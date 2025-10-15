Άννα Κυριακού: Το τελευταίο «αντίο» στην σπουδαία ηθοποιό

Σε κλίμα συγκίνησης και με δάκρυα στα μάτια, αποχαιρέτησαν σήμερα, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες τη σπουδαία ηθοποιό Άννα Κυριακού.

Η θρυλική “Μπεμπέκα” από τις “Τρεις Χάριτες”, η Άννα Κυριακού, μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου και της τηλεόρασης, έφυγε από τη ζωή στις 13 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 96 ετών.

Στο Α’ Νεκροταφείο, βρέθηκαν μεταξύ άλλων για να της πουν το τελευταίο “αντίο”, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο Μιχάλης Ρέππας, ο Θανάσης Παπαθανασίου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Γιώργος Καρτάλος, η Νάντια Μουρούζη κ.ά.

Η πολυδιάστατη καλλιτεχνική της πορεία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό θεατρικό, κινηματογραφικό και τηλεοπτικό τοπίο.

Η συμμετοχή της στο Εθνικό Θέατρο επί δύο δεκαετίες, οι εμφανίσεις της σε κινηματογραφικές ταινίες κλασικές και σύγχρονες, καθώς και οι αξέχαστοι ρόλοι της στην τηλεόραση, όπως η θρυλική θεία Μπεμπέκα στις “Τρεις Χάριτες”, την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή σε πολλές γενιές θεατών. Η Άννα Κυριακού υπήρξε παντρεμένη με τον αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Αποστολίδη, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον Χρήστο Αποστολίδη, πολιτικό μηχανικό και Πρόεδρο της Ελληνικής Μένσα.

“Είμαι πολύ συγκινημένος. Μια ολόκληρη ζωή γεμάτη. Έφυγε ευτυχισμένη. Στο πλευρό της είχε και τον γιο της και τον εγγονό της κι έχοντας ολοκληρώσει το όνειρο ζωής της που ήταν το βιβλίο, η βιογραφία της. Τα έκανε όλα στη ζωή της, αγαπήθηκε από τον κόσμο”, τόνισε ο γιος της Χρ. Αποστολίδης μιλώντας στις κάμερες.