Softweb: Διπλή Βράβευση στα «Diamonds of the Greek Economy 2024»

Η Softweb Adaptive I.T. Solutions ξεχώρισε στην κορυφαία διοργάνωση επιχειρηματικής αριστείας, “Diamonds of the Greek Economy 2024,” που διοργανώνει η Ναυτεμπορική, κατακτώντας δύο σημαντικά βραβεία:

Diamonds 1C – Για τον ανοδικό Κύκλο Εργασιών της το 2023

Innovative Company – Για την εξαιρετική της πορεία στην ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογικών λύσεων που οδηγούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Με αυτές τις διακρίσεις αναδεικνύεται ότι, πέρα από την ηγετική θέση της Softweb στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής και την ικανότητά της να προσφέρει καινοτόμες και εξειδικευμένες λύσεις, η εταιρεία αποτελεί έναν αξιόπιστο, φερέγγυο συνεργάτη για κάθε επιχείρηση που επιδιώκει την επιτυχημένη υλοποίηση του ταξιδιού του ψηφιακού της μετασχηματισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους από τον επιχειρηματικό κόσμο και θεσμικούς φορείς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Softweb, Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, παρέλαβε τα βραβεία και δήλωσε:

«Έχουμε βραβευτεί πολλές φορές για την καινοτομία μας, την τεχνολογια και τις λύσεις μας, αλλά είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουμε ένα τόσο σημαντικό βραβείο για την ίδια την επιχείρηση ως business οντότητα που ουσιαστικά επιβραβεύει την οικονομική της ανάπτυξη και πορεία. Σας μεταφέρω την δέσμευση της ομάδας μας ότι θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε να αναπτυσσόμαστε και να προσφέρουμε αξία στους πελάτες και τους μετόχους μας.»

Η Softweb, με περισσότερους από 1.100 πελάτες και 1.800 επιτυχημένα έργα, έχει καταξιωθεί ως ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού. Το στρατηγικό της πλάνο, που περιλαμβάνει επενδύσεις σε καινοτομίες και υποδομές, ενισχύει τη θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά, ενώ οι δράσεις της στους τομείς ESG υπογραμμίζουν τη δέσμευσή της σε βιώσιμες πρακτικές.

Η συμμετοχή της Softweb στην εκδήλωση υπογράμμισε τη δυναμική της παρουσία ως εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναδεικνύοντας τις στρατηγικές της επιλογές που τη διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό.