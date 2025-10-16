«Εκτός Ύλης»: Ένα «καρδιογράφημα» της ελληνικής κοινωνίας

Αίθουσα της Βουλής των Ελλήνων. Στα έδρανα ένας υπουργός. Ύστερα από μία κρίση συνείδησης αποφασίζει να παραιτηθεί και με έναν καθηλωτικό μονόλογο αναλύει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση. Ωθούμενος από τις ενοχές του, απολογείται για όσα έκανε και όσα δεν έκανε με ένα εξόχως αληθινό και βαθιά συγκινητικό κείμενο- κόλαφο για τα κακώς κείμενα της πολιτικής και της κοινωνικής μας ζωής.

Ο βουλευτής εκφωνώντας τον λόγο της παραίτησής του ασκεί σκληρή αυτοκριτική και παράλληλα καυτηριάζει τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση, μαύρο χιούμορ και με απόλυτη αίσθηση του δικαίου.

Θέτει ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα: Ποιες αξίες, έννοιες, ιδανικά, βρίσκονται σήμερα «εκτός ύλης» από την καθημερινή μας ζωή; Σε πόσο μεγάλη κρίση και ανισορροπία μάς έχει οδηγήσει ο εκτοπισμός αυτών από τη ζωή μας;

Στο ρόλο του πολιτικάντη που μετατρέπεται σε πολιτικό με συνείδηση ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ο οποίος συγκλονίζει με την ερμηνεία του.

Δημιουργός αυτού του θεατρικού μονολόγου που μιλά κατευθείαν στις καρδιές και συνεπαίρνει το κοινό του, ο βραβευμένος συγγραφέας και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Κώστας Λεϊμονής.

Σπάνια συμβαίνει ένα θεατρικό έργο νέου συγγραφέα να έχει τόσο μεγάλη απήχηση και να σημειώνει συντριπτική επιτυχία κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή.

Ακόμα πιο σπάνια συμβαίνει αποσπάσματα από ένα θεατρικό έργο να αναπαράγονται για χρόνια, αφού έχει σταματήσει η παράσταση και να γίνονται «viral» στα social media.

Κι όμως: Ήταν το 2016 που το έργο «Εκτός Ύλης» ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου «Αλκμήνη» και από τότε μέχρι σήμερα αποσπάσματα και ατάκες του έργου αναπαράγονται διαρκώς.

Από το 2016 ξεκίνησε μία θριαμβευτική πορεία για το έργο που συγκίνησε όσο λίγα το θεατρόφιλο κοινό: Το «ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ», μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε στις θεατρικές σκηνές της Αθήνας και άλλων πόλεων της Ελλάδας, των Βρυξελλών και της Στουτγκάρδης, από το 2016 έως το 2019, αλλά και την επιτυχία που σημείωσε, όταν παρουσιάστηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 27.03.2018 (Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου), ανέβηκε ξανά, ύστερα από απαίτηση του κοινού, το 2024 επικαιροποιημένο στη σκηνή του θεάτρου «Αυλαία», στη Θεσσαλονίκη, με τον τίτλο «Εκτός Ύλης Reloaded». Οκτώ χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμα, το έργο σημείωσε ξανά τεράστια επιτυχία με όλες τις παραστάσεις Sold out όχι μόνο στο θέατρο Αυλαία, αλλά και στην πανελλήνια περιοδεία που ακολούθησε.

Στη συνέχεια με την ίδια επιτυχία παρουσιάστηκε στην Αθήνα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και συνέχισε με «Sold out» παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Η αιχμηρή και συναρπαστική πένα του Κώστα Λεϊμονή και η καθηλωτική ερμηνεία του Γεράσιμου Σκιαδαρέση δημιούργησαν μία παράσταση, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Μία παράσταση που εντυπώθηκε βαθιά στη μνήμη και στη συνείδηση των θεατών που το λάτρεψαν και του χάρισαν αυτή την πρωτοφανή επιτυχία.

Το «Εκτός Ύλης» είναι ένα «καρδιογράφημα» της ελληνικής κοινωνίας που ιχνηλατεί όλες τις αιτίες της πολύπλευρης και βαθιάς κρίσης που βιώσαμε και βιώνουμε ακόμα.

Η ανάγκη για την αλήθεια αλλά και η απογοήτευσή του από μια Ελλάδα που βρίσκεται σε βαθιά και πολύμορφη κρίση και παραπαίει χωρίς να κοιτάζει πίσω να δει τα λάθη της, ωθούν τον συγγραφέα Κώστα Λεϊμονή να γράψει ένα κείμενο βαθιά πολιτικό, ουδόλως κομματικό. Ένα κείμενο, σύγχρονο, ευθύβολο, εύστοχο, ευαίσθητο, επαναστατικό, ρηξικέλευθο και φιλοσοφικό.

Με ανθρωπιά, ειλικρίνεια, ευαισθησία και σαρκασμό ο συγγραφέας απαριθμεί σε άψογα ελληνικά και με λιτά αλλά ευθύβολα εκφραστικά μέσα, τις «πληγές» που ταλανίζουν την ελληνική πολιτική σκηνή για δεκαετίες, τα «θανάσιμα αμαρτήματα» των πολιτικών, αλλά και τα παθογενή στερεότυπα στην συμπεριφορά των πολιτών, υπενθυμίζοντάς μάς ότι μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση μόνο αν μάθουμε μέσα από τα λάθη μας και αντιληφθούμε πλέον την κρυμμένη μας δύναμη: ότι είμαστε πολίτες και όχι πωλητές ψήφων.

Τον Οκτώβρη του 2025 το «Εκτός Ύλης Reloaded– Off Syllabus», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση στον πρωταγωνιστικό ρόλο του βουλευτή, θα παρουσιαστεί στον Καναδά στο πλαίσιο της The Greek Experience Cultural Convention 2025, που διοργανώνει η Empiria Events.

Το έργο που χάρισε στον δημιουργό του, Κώστα Λεϊμονή, το Βραβείο Θεατρικού Έργου από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών το 2016 , θα παρουσιαστεί με αγγλικούς υπέρτιτλους στις 24 Οκτωβρίου 2025, στο θέατρο Armenian Youth Centre, στο Τορόντο και στις 26 Οκτωβρίου στο θέατρο του Vanier College, στο Μόντρεαλ.

Και οι δύο παραστάσεις είναι ήδη «Sold out».

Η επιτυχία συνεχίζεται στις ελληνικές σκηνές

Στις 31 Οκτωβρίου ο μονόλογος «Εκτός Ύλης Reloaded» ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του θεάτρου «Αυλαία» για δύο Παρασκευο- Σαββατοκύριακα με διπλές παραστάσεις τα Σάββατα και στη συνέχεια ύστερα από απαίτηση του κοινού θα περιοδεύσει ξανά σε όλη την Ελλάδα, με τελευταία στάση την Αθήνα το καλοκαίρι του 2026.

Ο συγγραφέας του έργου, Κώστας Λεϊμονής, σημειώνει μεταξύ άλλων στο συγγραφικό σημείωμα για το έργο:

«Έναυσμα της συγγραφής (σ.σ. του Εκτός Ύλης) η αγανάκτηση και η αδήριτη ανάγκη να βρεθεί ένας ή μία πολιτικός επιτέλους, οι οποίοι κάποια στιγμή θα ξεχάσουν τα κομψά ρούχα που τους «τυλίγουν» και θα θυμηθούν τον άνθρωπο που κρύβεται μέσα σε αυτά. Μιλάμε καθημερινά για ανθρώπους και έχουμε ξεχάσει την ανθρωπιά στη γωνία. Επομένως, ναι. Το έργο αυτό βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Στόχος μου δεν ήταν ένας καταγγελτικός λόγος αλλά η διαπίστωση των λαθών και των ψεμάτων από τον ίδιο τον θύτη. Αυτή η διαβρωτική και παράλληλα λυτρωτική αναγνώριση δίνει το σινιάλο για μια απαραίτητη αλλαγή νοοτροπίας. Ο λόγος είναι κομματικά αχρωμάτιστος και αυτό, γιατί ο βουλευτής δε διστάζει να απευθυνθεί σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους του ως σώμα και να τους αναφέρει, απαλλαγμένος πλέον από υποβόσκουσες σκοπιμότητες, τα βαριά τους ολισθήματα. Ολισθήματα που στοίχησαν στο λαό ορισμένα χρόνια από το παρόν του και αρκετά από το μέλλον του…

(…)Εκτός ύλης ξανά, λοιπόν. Δεν είναι τυχαίο το ότι κάποια έργα ανεβαίνουν ξανά. Αυτό συμβαίνει, γιατί αντικατοπτριζόμαστε εκεί, όσες γενιές κι αν περάσουν, όσα χρόνια κι αν παρέλθουν στην πολιτιστική μας ιστορία. Αναγνώσεις, διαβουλεύσεις, χαρά, δημιουργία, έμπνευση και όλα αυτά για να προσπαθήσουμε να βάλουμε μία ψηφίδα στη συλλογική προσπάθεια αναδημιουργίας των συνειδήσεών μας.

Ευχαριστώ την υπέροχη ομάδα και τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση που καταφέρνει και συγκινεί τις ψυχές μας κάθε φορά που ερμηνεύει το έργο.»

Κώστας Λεϊμονής bio

Ο Κωνσταντίνος Λεϊμονής γεννήθηκε το 1986, κατοικεί στην Παιανία, με κύρια καταγωγή από τον Πτελεό Μαγνησίας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Αθηνών, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου. Ξεκίνησε να γράφει στα 17 του. Η παρθενική του επίσημη εμφάνιση στη λογοτεχνία γίνεται το 2013 με το διήγημά «Μια υπενθύμιση» στο περιοδικό «Νέα Εστία». Τον ίδιο χρόνο τιμάται από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών αποσπώντας το Βραβείο Διηγήματος για το σουρεαλιστικό διήγημα «Αμαρτίες ανθρώπων παιδεύουσι φαντάσματα» και το Βραβείο Δοκιμίου για το «Ελπίδα υπό αίρεση». Την επόμενη χρονιά κερδίζει το Βραβείο Διηγήματος «Αντώνης Σαμαράκης» με το «Η αλλαγή της σκυτάλης», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Το 2016 αποσπά το Βραβείο Θεατρικού Έργου από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών για το «Εκτός Ύλης», καθώς και το Βραβείο Διηγήματος για το «Η αποκάλυψη».

Έχει συνεργαστεί με έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά «Φρέαρ», «Εντευκτήριο», «bibliotheque.gr», Momentum, «Athens Voice», «Κοινός τ(ρ)όπος» κ.ά.)

Ο μονόλογός του «Εκτός Ύλης» ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή τη χρονιά 2016-17 (θέατρο Αλκμήνη), ενώ στις 27.03.2018 (Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου) παρουσιάζεται στη Βουλή των Ελλήνων.

Την περίοδο 2018-19 ο συγγραφέας Κώστας Λεϊμονής ανεβάζει το δεύτερο θεατρικό του έργο «Ο Ιατροδικαστής» με τους Χάρη Σώζο και Χρήστο Ευθυμίου, σε σκηνοθεσία Παντελή Παπαδόπουλου, στο θέατρο Αλκμήνη. Το 2019 και το 2020 γράφει το σενάριο για δύο βίντεο μικρού μήκους στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης της πολιτιστικής εταιρείας Thess Culture.

To 2020 συνεργάζεται εξωτερικά με την ιστοσελίδα Slpress δημοσιεύοντας άρθρα του, ενώ το διήγημά του «Έχετε μήνυμα επικοινωνίας» εκδίδεται από τις εκδόσεις Ανεμόεσσα.

Το τρίτο του θεατρικό έργο με τίτλο «Μια νύχτα με τον σκύλο μου» ανεβαίνει τον Φεβρουάριο του 2024 σε πανελλήνια πρώτη στο θέατρο Sureal στη Θεσσαλονίκη σε ερμηνεία Δημήτρη Κωνσταντινίδη και σκηνοθεσία Ι. Τάλμπη.

Τον Νοέμβριο του 2024 το έργο του «Εκτός Ύλης» ανεβαίνει ξανά, επικαιροποιημένο, ως Εκτός Ύλης Reloaded, με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, στο θέατρο ΑΥΛΑΙΑ στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει με sold out περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης).

Τα δύο θεατρικά του έργα έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Κριτική, ενώ διηγήματά του, όπως «Η κονσέρβα» (2015), «Το ακορντεόν» (2018), και «Δίπλα στο παράθυρο» (2018) έχουν δημοσιευθεί από λογοτεχνικά podcasts.

Ο συγγραφέας διατηρεί το ιστολόγιο kostasleimonis.blogspot.com.