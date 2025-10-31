Περιοδεία της Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ σε 12 πόλεις στην Ελλάδα

Σε δώδεκα πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, από την Πελοπόννησο έως τη Θράκη, περιοδεύει η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα».

Από τις 4 Νοεμβρίου έως και τις 2 Δεκεμβρίου 2025, η Εναλλακτική Σκηνή θα παρουσιάσει τις παραγωγές Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, Θέλω να δω τον Πάπα!, Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει και Ιζαντόρα Ντακ. Η εκτεταμένη περιοδεία περιλαμβάνει συνολικά 72 παραστάσεις σε Καλαμάτα, Τρίπολη, Κιάτο, Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Γιαννιτσά, Βέροια, Σέρρες, Καβάλα και Κομοτηνή, προσφέροντας στο κοινό της περιφέρειας μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει τον μαγικό κόσμο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το πρόγραμμα της μεγάλης περιοδείας περιλαμβάνει τη νέα όπερα σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, την οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη Θέλω να δω τον Πάπα!, καθώς και δύο μιούζικαλ για όλη την οικογένεια, τα Σιωπή ο βασιλιάς ακούει και Ιζαντόρα Ντακ. Οι παραστάσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες για εύκολη μετακίνηση και παρουσίαση σε μικρούς και μεσαίους χώρους, ενισχύοντας τη διασύνδεση της ΕΛΣ με τις τοπικές κοινωνίες και προάγοντας την πρόσβαση στον πολιτισμό σε κάθε γωνιά της χώρας.

Σε δώδεκα πόλεις –Καλαμάτα, Τρίπολη, Κιάτο, Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Γιαννιτσά, Βέροια, Σέρρες, Καβάλα και Κομοτηνή– θα ταξιδέψουν οι παραστάσεις Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος και Θέλω να δω τον Πάπα!, οι οποίες θα παρουσιάζονται εναλλάξ σε πρωινές και απογευματινές παραστάσεις. Η όπερα σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος παρουσιάζεται σε μουσική προσαρμογή Λίνας Ζάχαρη και κείμενο Δημήτρη Δημόπουλου και Αλέξανδρου Μελισσηνού. Πρωταγωνιστούν οι μονωδοί Μάνος Κοκκώνης, Γιάννης Σελητσανιώτης, Μαριλένα Στριφτόμπολα και ο καραγκιοζοπαίχτης Αλέξανδρος Μελισσηνός. Η οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη Θέλω να δω τον Πάπα! παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη, ενορχήστρωση Μιχάλη Παπαπέτρου, με τους Δημήτρη Σιγαλό, Βαγγέλη Μανιάτη, Τζούλια Σουγλάκου, Χρύσα Μαλιαμάνη, Νικόλα Μαραζιώτη, Μαρισία Παπαλεξίου, Αντώνη Κυριακάκη και τη συμμετοχή μικρού μουσικού συνόλου.

Τέσσερις πόλεις της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας –Τρίπολη, Κιάτο, Τρίκαλα και Λάρισα– θα υποδεχτούν το σπινθηροβόλο μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει του Νίκου Κυπουργού, σε λιμπρέτο Θωμά Μοσχόπουλου και σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή, με τους Χάρη Ανδριανό, Βάσια Ζαχαροπούλου και Νίκο Στεφάνου στους βασικούς ρόλους και τη συμμετοχή μικρού μουσικού συνόλου.

Σε επτά πόλεις της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας –Βόλο, Κοζάνη, Γιαννιτσά, Βέροια, Σέρρες, Καβάλα και Κομοτηνή– θα σταθμεύσει το μιούζικαλ Ιζαντόρα Ντακ, βασισμένο στο ομότιτλο παραμύθι της Στέλλας Μιχαηλίδου, σε σκηνοθεσία της ίδιας και μουσική του Κώστα Βόμβολου, με τους Λυδία Στέφου / Ιώ Λατουσάκη, Μαργαρίτα Συγγενιώτου και Μάριο Σαραντίδη και τη συμμετοχή μικρού μουσικού συνόλου.

Όλες οι παραστάσεις θα δοθούν με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Όπερα σκιών • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Αλέξανδρος Μελισσηνός / Δημήτρης Δημόπουλος

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος

Μουσική: Τζουζέππε Βέρντι

Πρωτότυπο λιμπρέτο: Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε

Μουσική προσαρμογή: Λίνα Ζάχαρη

Κείμενο: Δημήτρης Δημόπουλος, Αλέξανδρος Μελισσηνός

Μετάφραση στίχων: Δημήτρης Δημόπουλος

Ερμηνεύουν: Μάνος Κοκκώνης, Γιάννης Σελητσανιώτης, Μαριλένα Στριφτόμπολα

Καραγκιοζοπαίχτης: Αλέξανδρος Μελισσηνός

Πιάνο: Μάρκος Κώτσιας / Μαριλένα Σουρή (25, 27/11)

Ο πιο διάσημος και αγαπημένος καμπούρης γελωτοποιός του θεάτρου σκιών, ο Καραγκιόζης, καλείται να φέρει εις πέρας μια… λυρική αποστολή: να ερμηνεύσει τον πιο διάσημο καμπούρη της όπερας, τον Ριγολέττο! Στη νέα παραγωγή όπερας σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, σε κείμενο του πολυπράγμονα κωμικού, σκηνοθέτη και λιμπρετίστα Δημήτρη Δημόπουλου και του έμπειρου καραγκιοζοπαίχτη Αλέξανδρου Μελισσηνού, ο Καραγκιόζης βρίσκεται από το πουθενά να είναι πρωταγωνιστής του Ριγολέττου στο λυρικό θέατρο που ιδρύει η Βεζυροπούλα στο σαράι, μαθαίνοντας με χιούμορ και αφοπλιστική αθωότητα όλα όσα απαιτούνται για να ανέβει μια όπερα.

Η παράσταση συνδυάζει το παραδοσιακό θέατρο σκιών με αποσπάσματα από την αριστουργηματική όπερα Ριγολέττος του Τζουζέππε Βέρντι ­ερμηνευμένα στα ελληνικά από τρεις λυρικούς τραγουδιστές και με χιουμοριστικό τρόπο ξεδιπλώνει όλο το παρασκήνιο ενός λυρικού θεάτρου, σκορπίζοντας γνώση και άφθονο γέλιο… αλλιώς!

Ο ρόλος του Καραγκιόζη ενσαρκώνεται με ζωντάνια και πρωτοτυπία από τον Αλέξανδρο Μελισσηνό, καθιστώντας την παράσταση μια φρέσκια και διαδραστική πρόταση στο θέατρο σκιών. Μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους που υπόσχεται να ψυχαγωγήσει και να εκπαιδεύσει, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση και η λυρική τέχνη μπορούν να συνυπάρξουν με χιούμορ και δημιουργικότητα.

Πρόγραμμα περιοδείας:

6 Νοεμβρίου 2025 – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (στις 9.30 & 11.00)

8 Νοεμβρίου 2025 – Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης (στις 10.00 & 12.00)

11 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Θέατρο Κιάτου (στις 10.00 & 11.30)

13 Νοεμβρίου 2025 – Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης» (στις 9.00 & 11.00)

15 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Ωδείο Λάρισας (στις 10.00 & 11.30)

18 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου» (στις 9.00 & 11.00)

20 Νοεμβρίου 2025 – ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης (στις 9.00 & 11.00)

22 Νοεμβρίου 2025 – Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών (στις 11.00 & 12.30)

25 Νοεμβρίου 2025 – Χώρος Τεχνών, Βέροια (στις 10.00 & 11.30)

27 Νοεμβρίου 2025 – ΔΗΠΕΘΕ Σερρών (στις 9.30 & 11.30)

29 Νοεμβρίου 2025 – Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, Καβάλα (στις 11.00 & 13.00)

2 Δεκεμβρίου 2025 – Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής (στις 9.30 & 11.30)

Οπερέτα • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Θεόφραστος Σακελλαρίδης

Θέλω να δω τον Πάπα!

Σκηνοθεσία: Νατάσα Τριανταφύλλη

Ενορχήστρωση για τετραμελές ενόργανο σύνολο: Μιχάλης Παπαπέτρου

Μουσική διδασκαλία: Νίκος Βασιλείου

Δραματουργική επεξεργασία, διασκευή: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σκηνικό, κοστούμια: Τίνα Τζόκα

Κινησιολογία: Δήμητρα Μητροπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Σιγαλός (Βαρονάς), Βαγγέλης Μανιάτης (Λατρούδης), Τζούλια Σουγλάκου (Κυρία Λατρούδη), Χρύσα Μαλιαμάνη (Άννα), Νικόλας Μαραζιώτης (Αδριανός), Μαρισία Παπαλεξίου (Ρίτα), Αντώνης Κυριακάκης (Δημοσθένης)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Ηλίας Σκορδίλης (κλαρινέτο), Διονύσης Βερβιτσιώτης (βιολί), Δημήτρης Τίγκας (κοντραμπάσο), Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (μπαγιάν)

Όλοι θέλουν να δουν τον Πάπα! Μετά από έναν επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων στην Εναλλακτική Σκηνή, η θρυλική οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! του Θεόφραστου Σακελλαρίδη συνεχίζει την περιοδεία στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη, με τη συμμετοχή ενός εξαιρετικού καστ λυρικών ερμηνευτών και μουσικών.

Στην οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! (1920), που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την εποχή της, ξεδιπλώνεται στο έπακρο η σύγχρονη αστική θεματολογία του Θεόφραστου Σακελλαρίδη. O συνθέτης υπογράφει και το λιμπρέτο του έργου, το οποίο αποτελεί διασκευή στα καθ’ ημάς της φάρσας του Μωρίς Εννεκέν Οικιακές χαρές (1894) με πρωταγωνιστές ένα νεόνυμφο αστικό ζευγάρι η σχέση του οποίου διαταράσσεται όταν, κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού τους στη Ρώμη, η νεαρή σύζυγος εκφράζει την επιθυμία να δει από κοντά τον Ποντίφικα!

Ύφος, γλώσσα, χαρακτήρες, μουσική και ρυθμός αποκαλύπτουν έναν σαγηνευτικό σκηνικό κόσμο όπου σατιρίζονται αξιοθαύμαστα η υποκρισία και η υπερβολή, η επιδειξιμανία αλλά και η άκριτη εξιδανίκευση κάποιων κοινωνικών θεσμών. Ένας γάμος, οι προσδοκίες των νεονύμφων και των συγγενών τους και ο Πάπας που… ποτέ δεν εμφανίζεται αλλά παραμένει αφανής πρωταγωνιστής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, για να μας θυμίζει ότι συχνά η σύγχυση, το μπέρδεμα και οι παγίδες των κατεστημένων αξιών αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της ανθρώπινης επιθυμίας.

Πρόγραμμα περιοδείας:

6 Νοεμβρίου 2025 – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (στις 18.30 & 21.00)

8 Νοεμβρίου 2025 – Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης (στις 18.00 & 21.00)

11 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Θέατρο Κιάτου (στις 18.00 & 21.00)

13 Νοεμβρίου 2025 – Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης» (στις 18.30 & 21.00)

15 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Ωδείο Λάρισας (στις 18.00 & 21.00)

18 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου» (στις 18.00 & 21.00)

20 Νοεμβρίου 2025 – ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης (στις 18.00 & 21.00)

22 Νοεμβρίου 2025 – Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών (στις 18.30 & 21.00)

25 Νοεμβρίου 2025 – Χώρος Τεχνών, Βέροια (στις 18.00 & 21.00)

27 Νοεμβρίου 2025 – ΔΗΠΕΘΕ Σερρών (στις 18.00 & 21.00)

29 Νοεμβρίου 2025 – Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, Καβάλα (στις 18.00 & 21.00)

2 Δεκεμβρίου 2025 – Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής (στις 18.00 & 21.00)

Μουσικό θέατρο για παιδιά και νέους • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Νίκος Κυπουργός

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει

Λιμπρέτο: Θωμάς Μοσχόπουλος (με τη συνεργασία του συνθέτη)

Μεταγραφή για μικρό σύνολο: Χαράλαμπος Γωγιός

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αμπαζής

Σκηνικό, κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Συνεργάτιδα σκηνοθέτρια: Ελεάνα Τσίχλη

Ερμηνεύουν: Χάρης Ανδριανός (Βασιλιάς), Βάσια Ζαχαροπούλου (Μούσα), Νίκος Στεφάνου (Μουσικός)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Οδυσσέας Σιωζόπουλος (κλαρινέτο), Σοφία Ευκλείδου (βιολοντσέλο), Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο)

Το σπινθηροβόλο μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει του διακεκριμένου συνθέτη Νίκου Κυπουργού, μια από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, προσφέρει μια μουσικοθεατρική εμπειρία, εισάγοντας το κοινό στον μαγευτικό κόσμο του μουσικού θεάτρου. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του έργου Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει, οι διασκεδαστικές ερμηνείες και η εξαιρετικά άμεση μουσική γραφή κάνουν τις βασικές έννοιες της μουσικής να μεταδίδονται απευθείας, σαν παιχνίδι, ακόμη και στο αμύητο κοινό.

Ο Βασιλιάς της μουσικής δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, όποιο μουσικό κομμάτι κι αν του παρουσιάζει ο Μουσικός της αυλής του. Τον Μουσικό από την απελπισία του έρχεται να βγάλει η Μούσα, που βρίσκει με τη σειρά της μια ευκαιρία να «ξαναμπεί στη δουλειά» από την οποία είχε αποκοπεί μετά τις ένδοξες εποχές του Σούμπερτ, του Μότσαρτ και του Μπαχ. Η Μούσα επιστρατεύει τις επτά νότες ως συμμάχους και εμπνέει στον Μουσικό ένα υπέροχο έργο. Ούτε κι αυτό, όμως, αφήνει ικανοποιημένο τον Βασιλιά! Είναι καιρός, λοιπόν, τη λύση να δώσει (όπως πάντα!) η φαντασία…

Το μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει αντλεί την έμπνευσή του από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά. Ακροβατώντας δεξιοτεχνικά ανάμεσα στη λυρική παράδοση και τον παιγνιώδη μεταμοντερνισμό, το έργο αποτελεί μια ιδανική εισαγωγή τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων θεατών στις έννοιες, τις τεχνικές και τα εργαλεία της μουσικής γραφής. «Το Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει δεν είναι ένα έργο που γράφτηκε για παιδιά. Μόνο αφού ολοκληρώθηκε κάποιοι είδαν σε αυτό ότι έχει επιπλέον έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που το κάνει κατάλληλο και για παιδιά. Φάνηκε, λοιπόν, με έναν τρόπο, αυτό που πάντοτε πίστευα: ότι, δηλαδή, ανάμεσα στα έργα για μεγάλους και στα έργα για παιδιά, τα όρια δεν είναι πάντοτε σαφή και ευδιάκριτα», σημειώνει ο συνθέτης Νίκος Κυπουργός.

Πρόγραμμα περιοδείας:

4 Νοεμβρίου 2025 – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (στις 9.30 & 11.00)

6 Νοεμβρίου 2025 – Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης (στις 10.00 & 12.00)

8 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Θέατρο Κιάτου (στις 10.00 & 12.00)

11 Νοεμβρίου 2025 –Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης» (στις 9.00 & 11.00)

13 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Ωδείο Λάρισας (στις 9.30 & 11.30)

Μιούζικαλ για όλη την οικογένεια • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Στέλλα Μιχαηλίδου / Κώστας Βόμβολος

Ιζαντόρα Ντακ

Κείμενο, σκηνοθεσία: Στέλλα Μιχαηλίδου

Μουσική: Κώστας Βόμβολος

Σκηνικό, κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Χορογραφία, κινησιολογία: Φώτης Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Σχεδιασμός βίντεο: Μπάμπης Βενετόπουλος

Μουσική προετοιμασία: Χρήστος Σακελλαρίδης

Ιζαντόρα: Λυδία Στέφου / Ιώ Λατουσάκη

Δασκάλα – Αφηγήτρια, Κυρία Χόιτυ Τόιτυ, Κυρία Παπώφ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου

Κύριος Κουντεπιέ: Μάριος Σαραντίδης

Μαθήτρια, Κύκνος, Παπίτσα: Ματίνα Καϊάφα • Μαθήτρια, Κύκνος, Πιπίτσα: Γεωργία Κυριαζή • Μαθήτρια, Κύκνος, Νεαρή πάπια: Ραφαέλα Τσομπανούδη • Μαθήτρια, Κύκνος, Αλεπού: Ηλιάνα Υφαντή • Μαθήτρια, Κύκνος, Κυνηγός, Πολύχρωμο πουλί της λίμνης: Μυρσίνη Πετρούτσου • Μαθήτριες, Κύκνοι, Πολύχρωμα πουλιά της λίμνης: Ιωάννα Λουπέτη, Άννα Μαρία Μαρκοπούλου, Ελένη Φώτου • Βάτραχος, Λύκος: Χρήστος Ντέντης (Onel)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Οδυσσέας Σιωζόπουλος (κλαρινέτο), Σοφία Ευκλείδου (βιολοντσέλο), Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο)

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στην πρώτη της παρουσίαση στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και λίγο πριν ανέβει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, το μιούζικαλ για όλη την οικογένεια Ιζαντόρα Ντακ, βασισμένο στο ομότιτλο παραμύθι της Στέλλας Μιχαηλίδου, σε σκηνοθεσία της ίδιας και μουσική του Κώστα Βόμβολου, ταξιδεύει στην Ελλάδα, μεταμορφώνοντας μικρές και μεγάλες σκηνές σε μια ιδιόμορφη «λίμνη των κύκνων», όπου μια μικρόσωμη πάπια αναζητά τον δικό της δρόμο στον χορό.

Με αναφορές στην πρωτοπόρο του σύγχρονου χορού, την «ξυπόλυτη χορεύτρια» Ιζαντόρα Ντάνκαν, καθώς και σε κλασικά παραμύθια όπως το Ασχημόπαπο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, η ηρωίδα της παράστασης, η μικρόσωμη πάπια Ιζαντόρα Ντακ με τα πανέμορφα, μοναδικά μπλε φτερά, ζει στη Λίμνη των Κύκνων και προσπαθεί να πραγματοποιήσει το όνειρό της, να γίνει μπαλαρίνα. Το πάθος και η θέληση για χορό αποτελούν τον βασικό πυρήνα της παράστασης που καταφέρνει να μιλήσει με τρόπο απλό για σημαντικές αξίες, χαρίζοντας στο κοινό μια τρυφερή και ταυτόχρονα σκληρή περιπέτεια αυτογνωσίας με όχημα τη μουσική, τον χορό και το χιούμορ.

Η παράσταση αποτελεί μια ιδεώδη όσο και διασκεδαστική εισαγωγή στην τέχνη του χορού, για μικρούς και μεγάλους.

Πρόγραμμα περιοδείας:

15 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου» (στις 17.00 & 20.00)

18 Νοεμβρίου 2025 – ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης (στις 9.00 & 11.00)

20 Νοεμβρίου 2025 – Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών (στις 10.00 & 11.30)

22 Νοεμβρίου 2025 – Χώρος Τεχνών, Βέροια (στις 10.30 & 12.30)

25 Νοεμβρίου 2025 – ΔΗΠΕΘΕ Σερρών (στις 9.30 & 12.00)

27 Νοεμβρίου 2025 – Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, Καβάλα (στις 9.30 & 11.30)

29 Νοεμβρίου 2025 – Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής (στις 10.00 & 12.30)

