Οι επενδύσεις στο επίκεντρο του Export Summit X- Investing: The Only Way to Growth

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024 το ετήσιο συνέδριο του ΣΕΒΕ – Συνδέσμου Εξαγωγέων που αποτελεί πλέον θεσμό για την εξωστρεφή επιχειρηματική κοινότητα με τίτλο «Export Summit Χ: Investing, The Only Way to Growth». Το 10ο Export Summit είχε ως σκοπό να εστιάσει στη σημασία των επενδύσεων ως τον μοναδικό δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία της ελληνικής οικονομίας. Επιπροσθέτως, στόχευε στο να δημιουργήσει έναν χώρο ανταλλαγής απόψεων και ενίσχυσης συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναδεικνύοντας τις επενδύσεις ως κλειδί για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών και της καινοτομίας. To συνέδριο υλοποιήθηκε σε υβριδική μορφή, με διά ζώσης παρουσία στο Hyatt Regency Thessaloniki στη Θεσσαλονίκη και μεταδόθηκε ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας LiveOn, με πάνω από 1.500 συνέδρους να παρακολουθούν τις εργασίες του.

Το Συνέδριο ξεκίνησε με την ομιλία του Προέδρου του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η νέα χρονιά μας βρίσκει αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες. «Η πτώση που κατέγραψαν οι εξαγωγές της χώρας το τελευταίο διάστημα δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τις διεθνείς προκλήσεις, ωστόσο η πορεία τους είναι σταθερά ανοδική από το 2019. Επίσης οι αυξητικές τάσεις από νέες χώρες αναδεικνύουν την δυναμική της ελληνικής αγοράς. Η πορεία των εξαγωγών δεν είναι γραμμική, απαιτεί προσαρμογή στον ανταγωνισμό και τις προκλήσεις. Η γενικότερη πορεία δείχνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο από άποψη στρατηγικής, η οποία εστιάζει στην εξωστρέφεια. Οι επενδύσεις είναι το κλειδί για σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαστε υπέρ της συνεργασίας στο χώρο, γιατί έτσι επιτυγχάνονται μεγάλα αποτελέσματα», είπε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ.

Με το μήνυμα του Υφυπουργού Εσωτερικών, Τομέα Μακεδονίας & Θράκης, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, συνέχισε το συνέδριο τονίζοντας ότι στόχος του υπουργείου είναι η αξιοποίηση στο έπακρο των μεγάλων δυνατοτήτων και ευκαιριών που έχει η Βόρεια Ελλάδα. Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων Πάρις Μπίλλιας αναφέροντας «…ότι δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα το επιχειρείν. Στεκόμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις, προσπαθούμε με κονδύλια του ΕΣΠΑ να στηρίξουμε πολύ μικρές επιχειρήσεις, πρόσφατα εγκρίναμε 234 επιχειρηματικά σχέδια. Προωθούμε δράσεις και κίνητρα νέας επιχειρηματικότητας, ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας σε συνεργασία με πανεπιστημιακά κέντρα. Επίσης προγράμματα εκπαίδευσης εργαζομένων και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας. Σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ συμμετέχουμε σε επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση μικρότερων επιχειρήσεων σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ενισχύουμε το πάρκο Thess INTEC για να αναπτύξουμε καινοτόμα προϊόντα. Επίσης, ετοιμάζουμε το 2025 μία ακόμα νέα δράση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας». Τέλος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, χαρακτηρίζοντας τον ΣΕΒΕ ως ένα θεσμικό «διαμάντι», επισήμανε πως για να προχωρήσουν οι εξαγωγές απαιτούνται δίκτυα και υποδομές και ειδικά στην πόλη πρέπει να ολοκληρωθούν, όπως είπε, η σύνδεση του λιμανιού με την ΠΑΘΕ, η ολοκλήρωση της 6ης προβλήτας και η σιδηροδρομική σύνδεση.

Ομιλητές στην Ενότητα 1: Τραπεζικό Σύστημα & Επενδύσεις ήταν οι: Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Τραπεζικής Attica Bank, Πάρις Οικονόμου, Επικεφαλής Εμπορικής Τραπεζικής Optima bank, Τηλέμαχος Γεωργάκης, Chief of Commercial Banking Alpha Bank, Αντώνιος Κατραούρας, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής της Εμπορικής Τραπεζικής Piraeus, Γεώργιος Μωραΐτης, Επικεφαλής Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής Εθνική Τράπεζα και Ελευθέριος Βλαχογιάννης, Επικεφαλής Συναλλακτικής Τραπεζικής – Βοηθός Διευθυντή Eurobank. Ο Συντονιστής της Ενότητας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, Παναγιώτης Χασάπης ξεκίνησε κάνοντας αναφορά στην κατάσταση του τραπεζικού συστήματος λέγοντας ότι «είμαστε στα καλύτερα νούμερα όλων των εποχών, με τις καταθέσεις να υπολογίζονται στα €190 δισ. και τις χορηγήσεις στα €125 δισ. και με το δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις στα 0,657 να έχει την καλύτερη τιμή από την ίδρυση του ελληνικού κράτους». Ο κ. Χριστοδούλου είπε πως «το δημογραφικό είναι το Νο. 1 πρόβλημα της χώρας. Χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας και πολιτικής. Στα επιτόκια ατενίζουμε αισιόδοξα. Οι τράπεζες μείωσαν πολύ τα περιθώριά τους. Η τιμολόγηση της αγοράς δίνει 100 μονάδες κάτω σε επίπεδο 12μήνου. Όσο ενισχύεται το δολάριο θα έχουμε μεν επιδείνωση του πληθωρισμού, αλλά οι εξαγωγές γίνονται πιο ανταγωνιστικές». Από την πλευρά του, ο κ. Οικονόμου τόνισε το σημαντικό έλλειμμα σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο αναδεικνύεται σε πιο σημαντικό θέμα από τα επιτόκια, τα οποία έχουν πέσει κατά 75 μονάδες βάσης και θα πέσουν και τον άλλο μήνα 25 ακόμα, αναμένοντας να σταθεροποιηθούν κοντά στο 2%. Ο κ. Γεωργάκης έκανε αναφορά σε σημαντικούς ανασταλτικούς παράγοντες για την απόφαση υλοποίησης επενδύσεων, όπως είναι οι αδειοδοτήσεις, η καθυστέρηση στην απόδοση δικαιοσύνης, το ασταθές φορολογικό περιβάλλον, οι υποδομές. Επιπροσθέτως, τόνισε ότι από το 2011 και μετά υπήρξε ένα επενδυτικό έλλειμμα €94 δισ., που συνολικά υπερβαίνει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακολούθως, ο κ. Κατραούρας ανέφερε ότι η Piraeus επενδύει μεγάλα ποσά στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι «μετά την περίοδο της κρίσης, μετά το 2011 που υπήρξε ένα τεράστιο επενδυτικό κενό, τα τελευταία χρόνια προχωρήσαμε σε επενδυτικό άλμα. Παρ’ όλα αυτά υστερούμε ακόμα σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό. Οπότε είμαστε εδώ για να δώσουμε κεφάλαια στην αγορά, δεδομένου ότι η οικονομία μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Για να ενισχύσουμε τις επενδύσεις πρέπει να πιεστούμε όλοι, επιχειρήσεις και τράπεζες, στην απορρόφηση των πόρων που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης». Ο κ. Μωραΐτης τόνισε ότι η ενίσχυση της εξωστρέφειας αποτελεί κύρια προτεραιότητα για την Τράπεζα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξαγωγική δραστηριότητα είναι πολύπλοκη και έχει πολλές ιδιαιτερότητες και προκλήσεις που απαιτούν αντιμετώπιση, γεγονός που καθιστά τη συμβολή των τραπεζών ιδιαίτερα σημαντική. Πρόσθεσε ότι, δεδομένου του περιβάλλοντος υψηλής μεταβλητότητας, η Εθνική Τράπεζα έχει αναπτύξει λύσεις που προστατεύουν τους εξαγωγείς από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις και βελτιώνουν την εισπραξιμότητα, μεταξύ άλλων. Ο κ. Βλαχογιάννης, παρουσίασε μια μακροοικονομική ανάλυση βασισμένη σε τέσσερις κύριους άξονες: πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά γεωπολιτικά ζητήματα και τα κριτήρια ESG. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην πλατφόρμα της Eurobank, ExportGate, και τις αξιόλογες υπηρεσίες που προσφέρει στους εξαγωγείς.

Ομιλητές στην Ενότητα 2: Επενδύσεις «Ο Μόνος Δρόμος για την Ανάπτυξη» ήταν οι: Γιάννoς Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος ΔΣ του Oμίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP), Γεώργιος Ζαββός, Πρόεδρος της ΕΑΤ – Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Θάνος Ψαθάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και η Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Μέλος ΔΣ του Enterprise Greece. Ο κ. Κοντόπουλος αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που προσφέρει η ένταξη τόσο στην Κύρια όσο και στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας, επίσης, τις προσπάθειες για τη σημαντική μείωση των αντικινήτρων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει χαμηλό φόρο στις επενδύσεις σε μετοχές και προωθείται δυναμικά στο εξωτερικό μέσω επενδυτικών συνεδρίων με μεγάλες επενδυτικές τράπεζες. Ο κ. Ζαββός τόνισε ότι αναπτυξιακό μοντέλο της ΕΑΤ βασίζεται σε τρεις πυλώνες, την Βιώσιμη Πράσινη Ανάπτυξη (όπου η ΕΑΤ προωθεί επενδύσεις ύψους €415 εκατ.), την καινοτομία (με προϋπολογισμό €140 εκατ., ενώ το υποταμείο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ υποστηρίζει με €150 εκατ. νεοσύστατες επιχειρήσεις) και την συμπεριληπτικότητα (όπου η ΕΑΤ θα διαχειριστεί από την αρχή της επόμενης χρονιάς το πρόγραμμα “Σπίτι μου” με πόρους που ανέρχονται σε €2,2 δισ. και αποτελεί συμβολή στην πολιτική της κυβέρνησης για προσιτή στέγη). Επίσης, σημείωσε τη δημιουργία του Ταμείου Μικροχρηματοδοτήσεων και την διαχείριση με επιτυχία του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, ύψους €107 εκατ. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι με αυτούς τους τρεις στρατηγικούς πυλώνες και ένα ισχυρό χρηματοδοτικό πλέγμα, η ΕΑΤ καθίσταται καταλύτης για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στηρίζοντας έναν μακροπρόθεσμα ανθεκτικό παραγωγικό μετασχηματισμό της Ελλάδας Ο κ. Ψαθάς ανέφερε ότι τα νόμιμα επιχειρηματικά πάρκα προσφέρουν σημαντικά κίνητρα για εγκατάσταση επιχειρήσεων, με αυξημένο συντελεστή κάλυψης στο 70% και πρόσβαση σε υπηρεσίες με ασφάλεια. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι η ΕΤΒΑ σχεδιάζει επενδύσεις ύψους €50 εκατ. για την αναζωογόνηση του Οργανισμού και καταθέτει νέο πρόγραμμα για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη νέων ΒΙΠΕ, με στόχο τη μέγιστη ασφάλεια για τις επιχειρήσεις. Τέλος, η κα. Αλεξανδροπούλου αναφέρθηκε στις άμεσες ξένες επενδύσεις, που ανήλθαν σε €5 δισ. το 2023 με ποσοστό ανάπτυξης 2,3% παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις. Ανέλυσε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αυτόνομης επενδυτικής εισόδου και των συγχωνεύσεων/εξαγορών, δίνοντας έμφαση στις green field επενδύσεις, όπως αυτή της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, που συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση. Τον συντονισμό έκανε η κα. Βίκυ Μακρυγιάννη, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΣΕΒ.

Ομιλητές στην Ενότητα 3 – Παραδείγματα Επενδύσεων ήταν οι: Δρόσος Δρόσος, Διευθυντής Παραγωγής της JTI -Japan Tobacco International, Σέρκο Κουγιουμτζιάν, Eκτελεστικός Διευθυντής Πωλήσεων & Μarketing της ICAP CRIF AE, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος Αγροτεχνολογικής Εξαγωγικής Σύμπραξης, B’ Aντιπρόεδρος ΣΕΒΕ, Διευθύνων Σύμβουλος της PELOPAC AE, Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (HAPO-ΕΛΟΠΥ) και o Aθανάσιος Κακούδης, Διευθυντής Δ/νσης Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ. Ο κ. Δρόσος, ανέφερε ότι μετά την εξαγορά της ΣΕΚΑΠ από την JTI, η εταιρεία έχει εκσυγχρονιστεί πλήρως, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγής κατά 70%. Πλέον, το 60% της παραγωγής της εταιρείας κατευθύνεται σε εξαγωγές. Εν συνεχεία, ο κ. Κουγιουμτζιάν δήλωσε ότι η ICAP αποτελεί τώρα μέλος του διεθνούς ομίλου CRIF, ο οποίος δραστηριοποιείται σε τέσσερις ηπείρους και εξυπηρετεί πάνω από 100.000 επιχειρήσεις. Συμπλήρωσε ότι βρισκόμαστε στην εποχή του ESG, υπογραμμίζοντας ότι οι τέσσερις μεγαλύτεροι ρυπαντές δεν συμμετέχουν ακόμα. Για την ICAP, το ESG είναι η απόλυτη προτεραιότητα, που σταδιακά θα αντικαταστήσει τα παραδοσιακά πιστωτικά κριτήρια, αποτελώντας το βασικό στοιχείο για τη λήψη χρηματοδότησης. Ο κ. Κωνσταντινίδης, επισήμανε ότι η καινοτομία είναι κρίσιμη για την επιβίωση και ανάπτυξη της Ευρώπης. Ανέφερε πως το cluster Αγροτεχνολογικής Εξαγωγικής Σύμπραξης είναι ένα μοντέλο συνεργασίας για έναν συγκεκριμένο κλάδο, βασισμένο στην τριπλή έλικα, φέρνοντας τις επιχειρήσεις σε επαφή με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, με στόχο την εξεύρεση λύσεων για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το όραμα του cluster είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάπτυξης και σημείο αναφοράς, ενώ αποτελεί μέσο χρηματοδότησης και διεθνούς δικτύωσης. Ο κ. Τουραλιάς, ανέφερε ότι το 80% της ελληνικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας εξάγεται, ενώ τόνισε τη σημασία του χωροταξικού σχεδιασμού, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της βελτίωσης του τραπεζικού συστήματος. Τέλος, ο κ. Κακούδης υπογράμμισε τη σημασία των σύγχρονων ενισχύσεων που προάγουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και την εξωστρέφεια, επισημαίνοντας την ανάγκη για διαφάνεια και μελλοντική υλοποίηση εξαγωγικών προγραμμάτων. Τον συντονισμό έκανε ο κ. Κωνσταντίνος Ουζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος της ethosGROUP.

Ομιλητές στην Ενότητα 4: Επενδύσεις & Εργασιακό Περιβάλλον ήταν οι: Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δρ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής & Πρόεδρος ΔΣ της ΔΥΠΑ, Ιωάννης Τσάρας, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΘ – Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Νίκος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος REDESTOS – Efthymiadis Agrotechnology Group, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Tεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης της Thess INTEC S.A. και ο Βασίλης Καφάτος της Deloitte, Eταίρος, Growth Leader, Πρόεδρος Competence Center. Η Υπουργός μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια η αγορά εργασίας έχει ακολουθήσει μία δυναμική πορεία, με 500 χιλ. νέες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 2019 και πρόσθεσε ότι «Έχει σημειωθεί λοιπόν μείωση της ανεργίας κατά 50% και υπάρχουν κλάδοι που ξεχωρίζουν όπως ο κλάδος της πληροφορικής…Έχει σημειωθεί 28% αύξηση του κατώτατου μισθού τα τελευταία χρόνια και θα ακολουθήσουν περαιτέρω αυξήσεις, μέχρι το 2027, που στόχος είναι ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ». Σε ό,τι αφορά τη μείωση της ανεργίας, τονίστηκε πως η πρόκληση είναι μεγαλύτερη, επομένως οι δράσεις είναι στοχευμένες προς συγκεκριμένες κατηγορίες, δίνοντας έμφαση στην κατάρτιση, στις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ, και σε επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση. Ο κ. Πρωτοψάλτης, σημείωσε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας παραδοσιακά δεν ήταν συνδεδεμένο με τις ανάγκες της οικονομίας. Υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων, ενώ τόνισε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να επενδύουν στην κατάρτιση. Παρά τις προκλήσεις, είναι αισιόδοξος λόγω των διαθέσιμων πόρων, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και την ενεργοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να βελτιώσουν τις αποδοχές. Στη συνέχεια, ο κ. Τσάρας τόνισε ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει άμεση σιδηροδρομική σύνδεση με τη βαλκανική και εξυπηρετεί μια ευρύτερη περιοχή με δυνατότητα διπλασιασμού της, επισημαίνοντας τις επενδύσεις σε logistics στη Βόρεια Μακεδονία και την επέκταση του 6ου προβλήτα, έργο αξίας άνω των €220 εκατ., το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2025 και να ολοκληρωθεί περίπου στα τέλη της 3,5ετίας. Αναφέρθηκε, επίσης, στις σημαντικές προοπτικές που θα δημιουργήσει η υλοποίηση του έργου, ενώ έκανε μνεία στην ανάπτυξη του project στο στρατόπεδο Γκόνου, για την καλύτερη λειτουργία του οποίου σημαντική κρίνεται και η διασύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής με τον ΟΛΘ αλλά και η ολοκλήρωση του 6ου προβλήτα. Ο κ. Ευθυμιάδης, αναφέρθηκε στην έλλειψη ταλέντων στην αγορά εργασίας και στο THESS INTEC, ένα εγχείρημα που συνδέει ανθρώπινο δυναμικό με πανεπιστήμια και κέντρα έρευνας, καλύπτοντας έκταση 760.000 τ.μ., και έχοντας τη δυναμική να φιλοξενήσει 7.000 επαγγελματίες και να προσελκύσει επενδύσεις ύψους €1 δισ. ευρώ σε οκτώ χρόνια. Τέλος, ο κ. Καφάτος αναφέρθηκε στο Deloitte Competence Center στη Θεσσαλονίκη, που στοχεύει στη μείωση του brain drain, και απασχολεί σήμερα πάνω από 1.200 άτομα. Πρόσθεσε ακόμα ότι «Ξεκινάμε ένα νέο επαγγελματικό μεταπτυχιακό στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής. Απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι εκτός του χώρου της πληροφορικής, και που θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση, για να αποκτήσουν δεξιότητες σε 3 εξάμηνα». Τον συντονισμό έκανε ο Δρ. Γιάννης Χατζηδημητρίου, Καθηγητής Διεθνούς Επιχειρηματικότητας, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ομιλητές στην Ενότητα 5: Επενδύσεις & Ψηφιακός Μετασχηματισμός ήταν οι: Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ευστράτιος (Στράτος) Σιμόπουλος, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και ο Δρ. Τάσος Βασιλόπουλος, CIO, DPO DHL Express ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι σύντομα η Ελλάδα θα προσφέρει ταχύτατες διαδικασίες αγοραπωλησιών ακινήτων μέσω του Εθνικού Κτηματολογίου, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) για επιτάχυνση και μείωση του κόστους. Σημαντική πρόοδος έχει γίνει στη χρήση νέων τεχνολογιών και σχεδιάζονται επενδύσεις, όπως η κατασκευή 13 μικροδορυφόρων που θα προσφέρουν δεδομένα για πολλαπλές εφαρμογές. Παρά τις προόδους στην ψηφιακή υποδομή, η Ελλάδα παραμένει πίσω σε ορισμένους τομείς, π.χ. στα δίκτυα οπτικών ινών, αλλά εξετάζει λύσεις όπως το δορυφορικό Ίντερνετ. Ο Στράτος Σιμόπουλος αναφέρθηκε στην πρόοδο στην καινοτομία, με τη δημιουργία του μητρώου startup “Elevate Greece” και τη βελτίωση υποδομών, αν και χρειάζεται μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ βιομηχανίας και έρευνας. Ο Τάσος Βασιλόπουλος της DHL ανακοίνωσε επένδυση σε υπεραυτόματο σύστημα εκτελωνισμών στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το 2010 μιλούσαμε για διασυνδεμένους ανθρώπους, από το 2020 και μετά για διασυνδεμένα πράγματα και σε λίγο καιρό για διασυνδεμένη ευφυία, ενώ ο Παναγιώτης Κετικίδης επισήμανε την ανάγκη βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων στις ΜΜΕ και στην εκπαίδευση. Το πάνελ συντόνισε ο Πρόεδρος της ΑΖΚ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (HeBAN), και Αντιπρόεδρος Έρευνας & Καινοτομίας – CITY College, University of York Europe Campus, κ. Παναγιώτης Κετικίδης.

Ομιλητές στην Ενότητα 6: Ελλάδας – Ένας ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις ήταν οι: Παναγιώτης (Tάκης) Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, Συμεών Διαμαντίδης, Πρόεδρος ΣΕΒΕ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Γεώργιος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Greece, Accounts and Markets Leader for Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia και ο Απόστολος Ταμβακάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EOS Capital Partners. Την συζήτηση άνοιξε ο κ. Παπαδημητρίου, ο οποίος παρουσίασε την έρευνα “EY Attractiveness Survey Ελλάδας 2024”, η οποία εξετάζει τις επιδόσεις της χώρας στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και αναλύει τις αντιλήψεις των ξένων επενδυτών για την επενδυτική ελκυστικότητα της Ελλάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση μεταξύ 45 χωρών, το 2023 και αθροιστικά, οι ΑΞΕ της τελευταίας τριετίας αντιπροσωπεύουν το 33% του συνόλου των επενδύσεων την περίοδο 2000-2023. Η έρευνα υπογραμμίζει την αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού για επενδύσεις και παρουσιάζει δεδομένα για τη θετική πορεία των ΑΞΕ στην Ελλάδα, όπως αλλαγές στη σύνθεση των επενδύσεων ανά δραστηριότητα και κλάδο. Ειδική έμφαση δίνεται στις επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη, με την πόλη να συγκεντρώνει 1 στις 5 επενδύσεις τα δύο τελευταία χρόνια, κυρίως στον τομέα της πληροφορικής. Η παρουσίαση περιλαμβάνει αποτελέσματα από έρευνα 250 επιχειρήσεων και αναλύει τους λόγους που ενισχύουν ή απειλούν την ελκυστικότητα της χώρας, προσφέροντας στρατηγικές κατευθύνσεις για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της στην παγκόσμια οικονομία. Αξιοσημείωτη είναι η θετική μεταβολή της αντίληψης των επενδυτών για την Ελλάδα, η οποία αποδίδεται στη βελτίωση της πολιτικής προσέλκυσης επενδύσεων. Η έρευνα επισημαίνει ότι οι ξένοι επενδυτές θεωρούν πως η ελκυστικότητα της χώρας θα συνεχίσει να βελτιώνεται, ενώ παράλληλα αναγνωρίζονται βασικές προκλήσεις και κίνδυνοι. Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις για το πού θα πρέπει να εστιάσει η Ελλάδα ώστε να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στοχευμένης πολιτικής και της ενίσχυσης βασικών τομέων, όπως οι υποδομές και η καινοτομία. Ο Υπουργός, κ. Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος για την επίτευξη ανάπτυξης, τονίζοντας την ανάγκη για αυξημένη παραγωγικότητα, στήριξη της επιχειρηματικότητας και προώθηση καινοτόμων εξαγωγών. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά « Να κάνουμε την καινοτομία βασικό χαρακτηριστικό των εξαγωγικών προϊόντων. Αυτή είναι η ουσία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Πορευόμαστε ήδη προς αυτό. Όλα αυτά γίνονται σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει όλους μας είναι η καθοριστική βελτίωση και ανατροπή της εικόνας στο εμπορικό ισοζύγιο. Οφείλουμε να παράγουμε πολύ περισσότερα και καλύτερα.». Ο κ. Διαμαντίδης σημείωσε τη σημασία των εξαγωγών για την οικονομία, καθώς σήμερα αποτελούν το 50% του ΑΕΠ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης μικρότερων επιχειρήσεων, που αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του ΣΕΒΕ. Εν συνεχεία τόνισε ότι οι κλάδοι με τις σημαντικότερες προοπτικές είναι τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, τονίζοντας, κλείνοντας, τις σημαντικές προοπτικές του κλάδου της ρομποτικής παρά τις δυσκολίες. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται σήμερα ένα επενδυτικό σοκ, κυρίως στους κλάδους που έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, όπως είναι η μεταποίηση. Τις επενδύσεις αυτές, όμως, θα πρέπει να τις κάνουν οι επιχειρήσεις πρωτίστως με δικά τους χρήματα και όχι με επιδοτήσεις, και εν συνεχεία να επιβραβεύονται με φορολογικά κίνητρα, όπως οι υπεραποσβέσεις». Ο κ. Θεοδωρόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στο υψηλό ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις σημειώνοντας ότι «οφείλουμε να αναζητήσουμε άμεσα λύση εντός της χώρας». Τέλος, ο. κ. Ταμβακάκης, ανέφερε τη σημασία των στρατηγικών εξαγορών και της διατήρησης της ελληνικότητας στις επενδύσεις, ενώ επεσήμανε την ανάγκη για μεγάλες και ισχυρές ελληνικές επιχειρήσεις για την οικονομική σταθερότητα της χώρας, λέγοντας χαρακτηριστικά «Όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις, όλοι τις θέλουμε, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε και την ελληνικότητα. Να μην πηγαίνουν τα κέρδη σε ξένους μετόχους. Χρειαζόμαστε μεγάλες ελληνικές εταιρείες. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομική μονάδα τόσο πιο εύκολο είναι να επιβιώσει ή /και να προσελκύσει επενδυτές. Σε αυτό βοηθούν τα φορολογικά κίνητρα όπως και οι συγχωνεύσεις /εξαγορές. Μέχρι σήμερα τα κίνητρα για συγχωνεύσεις ήταν σχετικά άτολμα. Το επενδυτικό κενό που έχει η χώρα είναι μεγάλο και πολύ δύσκολο να καλυφθεί.» Ο κ. Γεώργιος Παπαδημητρίου έκανε το συντονισμό.

Σε μία εξαιρετική συζήτηση εξελίχθηκε η Ενότητα 7: Οι Μεταρρυθμίσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης ευνοούν τις επενδύσεις, στο οποίο συμμετείχαν οι: Γεώργιος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης, Συμεών Διαμαντίδης, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ και η Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος – ΣΒΕ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδης, τόνισε ότι οι βαθιές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά στόχος της νέας πολιτικής δικονομίας είναι να μειωθεί ο χρόνος λήψης αποφάσεων από 1.700 σε 630 ημέρες, μέσα σε τέσσερα χρόνια, ώστε να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ανέφερε επίσης ότι σχεδιάζεται ένας νέος κώδικας για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, που θα είναι έτοιμος την άνοιξη, χρησιμοποιώντας το επιτυχημένο παράδειγμα της Ιταλίας. Η κα. Σαράντη επισήμανε ότι η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης πλήττει σοβαρά τις επιχειρήσεις, καθώς «Το πρώτο που κοιτούν οι επενδυτές είναι ο χρόνος της απονομής δικαιοσύνης», δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και αποθαρρύνει τους επενδυτές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ταχύτερες διαδικασίες ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία που προσφέρει η στήριξη της επιχειρηματικότητας από την κυβέρνηση. Τέλος, ο κ. Διαμαντίδης υπογράμμισε την ανάγκη επιπλέον μέτρων για ταχεία και ποιοτική απονομή της δικαιοσύνης, όπως η ψηφιοποίηση των δικαστηρίων και η κάλυψη των κενών σε δικαστές και κυρίως σε προσωπικό. Σημείωσε, επίσης, πως το ίδιο το Δημόσιο συχνά επιβαρύνει το σύστημα με αχρείαστες υποθέσεις. Οι καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη δημιουργούν αβεβαιότητα, αποτρέποντας επενδύσεις, ενώ το υψηλό κόστος επιλύσεων είναι επιβαρυντικό. Κλείνοντας επισήμανε ότι οι εξωδικαστικοί τρόποι επίλυσης διαφορών κρίνονται απαραίτητοι, με διαμεσολάβηση και κατεξοχήν τη διαιτησία να θεωρούνται κατάλληλες μέθοδοι για τις εμπορικές διαφορές. Τη συζήτηση συντόνισε η Δημοσιογράφος, Διευθύντρια Ειδήσεων ΕΡΤ 3, κα. Σύνθια Σάπικα.