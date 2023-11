Η νορβηγική εταιρεία Mill θερμαίνει την ελληνική αγορά μέσω της συνεργασίας της με την ASBIS Hellas

Η Mill, η νορβηγική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών ειδών, ειδικεύεται στη δημιουργία έξυπνων λύσεων θέρμανσης και ποιότητας αέρα που ενσωματώνουν πάντα την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει αξιοσημείωτη αναγνώριση μέσω πολλών σημαντικών ευρωπαϊκών βραβείων καταναλωτή και design, όπως το IF Design Award και τα Red Dot Design Awards.

Η ASBIS, μια εταιρεία με πλούσιο ιστορικό επιτυχημένων συνεργασιών στους τομείς της πληροφορικής, ηλεκτρικών, και ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, είναι ενθουσιασμένη που φέρνει τη Mill στη διάθεση των Ελλήνων καταναλωτών. Τα προϊόντα μάρκας Mill είναι μάλιστα ήδη διαθέσιμα σε Κωτσόβολο, Καυκά και Πλαίσιο.

Στην κορυφή της σειράς των διαθέσιμων προϊόντων της Mill βρίσκονται διάφορα μοντέλα θερμαντικών πάνελ χαμηλής κατανάλωσης και θερμοπομπών για ποικίλες ανάγκες, με 4 από αυτά τα μοντέλα να διαθέτουν smart λειτουργίες και έλεγχο μέσω Wi-Fi.

Τα 3ης γενιάς θερμαντικά πάνελ Mill με Wi-Fi είναι εξοπλισμένα με έλεγχο PID, ο οποίος ρυθμίζει έξυπνα την ισχύ, εξαλείφοντας τους απότομους κύκλους ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εξασφαλίζοντας σταθερές θερμοκρασίες και εξοικονόμηση ενέργειας. Η προγνωστική θέρμανση, που καθοδηγείται από machine learning, προβλέπει τις περιβαλλοντικές αλλαγές, διατηρώντας την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου με βάση τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις της εφαρμογής στο κινητό του κάθε χρήστη. Η εφαρμογή Mill Norway δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ελέγχουν τις συσκευές εξ αποστάσεως, εξασφαλίζοντας τόσο μεγάλη ενεργειακή απόδοση όσο και βέλτιστη ευκολία και άνεση.

Η Mill έχει επαναπροσδιορίσει τη θέρμανση συνδυάζοντας άψογα την αισθητική και τη λειτουργικότητα. Τα πρωτότυπα σχέδιά της, που διαθέτουν «αιωρούμενες» μονάδες και κομψή ασπρόμαυρη αισθητική, έτυχαν γρήγορα μεγάλης αποδοχής στη Νορβηγία, χώρα δείγμα απαιτητικού κλίματος και του πνεύματος του “hygge”. Η μαζική υιοθέτηση των έξυπνων λειτουργιών με φιλικό προς το χρήστη έλεγχο μέσω smartphone ενθάρρυνε την επέκταση της Mill στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως ηγέτη του κλάδου.

Για όσους αναζητούν compact λύσεις θέρμανσης, η Mill προτείνει το θερμαντικό Mill Compact Fan και τη φορητή θερμάστρα Mill WiFi Max. Ο κομψός σκανδιναβικός σχεδιασμός τους συμπληρώνει άψογα τους σύγχρονους εσωτερικούς χώρους, προσφέροντας αποτελεσματική θέρμανση για διάφορα μεγέθη δωματίων, ενώ παράλληλα είναι μικρού μεγέθους και μετακινούνται εύκολα.

Ο Andrei Kazennau, Business Development Manager του Ομίλου ASBIS, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εισαγωγή της Mill στην ελληνική αγορά, δηλώνοντας: “Η ASBIS είναι υπερήφανη για κάθε συνεργασία με νέες high-end εταιρείες τεχνολογίας στην ελληνική αγορά, προσφέροντας πρωτοποριακή τεχνολογία και εξαιρετικές σχεδιαστικές λύσεις για την επερχόμενη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο. Η εμπειρία μας στην ευρωπαϊκή αγορά μάς έχει δείξει τις αξιοσημείωτες επιδόσεις της Mill και το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης πελατών που προσφέρει. Το επιτυχημένο λανσάρισμα της Mill σε άλλες χώρες, όπου τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας τους πρώτους μήνες, αποτελεί απόδειξη της εξαιρετικής ποιότητας και της εμπιστοσύνης που εμπνέει. Ανυπομονούμε να επαναλάβουμε αυτή την επιτυχία στην Ελλάδα”.

Οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να προμηθεύονται τα προϊόντα της εταιρείας Mill από τα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης και ηλεκτρονικά καταστήματα: Kotsovolos.gr, Plaisio.gr, Kafkas.gr

Ήρθε η ώρα να βελτιώσετε τη θέρμανση του σπιτιού σας για τη φετινή χειμερινή περίοδο!

Σχετικά με την ASBIS

Ο Όμιλος ASBIS είναι ένας κορυφαίος Value Add Distributor, developer και πάροχος προϊόντων ICT, IoT, Robotics, λύσεων και υπηρεσιών στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEA). Με έδρα την Κύπρο, ο όμιλος διαθέτει θυγατρικές σε 30 χώρες, απασχολεί περισσότερους από 2.500 επαγγελματίες και εξυπηρετεί 20.000 πελάτες B2B σε 60 χώρες παγκοσμίως. Η εταιρεία ειδικεύεται στη διανομή κορυφαίων παγκοσμίως εμπορικών σημάτων στις αναδυόμενες αγορές και το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. H ASBIS είναι ο διανομέας της Mill για περισσότερες από 20 χώρες στην περιοχή EMEA.

Σχετικά με τη Mill

Η Mill είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε στη Νορβηγία με δραστηριότητα σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως. Η δέσμευση της Mill στην καινοτομία και τον κομψό σχεδιασμό την έχει καταστήσει αξιόπιστο και ηγετικό παράγοντα στον κλάδο της θέρμανσης. Η εταιρεία έχει κερδίσει σταθερά σημαντικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Red Dot Design Awards από το 2019 έως το 2023 και του IF Design Award το 2021. Αναγνωρίστηκε ως “Best in Test” από το Tek.no, “Best WiFi-Socket” και “Smart Home Product of the Year”.