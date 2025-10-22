Το παρελθόν επιστρέφει σαν παλίρροια για να δοκιμάσει την αντοχή του σώματος και του νου

Στη θέση της καρδιάς, είναι τώρα μια πέτρα. Ένας έρημος τόπος γίνεται πεδίο μνήμης και σιωπής. Κάθε βήμα χαράζει αποτύπωμα· κάθε αποτύπωμα γεννά μορφή.

Σώματα που μάχονται και θρηνούν.

Αμφιβάλλουν, δηλώνουν, σπαράζουν, σιωπούν.

Κάθε κίνηση, μια ρωγμή. Κάθε ανάσα, ένα βάρος.

Λες και η λήθη είναι αμνησία. Λόγος και κίνηση πλέκονται σε έναν χορό που οδηγεί στη λύτρωση.

Οι λέξεις γίνονται ψίθυροι· οι ψίθυροι κραυγές· οι κραυγές ανάσες που χτυπούν τον αέρα.

Η ΛΗΘΗ δεν αφηγείται μια ιστορία.

Δημιουργεί έναν κόσμο όπου το παρελθόν δεν μένει ποτέ θαμμένο· επιστρέφει σαν παλίρροια για να δοκιμάσει την αντοχή του σώματος και του νου.

Στην άκρη του ορίζοντα, η ερώτηση που δεν μπορείς να αποφύγεις:

Αν η μνήμη σε κρατά δεμένο, τι θα θυσίαζες για να σπάσεις την πέτρα;

Μια σωματική και ψυχική κατάβαση, εμπνευσμένη από το έργο ΛΗΘΗ του Δημήτρη Δημητριάδη, που μεταμορφώνεται σε μια χοροθεατρική εμπειρία.

Συντελεστές:

Σύλληψη – Σκηνοθεσία – Χορογραφία: Εύα Σταυρογιάννη

Δραματουργική επεξεργασία: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Sound design: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Σχεδιασμός φωτισμού: Μελίνα Μάσχα

Ειδικές κατασκευές: 4M STUDIOS

Σχεδιασμός κουστουμιών: Μαρία Ζερβάκη

Φωτογραφίες: Τάσος Βρεττός

Make up artist: Σίσσυ Πετροπούλου

Trailer: Χρήστος Δήμας

Παραγωγή Trailer: PleiasTv

Graphic design: Αλεξάνδρα Μερκούρη

Προβολή και επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Οργάνωση παραγωγής: Τόνια Πουρκού

Βοηθός παραγωγής: Γεωργία Αμοργαννιώτη

Παραγωγή: INDAK, texnixoros

Πρωταγωνιστούν:

Νίκη Σερέτη

Λένα Μποζάκη

Μαγδαληνή Σπίνου

Πληροφορίες Παράστασης

Παραστάσεις: Από Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 μέχρι Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια παράστασης : 70 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων

Κανονικό : 17€

Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων – ΑΜΕΑ – Άνω των 65) : 12€

Προπώληση εισιτηρίων: στο MORE.COM

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/lithi/

BIOS

ΜΑΙΝ STAGE

Πειραιώς 84, 10435, Αθήνα

http://pireos84.bios.gr/

Πληροφορίες και τηλ. κρατήσεων: 2103425335