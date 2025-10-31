O Οιδίποδας του Robert Icke έρχεται στη Στέγη

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Robert Icke υπογράφει την εκρηκτική διασκευή του «Οιδίποδα» μετατρέποντάς την κλασική τραγωδία σε ένα σκοτεινό, συναρπαστικό πολιτικό-οικογενειακό θρίλερ που θα μας καθηλώσει.

Βραδιά εκλογών. Ένας ικανός ηγέτης, φαβορί της εκλογικής κούρσας. Ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα προς τον θρίαμβο. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια συντριπτική νίκη. Αναμένονται σαρωτικές αλλαγές. Μπορεί η ιστορία του Οιδίποδα και της δυσλειτουργικής οικογένειάς του, να μας είναι γνωστή, αυτή όμως τη σύγχρονη ανάγνωση ενός αρχέγονου μύθου δεν την είχαμε φανταστεί.

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για άλλη μια χρονιά φιλοξενεί έναν σπουδαίο ξένο σκηνοθέτη στην πρώτη του συνεργασία με Έλληνες ηθοποιούς. Ο Ρόμπερτ Άικ –γνωστός στο ελληνικό κοινό από το “The Doctor” και τη διασκευή στο “1984” του George Orwell– επιστρέφει με έναν «Οιδίποδα» που θα συζητηθεί. Το σοφόκλειο δράμα του 428 π.Χ. για την αμείλικτη δύναμη του πεπρωμένου διαβάζεται ξανά μέσα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, της ευθύνης, της εξουσίας και του ανθρώπινου ορίου. Τι συμβαίνει όταν όλα όσα πίστευες καταρρέουν; Όταν η ίδια σου η ύπαρξη συντρίβεται μπροστά στα μάτια σου;

Με τον Νίκο Κουρή και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους ρόλους του Οιδίποδα και της Ιοκάστης αντίστοιχα, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο ως Κρέοντα και τη Ράνια Οικονομίδου ως Μερόπη (ένα πρόσωπο που εισάγει ο Άικ στο έργο). Σε μετάφραση στα ελληνικά από τον Νίκο Χατζόπουλο και συνεργάτη σκηνοθέτη για την ελληνική εκδοχή τον Πρόδρομο Τσινικόρη. Φορτισμένη με πολιτική, κοινωνική και υπαρξιακή ένταση, μια ηλεκτρισμένη εκδοχή του μύθου του «Οιδίποδα» που δεν πρέπει να χάσουμε.

Στις 19 Νοεμβρίου, ο Ρόμπερτ Άικ θα πραγματοποιήσει ένα masterclass για επαγγελματίες του χώρου, εμβαθύνοντας στη μοναδική μέθοδο της προσέγγισής του. Το κείμενο της παράστασης θα κυκλοφορήσει σε έκδοση των Onassis Publications, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο Onassis Shop και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ