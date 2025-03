Την Τρίτη 18 Μαρτίου το 28th HR Symposium της KPMG στην Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνων

Το 28th HR Symposium της KPMG στην Ελλάδα – το συνέδριο θεσμός στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού – υποδέχεται 40 κορυφαίους ομιλητές και 650+ στελέχη HR από όλη την ελληνική κοινότητα για να μοιραστούν πρακτικές, να εμπνεύσουν και να συζητήσουν πώς εργαζόμενοι και εργοδότες μπορούν να προσαρμοστούν και να ευδοκιμήσουν στα εξελισσόμενα και δυναμικά περιβάλλοντα εργασίας.

— Τεχνητή Νοημοσύνη, εργασιακή ζωή και παροχές, Gen Z και ευημερία σε περιόδους (μόνιμης) κρίσης στην «καρδιά» του συνεδρίου.

— Το συνέδριο θα χαιρετίσει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Το 28th HR Symposium της KPMG στην Ελλάδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνων, με κεντρικό μήνυμα “Lead the HR Revolution”. Έχοντας στο προσκήνιο τις αναδυόμενες νέες τεχνολογίες, τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά δεδομένα, την οικονομική αβεβαιότητα, τις εξελισσόμενες επιχειρηματικές ανάγκες και τη δυσκολία ανεύρεσης ταλέντων, το μέλλον της εργασίας δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό! Ο ρόλος των στελεχών του HR εξελίσσεται και γίνεται όλο και πιο αναγκαίος και η ανάπτυξη ηγεσίας, η ευθυγράμμιση της κουλτούρας και η βελτιστοποίηση της χρήσης της τεχνολογίας κρίνονται απαραίτητα για την επιτυχία.

Στο συνέδριο θα απευθύνουν χαιρετισμό οι εξής ομιλητές: η Πέγκυ Βελλιώτου, Partner, People Services Consulting, KPMG στην Ελλάδα, ο Σωτήρης Σταματίου, Πρόεδρος ΔΣ, ΣΔΑΔΕ και Human Resources Director, Onassis Group, καθώς και η Ντόρα Οικονόμου, Διευθύντρια, Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ. Ενώ, η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα πάρει το βήμα για μια εναρκτήρια ομιλία.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κεντρική ομιλία του καταξιωμένου Thimon de Jong, Keynote Speaker, Author & Founder, Whetson, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να μοιραστεί με το κοινό του συνεδρίου – πώς μπορούν οι ηγέτες ανθρώπινου δυναμικού να οδηγήσουν τους οργανισμούς τους στην επιτυχία, μέσα από την ομιλία του με θέμα: “Future Human Behaviour – Trust, Gen Z & Thriving in Times of (perma) Crisis”.

Τη σκυτάλη θα πάρει η πολυσυζητημένη Gen Z, εκπροσωπούμενη από τον Μάριο Αραμπατζή, 18 ετών και τη Θεοδώρα Κοσμοπούλου, 16 ετών, Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιδιών & Νέων της UNICEF Ελλάδας και οι Millennials, Γεωργία Κωνσταντινίδου, Senior Manager, People Services Consulting, KPMG στην Ελλάδα και Γρηγόρης Κονούκλας, Talent Acquisition & Employer Branding Manager, Vodafone. Θα συζητήσουν για τις ισορροπίες μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής, κατά πόσο η τριτοβάθμια εκπαίδευση προετοιμάζει επαρκώς τους νέους για την αγορά εργασίας, το ρόλο της βιωσιμότητας και της κοινωνικής ευθύνης στις επαγγελματικές επιλογές των νέων, καθώς και πώς ονειρεύεται η Gen Z έναν ιδανικό εργοδότη.

Θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις του Στέφανου Χανιωτάκη, Head of “HCM – Enterprise Services” B.U., SOFTONE, ο οποίος θα αναφερθεί στην αξία της “end-to-end” διαχείρισης των διαδικασιών HR για κάθε σύγχρονη επιχείρηση, αλλά και στην ενσωμάτωση τεχνολογιών AI σε όλα τα στάδια διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Ενώ, ο Παναγιώτης Κουρής, CEO, Office Line, θα παρουσιάσει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που επικεντρώνονται στην ενίσχυση της διαδικασίας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, επιτρέποντας στους οργανισμούς να βελτιώσουν την απόδοσή τους μέσω της χρήσης των κατάλληλων εργαλείων και να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία των εργαζομένων.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου θα έχει το πάνελ με θέμα “Leveraging Leadership Development to Shape Culture”, μια συζήτηση για τις βασικές τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με το ρόλο της ηγεσίας στην ευθυγράμμιση των καθημερινών ενεργειών με τις αξίες και τις επιθυμητές συμπεριφορές που διαμορφώνουν μια υγιή εταιρική κουλτούρα, με ομιλητές τη Νταίζη Θεοδώρου, People Development & Culture Director, OTE Group, τη Μαρίλια Τόμπρα, Country Director, Sephora Greece και τον Derek Bruce, Leadership and Culture Manager, TESCO, UK, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η Τόνια Παρίση, Director, People Services Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η συζήτηση της Πέγκυ Βελλιώτου, Partner, People Services Consulting, KPMG στην Ελλάδα, με την Έλενα Στάσση, Chief Human Resources, Aktor Group, για το σημαντικό θέμα του succession planning και την έγκαιρη εκπόνηση και η υλοποίηση ενός πλάνου διαδοχής, το οποίο και θα διατρέχει το σύνολο των εταιρικών δομών για έναν οργανισμό.

Με θέμα “4 Gens together – Τι επιθυμούν οι εργαζόμενοι…..στα 30, στα 40, στα 50….” ακολουθεί το panel discussion που θα συντονίσει η Ασπασία Δημοπούλου, Human Resources Director, KPMG στην Ελλάδα, με ομιλητές τη Μαρία Πατακιούτη, Director People & Culture, Papastratos, τη Βιργινία Ριζογιάννη, HR Business Partner, Saracakis Group of Companies και τον Giuseppe Zorgno, Consultant (ex Chief Executive Officer, AIG), οι οποίοι με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας με θέμα «Τι πιστεύουν οι Έλληνες για το ιδανικό περιβάλλον εργασίας» που διεξήχθη για λογαριασμό της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θα αναλύσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στις απόψεις διαφορετικών γενεών ως προς το ιδανικό περιβάλλον εργασίας.

Το βήμα θα λάβει ο Βασίλης Πρασσάς, Γενικός Διευθυντής Epsilon HR, Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων, EpsilonNet, ο οποίος θα μιλήσει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, αλλά και η Νίκη Αβραμούδη, Business Development Executive, Employee Benefits, Howden, η οποία θα αναφερθεί σε ένα ευέλικτο πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων που μπορούν να προσφέρουν οι εταιρείες στους εργαζομένους τους.

Ακολουθεί η ευχάριστη παρουσία των Duo Violins, μια καλλιτεχνική σύμπραξη δύο βιολιστών – του Δημήτρη Ίσαρη και του Γεώργιου Ραφαήλ Γαϊτάνος, οι οποίοι πρόκειται να χαρίσουν μια ξεχωριστή εμπειρία στους συμμετέχοντες του συνεδρίου.

Η ατζέντα θα συνεχίσει με την παρουσίαση «Τα αναδυόμενα HR trends 2024» από τον Νίκο Παπανδριανό, Head of CRM Marketing, Edenred Greece., ο οποίος θα μοιραστεί με το κοινό του συνεδρίου τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας “Employee Experience Pulse” που πραγματοποίησε η Edenred και απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους όσο και σε στελέχη HR.

Ακολουθεί ακόμη μια παρουσίαση με θεματική “Unlocking the Power of Trust” από τον Κωνσταντίνο Καρυπίδη, Confidence & Peak Performance Coach, ο οποίος θα εστιάσει στο πώς μπορούμε μέσα από την επικοινωνία μας να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

Ακόμα ένα σημαντικό panel discussion είναι αυτό με θέμα “Research Presentation // Voice of the Candidate – Should I stay or should I go?”. Με αφορμή την έρευνα “Voice of the Candidate” που πραγματοποιεί η KPMG, ο Δημήτρης Ιωάννοβιτς, HR Director Greece, Romania & European Distributor Markets, Gilead Sciences, η Δροσιά Καρδάση, Head of Human Resources, Interamerican και η Ευγενία Μανδρέκα, HR Leader South East Europe, Kenvue, θα μοιραστούν πρακτικές και πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει στους οργανισμούς τους σχετικά με τη διατήρηση των στελεχών τους, αλλά και την ενίσχυση της ικανοποίησης των εργαζομένων και την ευημερία τους. Τον συντονισμό έχει αναλάβει η Ρεβέκκα Παπαηλιού, Director, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, η Elena Drecheva, Managing Director, Konica Minolta Business Solutions Greece and Bulgaria θα προβεί σε μια σύντομη παρουσίαση για τη θεματική “Reshaping HR, Konica Minolta Digital Map in Wonderland”, καθώς η εταιρεία στηρίζει τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και παράλληλα τις βοηθάει να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες ενός ταχύτατα εξελισσόμενου κόσμου.

Με θέμα “ Research Presentation // Παροχές που δίνουν αξία – Πόσο επιδρούν στη δέσμευση των εργαζομένων;” ακολουθεί το panel discussion που θα συντονίσει η Γεωργία Καλεμίδου, Director, People Services Consulting, KPMG στην Ελλάδα, με ομιλητές τους: Βιβή Γιαννακοπούλου, Total Rewards & Organizational Effectiveness Director, Steelmet Corporate Services, Δημήτρης Ματσούκας, Total Rewards Senior Manager, LAMDA Development, Κατερίνα Μυγιάκη, Director of People & Culture, Up Hellas και Ανέζα Σταύρου, Partner Tax, KPMG στην Ελλάδα, οι οποίοι θα προβληματιστούν πάνω στο ξεχωριστό κεφάλαιο των «παροχών» και θα μοιραστούν πρακτικές και πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει και που σχεδιάζουν με σκοπό την ενίσχυση της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του συνεδρίου, θα ακολουθήσει ένα live demo με τίτλο “Meet the Coach! The Avatar Revolution”, όπου η Ασημίνα Τσιούνη, Senior Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα, θα πραγματοποιήσει μια διαδραστική συνεδρία με τον Avatar Mike θέτοντας μερικές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Φυτούσης, Manager, People Services Consulting, KPMG στην Ελλάδα θα συζητήσει με τον Michael Ocean, Founder & CEO, SellMeThisPen AI για τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης προσομοιώσεων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τα μέτρα ασφάλειας δεδομένων και προστασίας της ιδιωτικής ζωής δεδομένης της ευαίσθητης φύσης των δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού.

Λίγο πριν το τέλος, η Ελισσάβετ Κάλμπαρη, Neuropsychologist, Executive Consultant, Founder, Self Balance, θα αναφερθεί στη θεματική “The Silent Forces of HR: How Words, Emotions & Neuroscience Shape Culture and Performance”, ενώ η Στεφανία Γουλιώτη, Ηθοποιός και Σκηνοθέτις, θα μιλήσει για «Κρυφές προκαταλήψεις – Μια επαναστατική ματιά… μέσα από την τέχνη».

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με μουσική και εκπλήξεις, ενώ αρκετοί συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πλούσια δώρα από διαγωνισμούς και παιχνίδια που θα διεξάγονται όλη την ημέρα.