Η TURBOMED διοργανώνει το 6ο Turbo Open House

Η TURBOMED σας προσκαλεί στο 6ο Turbo Open House, έναν καθιερωμένο θεσμό στον επισκευαστικό κλάδο των turbochargers. Η εκδήλωση θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τις τελευταίες καινοτομίες στην επισκευή και συντήρηση των turbochargers, καθώς και μια αποκλειστική περιήγηση στις εγκαταστάσεις μας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά επιδείξεις των φορητών δυναμικών ζυγοσταθμίσεων επί του πλοίου (Portable Dynamic Balancing Machine), οι οποίες συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των μηχανών.

Οι έμπειροι μηχανικοί της TURBOMED θα βρίσκονται στη διάθεσή σας για να μοιραστούν εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές λύσεις, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστεί το νέο μας τμήμα που ειδικεύεται στις επισκευές radial turbo μηχανών γεννητριών, κότερων και αυτοκινήτων.

Ημερομηνία & Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Ημερομηνία: 5-10 Μαΐου 2025

⏰ Ώρες: 10:00 – 18:00

Τοποθεσία: Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, Οδός 1, Αριθμός 2, 18863 Πέραμα

#AGENDA

10:00 – 11:00 | Welcome

11:00 – 13:00 | Turbochargers Overhaul – Meet the Experts

13:00 – 14:00 | Coffee Break

14:00 – 16:00 | Portable Dynamic Balancing on Board

16:00 – 18:00 | Networking Event

Μη χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τις πιο σύγχρονες λύσεις στον κλάδο των turbochargers!