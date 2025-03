Η Gravity The Newtons στη λίστα των 50 Best Agencies in Continental Europe

Σύμφωνα με τη φετινή λίστα με τα 50 Best Agencies in Continental Europe, μια ελληνική εταιρεία PR βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες της Ευρώπης. Η Gravity The Newtons διακρίθηκε από την PRovoke Media, έναν από τους πλέον έγκυρους διεθνείς θεσμούς του κλάδου και συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τις 50 καλύτερες εταιρείες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων στην Ευρώπη.

Η ένταξή της Gravity The Newtons σε αυτή τη λίστα βασίστηκε σε αυστηρά κριτήρια, όπως η δυναμική πορεία, οι επιδόσεις, η δημιουργικότητα και η στρατηγική προσέγγιση, καθώς και η ικανότητα να οδηγεί τον κλάδο.

Η συγκεκριμένη διάκριση αναδεικνύει τη μεγάλη δυναμική και ανοδική πορεία της Gravity The Newtons στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας, ενισχύοντας το αποτύπωμα της ελληνικής αγοράς επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο. Με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα και την παροχή υπηρεσιών που δημιουργούν πραγματική και μακροπρόθεσμη αξία, η εταιρεία συνεχίζει να ηγείται των εξελίξεων στον χώρο της επικοινωνίας, ενισχύοντας την παρουσία της τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός συνόρων.