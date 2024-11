Το Maritime Forum επιστρέφει για 3η χρονιά με θέμα: «Towards Greener Shipping: A Reality Check»

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, η Ναυτιλιακή Επιτροπή του Ελληνογαλλικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με το Cluster Maritime Français, διοργανώνει συνέδριο, την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2024, στις 14:30, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με θέμα :

“TOWARDS GREENER SHIPPING: A REALITY CHECK “

Το φόρουμ θα επικεντρωθεί σε δύο θεματικές ενότητες υπό την μορφή πάνελ συζητήσεων:

• Towards greener shipping, the voice of shipbuilders and shipowners.

• New fuels, from sweet dreams to hard reality.

Συμμετέχουν κορυφαίοι παράγοντες της ναυτιλιακής βιομηχανίας από την Ελλάδα και τη Γαλλία σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες πρακτικές στη ναυτιλία. Μεταξύ των ομιλητών, ο Υπουργός Ναυτιλίας, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, ο Πρόεδρος της Ναυτιλιακής Επιτροπής του Επιμελητηρίου, κ. Philippe Louis Dreyfus, LOUIS DREYFUS ARMATEURS (LDA), ισχυροί παίκτες τoυ ναυπηγικού τομέα, όπως ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies, κ. Πάνος Ξενοκώστας, ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, CEO των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά καθώς και στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών όπως Bureau Veritas, StarBulk, GoldenPort, Chartworldshipping, Dynacom Tankers Management.

Δείτε το πρόγραμμα https://aws-a.medias-ccifi.org/fileadmin/grece/docs/EVENTS_2024/MARITIME/DRAFT_PROGRAM_MARITIME_FORUM_2024.pdf