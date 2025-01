Σημαντικές διακρίσεις για την IKEA στα E-volution awards και στα Event awards

Η IKEA, εταιρεία του ομίλου Fourlis, διακρίθηκε με σημαντικές βραβεύσεις σε δύο διαφορετικούς θεσμούς. Απέσπασε 2 βραβεία στα E-volution Awards 2025 ενώ διακρίθηκε στα Event Awards 2025 επισφραγίζοντας την επιτυχία της χρονιάς που πέρασε.

Τα E-volution Awards, είναι ένας θεσμός που έχει σαν στόχο να αναδείξει τις σημαντικές τάσεις που καταγράφουν μια τεχνολογική και επιχειρηματική αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στη χώρα μας. Η ΙΚΕΑ, σε συνεργασία με την KINESSO, απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία Best Use of Data Insights & Marketing Analytics for an e-shop για την σωστή αξιολόγηση των δεδομένων του ηλεκτρονικού της καταστήματος στη διαμόρφωση της στρατηγικής και Silver βραβείο στην κατηγορία Best Overall Digital Marketing Strategy for an e-shop για την ολιστική στρατηγική digital marketing που ακολουθείται από το κανάλι ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στη συνέχεια, στα Event Awards, το θεσμό που επιβραβεύει την καινοτομία, την έμπνευση και το πάθος στο event industry κατέκτησε, σε συνεργασία με την Gravity The Newtons, το Bronze Βραβείο στην κατηγορία Brand Building Event για την εκδήλωση με τίτλο, «Οι άνθρωποι είμαστε δημιουργοί». Η ΙΚΕΑ, κατάφερε μέσα από ένα ξεχωριστό διαδραστικό event να παρουσιάσει την έννοια της δημιουργικότητας σε κάθε πλευρά της ζωής μας αντλώντας έμπνευση από τα ερεθίσματα που μας παρέχει η καθημερινή ζωή και το μέρος που την απολαμβάνουμε, το σπίτι μας.

Κάθε διάκριση είναι για την ΙΚΕΑ μια επιβράβευση των συνεχόμενων προσπαθειών να προσφέρει πάντα την καλύτερη εμπειρία καθώς και επιβεβαίωση ότι βρίσκεται στο δρόμο της εξέλιξης και της καινοτομίας.