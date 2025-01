Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα διακρίθηκε ακόμα μία χρονιά στα βραβεία “Diamonds of the Greek Economy 2024”

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, ο κορυφαίος Όμιλος ολιστικών υπηρεσιών Πιστοποίησης, Εκπαίδευσης, Τεχνικών και Βιομηχανικών Ελέγχων, Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων, Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης, Εργαστηριακών Αναλύσεων και Δοκιμών, Τεχνολογικών Λύσεων για Ψηφιακές Εκπαιδεύσεις καθώς και ολοκληρωμένων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας με λειτουργία state of the art SOC (Security Operations Center), επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά τη δυναμική της παρουσία στην εγχώρια αγορά, καθώς διακρίθηκε και φέτος στο θεσμό των “Diamonds of the Greek Economy” στις κατηγορίες DIAMOND 2C, DIAMOND EMPLOYER & DIAMOND INNOVATIVE.

Η τελετή βράβευσης επιχειρηματικής αριστείας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024 στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης, κου Τ. Θεοδωρικάκου και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κου Χρ. Σταϊκούρα, και στελεχών των δυναμικότερων επιχειρηματικών ομίλων και φορέων της χώρας. Ο θεσμός των «Diamonds of the Greek Economy 2024», επιβραβεύει κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής αγοράς, οι οποίες αποδεικνύουν εξαιρετικές επιδόσεις και λειτουργούν ως παραδείγματα προς μίμηση για νέους επιχειρηματίες. Η διάκριση της TÜV AUSTRIA αποτελεί αναγνώριση της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, επενδύοντας στην καινοτομία και την ανάπτυξη.

Ειδικότερα, η βράβευση της εταιρείας στην κατηγορία DIAMOND 2C αφορά τις 501-1.000 μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας βάσει κερδοφορίας. Η TÜV AUSTRIA σημείωσε ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, με τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται κατά 190% τα τελευταία τέσσερα χρόνια και τα κέρδη της να εκτοξεύονται κατά 630% από το 2019. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία και τη δυναμική της παρουσία στην αγορά. Το βραβείο παρέλαβαν ο κ. Ι. Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος και ο κος Χ. Σπηλιόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα.

Η δεύτερη βράβευση της TÜV AUSTRIA, ήταν στην κατηγορία DIAMOND EMPLOYER κατά την οποία επιβραβεύεται η αύξηση προσωπικού, όπως προκύπτει από την επίσημη κατάσταση εργαζόμενων από το τμήμα HR κάθε εταιρείας. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Κ. Γκιόκας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα. Η εταιρεία, η οποία απασχολεί περισσότερους από 500 υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες στην χώρα μας, αποτελεί τη μοναδική στον τομέα της που περιλαμβάνεται στη λίστα με τους 500 μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα.

Επίσης, η κ. Νόνικα Μπάκα, Διευθύντρια Υπηρεσιών Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης & ο κ. Κώστας Μαυρόπουλος, Διευθυντής Ελέγχων Αειφορίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, παρέλαβαν το βραβείο στην κατηγορία DIAMOND INNOVATIVE, για τις καινοτόμες υπηρεσίες:

Πλατφόρμα LiCi | Υπηρεσίες Επίγνωσης Νομοκανονιστικού Περιβάλλοντος, ένα εύχρηστο και ασφαλές εργαλείο, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένη, έγκαιρη και ασφαλή ενημέρωση για τις εξελίξεις στο νομοκανονιστικό πλαίσιο που επηρεάζουν τη λειτουργία και τις δραστηριότητες των Οργανισμών, διευκολύνοντας τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία.

Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης ΟΚ Recycled , το οποίο εξασφαλίζει την αξιοπιστία των περιβαλλοντικών ισχυρισμών οργανισμών μέσω του ελέγχου ανακυκλωμένου περιεχομένου σε προϊόντα, ενώ παράλληλα στηρίζει τη συμμόρφωση με την Οδηγία της ΕΕ, για τη μείωση πλαστικών αποβλήτων.

Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης OK Compost, το οποίο αφορά την πιστοποίηση βιοδιασπώμενων και κομποστοποιήσιμων υλικών και ενθαρρύνει τη χρήση βιοπλαστικών φιλικών προς το περιβάλλον.

Ο Country Manager της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, κ. Ιωάννης Καλλιάς, δήλωσε: «Ακόμη μία χρονιά η εταιρεία μας διακρίνεται στο θεσμό των “Diamonds of the Greek Economy”, και δη σε τρεις κατηγορίες βραβείων, γεγονός το οποίο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της TÜV AUSTRIA στην ελληνική αγορά, καθώς και την αφοσίωσή της στην ποιότητα, την ασφάλεια, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.»