξε, συμπληρώνοντας, μεταξύ άλλων: «Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη δημιουργία ενός ελεγχόμενου κανονιστικού περιβάλλοντος κατά τρόπο που δεν θα διακυβεύεται η προστασία των μελών του συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι έτοιμη να συνδράμει την Πολιτεία προς αυτήν την κατεύθυνση».

Θεσμικό χαιρετισμό απηύθυνε η κ. Bασιλική Λαζαράκου, αναφερόμενη στις αλλαγές στη νομοθεσία που αλλάζουν το τοπίο, τις προκλήσεις στα θέματα συμπληρωματικής ασφάλισης και στην πρωτοβουλία της Κομισιόν με την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. «Το συνέδριο πραγματοποιείται ενάμιση χρόνο μετά τη νομοθεσία. Έχει φέρει την εποπτεία, τη σύσταση και αδειοδότηση των Τ.Ε.Α., τη δυνατότητα ίδρυσης πολυεργοδοτικών ταμείων» τόνισε. «Τα περιουσιακά στοιχεία των Τ.Ε.Α. είναι περίπου 2 δισ. Το Τ.Ε.Κ.Α. σε σχέση με το 2023 έχει αύξηση του 156%. Αντιλαμβάνεστε τη δυναμική του Τ.Ε.Κ.Α. έναντι των άλλων ταμείων. Οι αποταμιεύσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να επενδυθούν με τον σωστό τρόπο», τόνισε, μεταξύ άλλων, η κ. Λαζαράκου.

Κεντρική ομιλία, με τίτλο «Επαγγελματική Ασφάλιση σε μετάβαση: Μελλοντικές προοπτικές και η θεσμική τους διάσταση», παρέθεσε, στη συνέχεια, ο κ. Ιωάννης Τσικριπής, Γενικός Διευθυντής Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κ. Τσικριπής υπεραμύνθηκε της αξίας θέσπισης του Ν. 5078/2023, τον οποίο χαρακτήρισε «ένα ορόσημο για τη λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης στην Ελλάδα». Ωστόσο, ο νόμος αυτός δεν καταλαμβάνει όλους τους οικείους επαγγελματικούς κλάδους συντάξεων στην Ελλάδα, καθώς επαγγελματικές συντάξεις παρέχουν και ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέσω των ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, τα οποία προσφέρουν σε εργοδότες και εργαζόμενους εδώ και πολλές δεκαετίες. «Όμως, οι επαγγελματικές συντάξεις των εργαζομένων, τις οποίες διαχειρίζονται ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δεν απολαμβάνουν το δίκτυο προστασίας όπως οι συνάδελφοί τους που είναι μέλη των Τ.Ε.Α.», τόνισε ο κ. Τσικριπής, αναλύοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Και κατέληξε λέγοντας: «Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι έτοιμη να συνδράμει την Πολιτεία στην κατεύθυνση αυτή, ώστε τα Επαγγελματικά Ταμεία να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής».

Κρις Αίσωπος: «Πρέπει να αναπτυχθεί ο θεσμός των Τ.Ε.Α. και να αυξηθούν οι ασφαλισμένοι»

Ομιλία παρέθεσε και ο κ. Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Trust. «Ως Ένωση Θεσμικών, αναλύουμε την πραγματικότητα και έχουμε κάποιους προβληματισμούς με το παρόν και το μέλλον της επαγγελματικής ασφάλισης. Το 2100, η Ελλάδα θα είναι μείον 3,7 εκατ. κατοίκους, όλη η Ευρώπη βέβαια μειώνεται κατά 150 εκατομμύρια. Υπάρχει φυγή των ανθρώπων, σε τεκνοποιήσιμη ηλικία, εκτός Ελλάδας. Μια οικονομία δεν μπορεί να προοδεύει με δωρεές, επίδομα κτλ. Οι εταιρείες θα πρέπει να δίνουν κίνητρα. Το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να κρατήσετε ότι μόνο ένα 3,3% του πληθυσμού έχει αυτήν τη συμπληρωματική σύνταξη, που η βασική δεν θα φτάσει. Είμαστε απίστευτα πίσω, και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί ο θεσμός και να αυξηθούν οι ασφαλισμένοι. Χρειάζεται να ενεργοποιηθούν οι άνθρωποι, να γεννηθούν παιδιά, και όλοι να καταλάβουμε τη σημασία της αποταμίευσης», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Αίσωπος, παραθέτοντας αναλυτικά συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία.

Ακολούθως, σύντομη ομιλία παρέθεσε στο #ocin25 ο κ. Γεώργιος Λιακόπουλος, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.), Νομικός Σύμβουλος στον Όμιλο Πειραιώς Financial Holdings. «Ως εισηγμένες, μας ενδιαφέρει η επαγγελματική ασφάλιση από τη σκοπιά του εργοδότη και από την πλευρά της εισηγμένης, ως δέκτης κεφαλαίων. Συμφωνούμε με όλες τις προτάσεις του Δρος Νούνη. Με την άνοδο της ποιότητας του ΧΑ, τα τελευταία χρόνια, αυξήσεις κεφαλαίων, με IPOs, βλέπουμε την ενίσχυση των Τ.Ε.Α. ως μια ευκαιρία να καταστούν σημαντικοί θεσμικοί επενδυτές και με τοποθετήσεις στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Τα επενδυτικά ταμεία είθισται να επενδύουν με μεγαλύτερη ευκολία στην εγχώρια αγορά, με πολλαπλά οφέλη», τόνισε ο κ. Λιακόπουλος.

Panel I: «Η αξία της ενίσχυσης του Ασφαλιστικού με κεφαλαιοποιητικούς πυλώνες»

Η αξία της ενίσχυσης του Ασφαλιστικού με κεφαλαιοποιητικούς πυλώνες ήταν το κεντρικό θέμα που τέθηκε στο τραπέζι του Panel Ι στο 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Σε αυτό συμμετείχαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθυντής, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος, Νικόλαος Χουρδάκης, Υποδιοικητής Β’, Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), Πρόεδρος Δ.Σ., Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α’ Αντιπρόεδρος, Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών, Φιλίππα Μιχάλη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ζωής & Συντάξεων, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, NN Hellas, Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) & Πρόεδρος, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.), και Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ο κ. Τσαγκαρόπουλος, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τα εξής: «Ήδη βλέπουμε μια μεγάλη δυναμική να ανοίγεται με τα Τ.Ε.Κ.Α., όπου μετά την ίδρυσή τους έχουμε δει ιδιαίτερα θετικά σημάδια. Μπορούμε να μιλήσουμε, πλέον, για 546.000 ασφαλισμένους, 204.000 εργοδότες που συμμετέχουν και 310 εκατ. κεφάλαια υπό διαχείριση. Η στρατηγική της δημιουργίας ατομικού κουμπαρά για τη νέα γενιά έχει ήδη κερδίσει το στοίχημα. Στρατηγικός ρόλος του δεύτερου πυλώνα του Τ.Ε.Α. είναι η ενίσχυση του υπάρχοντος συστήματος».

Ο κ. Κωνσταντάς ανέφερε ότι «τα δημογραφικά δεδομένα δυσχεραίνουν το διανεμητικό σύστημα της χώρας, το οποίο είχε θετικό κοινωνικό πρόσημο, όμως πλέον αναδεικνύονται οι αδυναμίες του, καθώς οι νέοι εργαζόμενοι, όντας λιγότεροι, πρέπει να στηρίξουν τις συντάξεις. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα είναι μια πρόοδος που προκρίθηκε ως τρόπος για να διαδραματίσει συμπληρωματικό ρόλο στην κοινωνική ασφάλιση. Η πρωτοβουλία με το Τ.Ε.Κ.Α. οδήγησε σε αύξηση του ενεργητικού και των εργαζομένων που μετέχουν. Για να γίνει αποδεκτό το σύστημα πρέπει να ισχύσουν κάποιες προϋποθέσεις: θα πρέπει να τονωθεί η αίσθηση ασφάλειας στον εργαζόμενο, να νιώσει ότι μετέχει στο χτίσιμο των συνταξιοδοτικών παροχών του. Παράλληλα, πρέπει να γίνουν θεσμικές μεταβολές και να υπάρξει εποπτεία. Εμείς, για να βοηθήσουμε τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να αισθανθούν αυτήν τη σιγουριά της εποπτείας, θα πρέπει να κάνουμε αυτήν την εποπτεία με βάση δύο άξονες».

Στην παρέμβασή του, ο κ. Χουρδάκης, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε στα χέρια μας 400 εκατ. υπό διαχείριση. Αυτά τα κεφάλαια, από τότε και μετά, και έχοντας περάσει από τρεις μεγάλες χρηματοοικονομικές κρίσεις που κλόνισαν τις παγκόσμιες οικονομίες, έφεραν σημαντικές αποδόσεις. Το 2024, υπερδιπλασίασαν τα ποσά που τους ανατέθηκαν, και, ενώ ήταν προηγουμένως σχεδόν κάτω από 1 δισ., πλέον ανέρχονται σε περισσότερα από 2-2,5 δισ. Αυτό είναι μια ανακούφιση για εμάς, καθώς καταδεικνύεται ότι τα χρήματα που πήγαν στα αποθεματικά του e-Ε.Φ.Κ.Α., σήμερα, έχουν πιάσει τόπο και θα μπορούν να αποδοθούν πίσω σε όλους μας όταν έρθει η ώρα της σύνταξης. Συνεχίζουμε με γνώμονα τη διασφάλιση των χρημάτων μέσα από έναν καινούργιο φορέα με διευρυμένο σκοπό, προκειμένου να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα, και να τα διασφαλίσουμε ακόμα καλύτερα. Επιπλέον, επικεντρωνόμαστε σε συνεχείς συνεργασίες και με το Τ.Ε.Κ.Α. και με άλλα ταμεία, να συνεργαστούμε πάνω στην τεχνογνωσία, και μαζί με το ΥΠ.ΟΙΚ. να φτιάξουμε ένα διευρυμένο πλαίσιο που θα μας παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία».

Η κ. Μιχάλη, στην τοποθέτησή της, μεταξύ άλλων, είπε: «Η πορεία της ασφαλιστικής διείσδυσης παραμένει στο 2,4% του ΑΕΠ, κάτι που δείχνει ότι υπολειπόμαστε αρκετά με βάση τους μέσους όρους της Ευρώπης. Οι προοπτικές ανάπτυξης δεν μπορούν να έρθουν από μόνες τους. Χρειάζονται παρεμβάσεις για να φτάσουμε σε επίπεδα κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Και ανέπτυξε αυτές τις παρεμβάσεις πάνω σε τρεις άξονες. Ως προς τη συνεργασία Τ.Ε.Α. και ομαδικών ασφαλίσεων, ανέφερε τα εξής: «Ως Ε.Α.Ε.Ε., είμαστε υπέρ της εξίσωσης, ενώ υπάρχουν και άλλα στοιχεία στα οποία πρέπει να εργαστούμε» –τα οποία και ανέπτυξε.

Στη δική του παρέμβαση, ο Δρ. Χ. Νούνης ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Οι θετικές πτυχές του νόμου ενεργοποίησαν την αγορά εργασίας και εργοδοτικές εταιρείες με τις οποίες μιλάμε. Πολλοί κλάδοι της οικονομίας ενδιαφέρθηκαν, διερευνούν το έδαφος του νέου νόμου, με έμφαση στα πολυεργοδοτικά ταμεία, και έχουμε έρθει σε επαφή. Στόχος είναι, με νέες τροποποιήσεις, το υφιστάμενο πλαίσιο να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό. Όλο αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί και από το κομμάτι των φορολογικών κινήτρων». Αναλύοντας τα επόμενα βήματα, ο κ. Νούνης αναφέρθηκε σε ένα γνωστό ρητό του μεγαλοεπενδυτή Γουόρεν Μπάφετ, λέγοντας ότι οι επενδυτές πρέπει να έχουν κατά νου δύο κανόνες: «Τα κεφάλαια που επενδύονται να τα προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού και, δεύτερον, να μην ξεχνάμε ποτέ τον πρώτο κανόνα».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην τελική επεξεργασία ενός νέου νομοσχεδίου σε συνεργασία με την Πολιτεία, με τροποποιήσεις που θα επιτρέπουν, μαζί με τον τρίτο πυλώνα, «να μπορέσουμε να βγούμε επιθετικά, με μια επιθετική ενημέρωση, για να προσελκύσουμε θεσμικά κεφάλαια».

Ο επόμενος συμμετέχων, κ. Αμίτσης, αφού έκανε μια χρήσιμη ιστορική αναδρομή, που αποτύπωσε το τρομακτικό κενό υστέρησης ανάπτυξης του 2ου πυλώνα ασφάλισης, εξέφρασε κάποιους προβληματισμούς για τις γκρίζες ζώνες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Κατά τον ίδιο, στο άμεσο μέλλον, περιμένουμε μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση, στην οποία πρέπει να εισαχθεί ένα κομμάτι για την καλή διακυβέρνηση του θεσμού, και επ’ αυτού κατέθεσε τη δική του πρόταση.

Στη συνέχεια, και μέσω σύνδεσης, πραγματοποιήθηκε το Fireside Chat I, στο πλαίσιο του οποίου, ο Patrick Hoedjes, Head of Policy and Supervisory Convergence Department, European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), συνομίλησε με τον κ. Χαράλαμπο Φύτρο, Β’ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. στην Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), Αναλογιστή & Χρηματοοικονομικό Αναλυτή του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης της Johnson & Johnson.

Ο Patrick Hoedjes δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η ευθύνη απέναντι στους πολίτες και η ανάγκη για ένα βιώσιμο και δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης. Βασιζόμενοι σε βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και την εμπειρία μηχανισμών όπως της Ρώμης, μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πολυπυλωνικό σύστημα που θα προσφέρει επιλογές, διαφάνεια και ασφάλεια στους ασφαλισμένους. Η αδράνεια αποτελεί το βασικό εμπόδιο, ενώ η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και η ενίσχυση των δεξιοτήτων των διαχειριστών των ταμείων είναι απαραίτητες. Με υπευθυνότητα και σωστή καθοδήγηση, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης θα έχει τη σύνταξη που του αξίζει και θα απολαμβάνει με αξιοπρέπεια τα γηρατειά του.

Tilmann Galler: «Η αβεβαιότητα προβληματίζει τους επενδυτές»

Ένα ακόμη ενδιαφέρον Fireside Chat διεξήχθη κατά τη διάρκεια του #ocin25, με ομιλητές τους κυρίους Tilmann Galler, Managing Director, Global Market Strategist της JP Morgan Asset Management, και Χρήστο Ελαφρό, Επικεφαλής Επενδυτικής Στρατηγικής της Eurobank.

Ο κ. Tilmann Galler, εξειδικευμένος στα ευρωπαϊκά assets, μίλησε για τα τεκταινόμενα στην παγκόσμια αγορά και την αβεβαιότητα που κυριαρχεί: «Η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ αλλάζει δραματικά την πορεία σε σχέση με το ελεύθερο εμπόριο, αλλά και νομισματικά. Η τρέχουσα κατάσταση αφορά τις πολιτικές προστασίες, δείτε τις χρεώσεις, σαν να είμαστε στη δεκαετία του 1930. Το μέγεθος του αντίκτυπου είναι μεγαλύτερο από ό,τι στο παρελθόν. Οι δασμοί ανεβάζουν τον πληθωρισμό και εμποδίζουν την ανάπτυξη. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι βιώνουμε ένα “σοκ” στην οικονομία, γίνεται η ζημιά στο συναίσθημα των επενδυτών. Πλήττεται το συναίσθημα και ελλοχεύουν κίνδυνοι για την οικονομία και τις αγορές», θα πει, μεταξύ άλλων. Για να καταλήξει στο ότι «η JP Morgan Asset Management έχει μεγάλη γνώση των αγορών. Παρατηρείς ότι το πιο σημαντικό είναι πού και με ποιον επενδύεις. Όχι το πότε».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε και το Fireside Chat III, με τίτλο «Το Συνταξιοδοτικό Σύστημα της Αυστραλίας», το οποίο συντόνισε ο κ. Γεώργιος Κ. Μπήτρος, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ομιλητές τους κυρίους Ιωάννη Λιβανά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της State Super (SAS Trustee Corporation), και Στέργιο Μπακάλη, Επισκέπτη Καθηγητή στη Σχολή Διεθνούς Οικονομίας, Κεντρικό Πανεπιστήμιο Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών, Πεκίνο-Κίνα.

Ο κ. Ιωάννης Λιβανάς, Διευθύνων Σύμβουλος της State Super στην Αυστραλία, ανέλυσε το επιτυχημένο μοντέλο του αυστραλιανού συστήματος συνταξιοδότησης, με έμφαση στον δεύτερο πυλώνα και το οικοσύστημα των superannuation ταμείων. Τόνισε τη σημασία της απλότητας, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης, καθώς και τη συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων με υποχρεωτικές εισφορές 12% του εισοδήματος. Ο κ. Στέργιος Μπακάλης από το Πανεπιστήμιο Πεκίνου παρουσίασε στοιχεία από τα επαγγελματικά ταμεία, εξηγώντας πως πρόκειται για κυβερνητικό πυλώνα που λειτουργεί με κριτήρια ετών εργασίας και χωρίς φορολόγηση συντάξεων, ενώ εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια.

Άγγελος Στεργίου: «Γιατί η επαγγελματική ασφάλιση ΔΕΝ είναι πολυτέλεια (και όλα όσα πρέπει να αλλάξουν)»

«Η συμβολή της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. στη μελέτη και έρευνα της Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα» τέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του κ. Άγγελου Στεργίου, Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Στα κύρια σημεία της ομιλίας του, αναφέρθηκε στο αφιέρωμα που έχει γίνει σε περιοδικό, σε συνεργασία με την ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., για την επαγγελματική ασφάλιση. Κοινή διαπίστωση είναι ότι είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη, και διεθνώς μάλλον, στην επαγγελματική ασφάλιση. «Οφείλουμε να δώσουμε μια γερή ώθηση, καθώς αμφιβάλλω αν η επαγγελματική ασφάλιση είναι γνωστή στους Έλληνες. Ο Έλληνας δυσκολεύεται να καταλάβει τι είναι επαγγελματική σύνταξη», τόνισε ο κ. Στεργίου. Και κατέληξε λέγοντας ότι «η ενασχόληση με την επαγγελματική ασφάλιση απαιτεί γνώση, δεν είναι όπως στη δημόσια, που απλώς καταβάλλουμε εισφορές κ.λπ. Ο 2ος πυλώνας δεν εξαντλείται στην απλή καταβολή εισφορών, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να μετέχουν στην ασφάλιση. Έπειτα, ας μην ξεχνάμε ότι τα Επαγγελματικά Ταμεία διέπονται από αυτονομία και αυτοδιοίκηση. Όμως η διοίκηση των ταμείων αυτών απαιτεί γνώση, διάδοση της ιδέας και αλφαβητισμό. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, δεν ήμασταν ποτέ εξοικειωμένοι με την κουλτούρα της επαγγελματικής ασφάλισης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και ολοκλήρωσε ως εξής: «Θα πρέπει να έχουμε κατά νου, πλέον, ότι η επαγγελματική ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αν λάβουμε υπόψη την κατάσταση των δημοσίων συντάξεων σήμερα. Για να συντηρηθούν σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο θα πρέπει και ο 2ος πυλώνας να λειτουργήσει συμπληρωματικά».

Λίγο πριν από το lunch break, πραγματοποιήθηκε το Panel ΙΙ, με τίτλο «Η δυναμική των πολυεργοδοτικών Τ.Ε.Α. στην ανάπτυξη του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης», με συντονιστή τον κ. Γαβριήλ Αμίτση, Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας και Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και ομιλητές τους κυρίους: Dr. Francesco Briganti, Secretary General of the Cross Border Benefits Alliance-Europe (CBBA-Europe), CEO and Founder of the Employee Benefits and Welfare Institute (EBWI), Member of EIOPA’s Occupational Pensions Stakeholder Group (OPSG), Marnik Van Impe, Senior Advisor, PensioPlus, Board Member, European Association of Paritarian Institutions (AEIP), Philippos Mannaris, Partner, Aon Wealth Solutions, Chairman of MAP Fund – Multi-Employer Occupational Pension Scheme in Cyprus (PPT ΟΚ), και Χαράλαμπο Φύτρο, Β’ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), Αναλογιστή & Χρηματοοικονομικό Αναλυτή στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της Johnson & Johnson.

Ο Dr. Francesco Briganti υπογράμμισε τη σημασία του 2ου πυλώνα και της διαφοροποίησης των πηγών συνταξιοδότησης, ειδικά στη Νότια Ευρώπη, όπου υπάρχει υπερβολική εξάρτηση από το κρατικό σύστημα. Ο κ. Marnik Van Impe παρουσίασε το επιτυχημένο παράδειγμα του Βελγίου, όπου το 97% των εργαζομένων συμμετέχουν σε συνταξιοδοτικό ταμείο του 2ου πυλώνα και η κυβέρνηση προχωρά σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Ο κ. Philippos Mannaris τόνισε την ανάγκη για συνδυασμό κινήτρων πέρα από τη φορολογία, ενώ ο κ. Χαράλαμπος Φύτρος επισήμανε ότι τα πολυεργοδοτικά Τ.Ε.Α. μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και στην Ελλάδα, εφόσον δοθεί έμφαση στην ευελιξία εισχώρησης εργοδοτών και την ενοποιημένη αναφορά στοιχείων. Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι ο δεύτερος πυλώνας είναι κρίσιμος για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας.

