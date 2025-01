Η ΣΟΛ Crowe στη λίστα Best WorkplacesTM in Professional Services & Consulting Hellas 2025

H ΣΟΛ Crowe ανάμεσα στις εταιρείες που ξεχωρίζουν οι εργαζόμενοι στους κλάδους παροχής επαγγελματικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς συμπεριλαμβάνεται στη Λίστα Best WorkplacesTM in Professional Services & Consulting Hellas 2025!

Η ΣΟΛ Crowe με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη κλαδική λίστα του Great Place to Work® «Best WorkplacesTM in Professional Services & Consulting Hellas 2025» σε συνέχεια της συμμετοχής της στην ετήσια έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος Trust Index© και της Πιστοποίησής της από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

Η διάκριση αυτή βασίζεται στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον και η κατάταξη των εταιρειών προέκυψε από την αξιολόγηση των εργαζομένων (Trust Index score) σε συνάρτηση με τη μεθοδολογία «For All».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η διάκριση αποτελεί εξέλιξη της περσινής αναγνώρισης της εταιρείας ως Great Place to Work® (Απρίλιος 2024), επιβεβαιώνοντας την περαιτέρω δέσμευση της ΣΟΛ Crowe στη δημιουργία ενός πρότυπου εργασιακού περιβάλλοντος.

Η αξία πίσω από τη διάκριση

Η ΣΟΛ Crowe ξεχωρίζει για τη δέσμευσή της να δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ισότητα, την ενσωμάτωση και την εξέλιξη. Ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη και η εκτίμηση στη διαφορετικότητα αποτελούν θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας. Επιπλέον, η ΣΟΛ Crowe στηρίζει τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των εργαζομένων της, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα υγιές, συμπεριληπτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει δημιουργικότητα και επαγγελματική πρόοδο.

Ο κος Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe, δήλωσε:

«Η διάκριση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της συνολικής μας προσπάθειας να επενδύσουμε στον πιο σημαντικό πλούτο της εταιρείας μας: τους ανθρώπους μας. Στη ΣΟΛ Crowe, ενθαρρύνουμε την ανοιχτή επικοινωνία και στηρίζουμε τους ανθρώπους μας, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να δημιουργήσουν και να εξελιχθούν. Στόχος μας είναι να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον γεμάτο αξία για τους εργαζομένους μας, τους πελάτες μας και την κοινωνία συνολικά.»