Πέντε ήρωες, από μνημειώδη θεατρικά έργα, αφηγούνται τι απέγιναν αμέσως μετά το τέλος του έργου

Το ανακαινισμένο νεοκλασικό της οδού Ηρακλείτου που αποτέλεσε για πολλά χρόνια σημείο συνάντησης και αναφοράς για τους φιλότεχνους, ανοίγει τις πύλες του για να φιλοξενήσει μία πρωτοποριακή θεατρική παράσταση – δρώμενο. Ένα έργο που τόσο σε ότι αφορά το περιεχόμενο του, όσο και σε ότι αφορά τη δομή και τον τρόπο που θα αποδοθεί στην σκηνή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ο Σταυριανός Κιναλόπουλος & μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών σας προσκαλούν να βιώσετε μια πρωτόγνωρη θεατρική εμπειρία που θα διαρκέσει για έξι μόνο παραστάσεις.

Πέντε ήρωες -από μνημειώδη θεατρικά έργα που έγραψαν ιστορία- μάς αφηγούνται τι απέγιναν αμέσως μετά το τέλος του έργου!

Ποιοι είναι αυτοί;

Η εύθραυστη και συνεσταλμένη, Λάουρα από τον «Γυάλινο κόσμο» του Τενεσί Ουίλιαμς. Ένα κορίτσι με μοναδική και παράξενη ομορφιά, μια φιγούρα που υπάρχει έξω από τα παραδοσιακά όρια του χρόνου και του χώρου, μια μαγική ηρωίδα. Η Λάουρα είναι κλεισμένη στο γυάλινο κόσμο της, στη συλλογή της από γυάλινα ζωάκια–μινιατούρες. Η φύση δεν ήταν γενναιόδωρη μαζί της, αφού ένα ελάττωμα στο πόδι την κάνει να κουτσαίνει ελαφρά και να περιχαρακώνεται στον εαυτό της. Στο ντροπαλό , φοβισμένο, κορίτσι κάνουν παρέα τα όμορφα γυάλινα ζωάκια της . Ζει την απόλυτη έκσταση και την απόλυτη συντριβή σε λίγα μόλις λεπτά. Ένας χορός με τον έρωτα της ζωής της που την έκανε για λίγο να αισθανθεί όμορφη , ήταν το μόνο όνειρο της που πραγματοποιήθηκε για να μάθει αμέσως μετά ότι ο άνθρωπος που αγαπά είναι αρραβωνιασμένος με άλλη και να αποδεχθεί το χτύπημα με την μοναδική της ευγένεια και υπομονή. Μόνο στήριγμα της ο αδερφός της. Όμως κι αυτός φεύγει για να κυνηγήσει τα όνειρα του και την αφήνει στην μέγαιρα μάνα τους.

Πώς αντέχεις αν είσαι φτιαγμένος από εύθραυστο γυαλί; Και τι απέγινε η Λάουρα αφού έσβησε τα κεριά στην τελευταία σκηνή του έργου; Οι απαντήσεις στην παράσταση «Μετά την τελευταία σελίδα».

Ο Άμλετ: Ίσως ο πιο τραγικός και μυστηριώδης ήρωας του Σαίξπηρ. Στο υπέρτατο δράμα αυτοακύρωσης του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ο κεντρικός ήρωας θα δώσει μια σπουδαία μάχη: Όχι να δικαιώσει τη μνήμη του πατέρα του, παίρνοντας εκδίκηση για τη δολοφονία του αλλά να μάθει πώς μπορείς να ζεις μια ζωή άξια να βιωθεί. Ο Άμλετ ιχνηλατεί τα ανθρώπινα αδιέξοδα, ακροβατεί ανάμεσα στις μεγάλες αντιφάσεις της ζωής: Είναι και φαίνεσθαι, αντίσταση και υποταγή, ειλικρίνεια και υποκρισία, ειρημένο και άρρητο. Ο βασιλιάς πατέρας του -ως φάντασμα- του ζητά να πάρει εκδίκηση από τον θείο του ο οποίος τον σκότωσε για να ανέβει στον θρόνο και παντρεύτηκε τη μάνα του. Ο Άμλετ το κάνει αλλά σκοτώνονται όλοι…και ο ίδιος!

Ή μήπως επέζησε; Τι νόημα έχει ο θρόνος όταν το παλάτι και η καρδιά του είναι άδεια; Τι συνέβη «Μετά την τελευταία σελίδα»;

Η Κασσάνδρα από τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη: Στην Κασσάνδρα χάρισε ο Απόλλωνας τη μαντική τέχνη από θαυμασμό για την ομορφιά της και επειδή, κατά το μύθο, την ερωτεύτηκε.

Στις “Τρωάδες”, η Κασσάνδρα προφητεύει τα δεινά που περιμένουν τον Αγαμέμνονα και τη μοίρα της Εκάβης. Στο παραλήρημά της, βλέπει το κόκκινο χαλί που στρώνει η Κλυταιμνήστρα για τον Ατρείδη και το δίχτυ που τον αιχμαλωτίζει στο λουτρό, ενώ διαβεβαιώνει την Εκάβη ότι θα ταφεί εκεί, αντίκρυ στα συντρίμμια της Τροίας. Προφητεύει και τον δικό της θάνατο.

Η Κασσάνδρα ενσαρκώνει τον ανθρώπινο φόβο μπροστά στο μέλλον. Την αδυναμία του θνητού να δεχθεί τη μοίρα. Το θείο δώρο της μαντείας με το οποίο γεννήθηκε συμπορεύεται με την κατάρα να μην την πιστεύει κανείς. Ενδόμυχα την φοβούνται.

Προφήτευσε τον τρωικό πόλεμο και τώρα -που την οδηγούν στην Ελλάδα ως δούλα- προφητεύει πως θα την σκοτώσουν μόλις φτάσει στις Μυκήνες.

Αν γνωρίζεις το μέλλον μπορείς να το αλλάξεις; Η Κασσάνδρα «μετά την τελευταία σελίδα» το άλλαξε;

Η Νόρα από το «Κουκλόσπιτο» του Ίψεν. Η καλόβολη και υπάκουη σύζυγος και μητέρα Νόρα Χέλμερ κάνει την επανάσταση της και αλλάζει ριζικά τρόπο σκέψης και στη συνέχεια τρόπο ζωής, όταν ξυπνάει από το λήθαργο της και συνειδητοποιεί το ψέμα πάνω στο οποίο ήταν κτισμένη η ζωή της. Η Νόρα στο επαναστατικό και πάντα επίκαιρο έργο του Ίψεν γίνεται σύμβολο απελευθέρωσης από το κοινωνικό καλούπι, ζωντανή μαρτυρία σύγκρουσης ρόλων και επιθυμιών. Κλεισμένη στο κουκλόσπιτο που την τοποθέτησε ο άντρας της, δανείστηκε κρυφά χρήματα για να τον σώσει αλλά εκείνος -όταν το έμαθε- δεν το εκτίμησε. Τότε η Νόρα κάνει κάτι πρωτάκουστο για την εποχή της . Κλείνει για πάντα την πόρτα του κουκλόσπιτου, παρατώντας άντρα και τρία παιδιά.

Τι κάνει λοιπόν μια γυναίκα μόλις χειραφετείται; Τι έκανε η Νόρα «Μετά την τελευταία σελίδα»;

Ο Γκοντό από το «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμιουελ Μπέκετ: Ο μόνος κεντρικός ήρωας ενός έργου ο οποίος δεν εμφανίζεται ποτέ στη σκηνή. Σε ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα του θεάτρου του παραλόγου, απλώς τον περιμένουν….. Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά ο Γκοντό θα εμφανιστεί αποκλειστικά στην παράσταση «Μετά την τελευταία σελίδα» για να πει την ιστορία του. Ποιος κρύβεται πίσω από τον συγκεκριμένο ήρωα; Αξίζει να τον περιμένουν; Μήπως τον περιμένουμε όλοι και απλώς δεν το ξέρουμε;

Ο Σταυριανός Κιναλόπουλος και η ομάδα του μας προσκαλούν να περιηγηθούμε στην γνωστή γκαλερί τέχνης και να μάθουμε για τις ζωές των πέντε πασίγνωστων ηρώων του παγκόσμιου θεατρικού ρεπερτορίου που εκτίθενται ως αγάλματα. Μέχρις ότου να ζωντανέψουν και να διηγηθούν όσα πέρασαν αλλά και όσα τους λείπουν ώστε να ευτυχήσουν. Τελικά τι λείπει στον καθένα μας; Πόσο σοφό είναι να το περιμένει; Αντέχει την αναμονή μέσα στη δυστυχία;

Ο σκηνοθέτης και συγγραφέας του έργου δημιούργησε μια παράσταση πρωτοποριακή, ουσιαστική, εντυπωσιακή και σύγχρονη, με υποβλητική ατμόσφαιρα αλλά και αναπάντεχες αισθητικές αναφορές και εκπλήξεις.

Η αισθητική της παράστασης, η σύλληψη κι η εκτέλεση της, το συνολικό όραμα του δημιουργού όπως θα παρουσιαστεί στο Gallery Theater, δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Μια ενδιαφέρουσα και ευρηματική πρόταση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μια θεατρική εμπειρία η οποία κινείται μεταξύ συνειδητού και ασυνειδήτου.

Ο Σταυριανός Κιναλόπουλος σημειώνει για την παράσταση:

«Το «Μετά την τελευταία σελίδα» αποτελεί μια θεατρική πρόταση που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα! Το κοινό επισκέπτεται το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του Theater Galleryστο Κολωνάκι και ξεναγείται σε 5 διαφορετικά δωμάτια.

Εκεί τον περιμένουν 5 πασίγνωστοι θεατρικοί ήρωες για να του διηγηθούν μέσα σε μόλις 1 λεπτό την ιστορία τους. Έτσι οι θεατές μαθαίνουν τα απαραίτητα για κάθε ήρωα -χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν από πριν τα έργα- ενώ αμέσως μετά ακούν την ιστορία που εμείς πλάσαμε για το τι απέγιναν οι συγκεκριμένοι ήρωες μετά το τέλος του κάθε έργου….δηλαδή μετά την τελευταία σελίδα!

Στο φινάλε ο κάθε θεατής καλείται να ψηφίσει σχετικά με κάτι που αφορά στους 5 ήρωες αλλά κυρίως στον εαυτό του!

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ το ονειρεύτηκα από τότε που φοιτούσα στη Δραματική Σχολή και επιτέλους ήρθε η ώρα να το πραγματοποιήσω! Μελέτησα για χρόνια και προσπάθησα -με σεβασμό- να πλησιάσω τη γλώσσα του κάθε συγγραφέα. Έτσι οραματίστηκα τι θα συνέβαινε εάν αυτά τα σπουδαία έργα είχαν μερικές σελίδες ακόμη…».

Πληροφορίες για την παράσταση

Μετά την τελευταία σελίδα

GalleryTheater: Ηρακλείτου &Σκουφά, Κολωνάκι

Παραγωγή: Ειρήνη Ευριπίδου

Συγγραφή-σκηνοθεσία: Σταυριανός Κιναλόπουλος

Σκηνικά: Μαρίσσα Πρίσκα

Κουστούμια: Τζένη Τζιάλη

Γραφιστική επιμέλεια: Εκδόσεις Νηρέας

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαλίνα Κιναλοπούλου

Παίζουν: Ειρήνη Ευριπίδου, Χριστίνα Καλλία, Πάνος Μπέκας, Ευθύμιος Τόρης & Εύη Τσάφου.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Πρεμιέρα : Παρασκευή 24 Οκτώβρη ώρα 21.15

Παραστάσεις Σάββατο 26 Οκτώβρη 21.15

Παρασκευή 31 Οκτώβρη 21.15

Σάββατο 1 Νοέμβρη 21.15

Παρασκευή 7 Νοέμβρη 21.15

Σάββατο 8 Νοέμβρη 21.15

* Το κοινό που θα παρακολουθήσει την παράσταση δεν χρειάζεται να γνωρίζει τα έργα από τα οποία προέρχονται οι πέντε ήρωες.

Εισιτήρια

More.com – Public.gr