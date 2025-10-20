«Οι Θεοί του Ολύμπου και η γέννηση του κόσμου»

«Ξεφυλλίζοντας την μυθολογία μας και ψάχνοντας θέμα για την επόμενή μας παράσταση, διάβασα υπέροχες ιστορίες γύρω από την δημιουργία του κόσμου και τους θεούς του Ολύμπου….. Ιστορίες που έπλασαν ο αρχαίος ελληνικός λαός και οι ποιητές του.

Από την άλλη μεριά, ξέροντας ποιες από αυτές τις ιστορίες διδάσκονται στο σχολείο, έκανα την επιλογή μου διαλέγοντας γνωστούς και άγνωστους μύθους που θα με βοηθούσαν να δημιουργήσω μία παράσταση.»



Κάρμεν Ρουγγέρη

Λίγα λόγια για το έργο

Είναι ένα έργο που περιέχει την γέννηση του κόσμου, αλλά και ιστορίες γνωστές και άγνωστες των θεών του Ολύμπου.

Με το σκεπτικό λοιπόν ότι όλοι θέλουμε να χαρούμε την ομορφιά των αρχαίων μύθων, όπως χαιρόμαστε ένα παραμύθι, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι:

-Αλήθεια τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες; Πως γεννήθηκε ο κόσμος;

-Κατά τον Ησίοδο, επικό ποιητή της αρχαίας Ελλάδας, στα πολύ παλιά τα χρόνια δεν υπήρχε τίποτε από αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Υπήρχε μόνο

το ΧΑΟΣ!!

Πέρασαν πολλά χρόνια, ώσπου δημιουργήθηκε…

η ΓΗ και η ΘΑΛΑΣΣΑ!!

Κάποια στιγμή, μέσα από το ΧΑΟΣ, ξεπετάχτηκε ένα πλασματάκι με χρυσά φτερά. Ήταν

ο ΕΡΩΤΑΣ!!

Ύστερα δημιουργήθηκε πάνω από την Γη,

ο ΟΥΡΑΝΟΣ!!

Όταν ένοιωσε την σκιά του Ουρανού πάνω της η Γη σκέφτηκε: «μ’ αρέσει που με αγκαλιάζει έτσι ο Ουρανός… Θα τον παντρευτώ». Γίνεται λοιπόν ο γάμος του ουρανού και της γης

Και… Λίγο-λίγο φτάνουμε με παραμυθένιο τρόπο… Στην γέννηση…

του ΔΙΑ!!

Από εκεί και ύστερα τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δουν να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια τους, γνωστές και άγνωστες ιστορίες της μυθολογίας μας, όπως:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και ΕΠΙΜΗΘΕΑΣ, ΦΙΔΙ και ΓΑΙΔΑΡΟΣ, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ και ΠΥΡΡΑ, γνωριμία ΔΙΑ και ΗΡΑΣ, διαμάχη ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ και ΑΘΗΝΑΣ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ και ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ, ΗΦΑΙΣΤΟΣ και ΗΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ και ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ και ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝ και ΔΑΦΝΗ, ΑΡΤΕΜΙΣ, η γέννηση του ΕΡΜΗ, ΑΡΗΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ και ΑΓΧΙΣΗΣ, κ.α.

Όλες οι παραπάνω ιστορίες, απόλυτα μελετημένες και τεκμηριωμένες, γεμάτες χιούμορ (μια που όπως ξέρουμε οι αρχαίοι θεοί των Ελλήνων είχαν τα ελαττώματα των ανθρώπων) και συνδεδεμένες με έξυπνο και εύκολο τρόπο, δημιουργούν μια παράσταση προσεγμένη στην λεπτομέρεια, που σκοπό έχει να μαγέψει όλη την οικογένεια αλλά και τον πιο μικρό μας θεατή.

Να προσθέσουμε ότι όπως πάντα δίνουμε μεγάλη σημασία και στα ακούσματα που θα πάρουν τα παιδιά. Έτσι… αυτή τη φορά η Μουσική μας θα είναι πάνω σε τραγούδια και μελωδίες της Σμύρνης.

Συντελεστές:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη

Σκηνικά – Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή

Χορογραφίες – Κίνηση – Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας

Μουσική – Video Art : Αντώνης Δελαπόρτας

Στίχοι τραγουδιών: Ανδρέας Κουλουμπής

Διδασκαλία τραγουδιών: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

Γραμματειακή υποστήριξη: Ελένη Καρτάση

Παίζουν:

Ελευθεριάδου Κλεοπάτρα, Ηλιάδης Χάρης, Ιωάννου Πέτρος, Κορρές Στέφανος

Κορρές Ιωάννης, Λάγκος Κωνσταντίνος, Μονέδα Ιωάννα, Ναλμπάντη Ζωή

Ολυμπίου Άντεια, Παναγοπούλου Χαρά, Σταύρου Χριστίνα, Τζανάκος Γιώργος

Τουμασάτος Γρηγόρης, Χατζηκυριάκος Γιώργος, Χριστάνης Θανάσης

ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ και η γέννηση του κόσμου της Κάρμεν Ρουγγέρη

CHRISTMAS THEATER

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 Οκτωβρίου στις 17.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Οκτωβρίου στις 12.00 και στις 17.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 Νοεμβρίου στις 17.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Νοεμβρίου στις 12.00 και στις 17.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΔΙΑΚΕΚΕΙΡΜΕΝΗ ΖΩΝΗ: 30 ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 25 ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 20 ευρώ

Γ ΖΩΝΗ: 15 ευρώ

Δ ΖΩΝΗ: 10 ευρώ

ΘΕΣΕΙΣ ΑμεΑ (μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 21117701700): 10 ευρώ

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες: 211 7701700 & [email protected]

Παραστάσεις τις καθημερινές για σχολεία, πληροφορίες: 211 7701700 & [email protected]

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 211 77 01 700, www.ct.gr & www.more.com