Το «Νήμα της Ζωής» στο «Σχολείον της Αθήνας – Ειρήνη Παπά» του Εθνικού Θεάτρου

«Harmonika-Υφαίνουμε το Νήμα της Ζωής». Μια μοναδική εμπειρία υψηλού κύρους που θα ενώσει το Θέατρο, τη Μόδα, τη Μουσική και την Τεχνολογία με 3D Mapping θα ζήσουν όσοι παραβρεθούν στην διακαταλλιτεχνική εκδήλωση στο «Σχολείον της Αθήνας – Ειρήνη Παππά» του Εθνικού Θεάτρου την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 18.30 το απόγευμα.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης “Harmonika –Υφαίνουμε το Νήμα της Ζωής” βρίσκεται ένα εντυπωσιακό installation το οποίο, όμως, θα αλλάξει μορφή με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Μάλιστα είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που το Εθνικό Θέατρο – Σχολείον της Αθήνας «Ειρήνη Παπά» θα μεταμορφωθεί από τον καλλιτεχνικό διευθυντή-σκηνοθέτη Αντώνη Σωτηρόπουλο μέσα από 3D Mapping και βιντεοπροβολή σε ένα ολιστικό έργο τέχνης, τη σύλληψη του οποίου έχει την υπογραφή της Ιωάννας Πατσουλάκη. Μια εντυπωσιακή οπτική παρέμβαση θα ντύσει το χώρο, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα και ένα δυναμικό σκηνικό περιβάλλον.

Η θεαματική installation που θα καλωσορίσει το κοινό στον κόσμο της Harmonika και της θεματικής «Το Νήμα της Ζωής», θα ξεδιπλωθεί σε τρεις ενότητες, ενώνοντας σε μια κοινή αφήγηση, ένα ταξίδι της ψυχής, του ενδύματος και της τεχνολογίας, όπου το έργο της Φαίης Χατζή με τον αργαλειό, τα φυσικά βότανα σε υφασμάτινα στοιχεία του “The Botanical Project”, το κέντημα της Διονυσίας Παπαδοπούλου, το fashion installation της Line πlanet, το κολάζ φωτογραφίας με την Ειρήνη Παπά από το ΣΑΕΚ Άλφα, θα εναρμονιστούν με την τεχνολογία και την εικονική εμπειρία του VR Planet και της performance της Paula Lakah.

Η θεατρική ενότητα «Ειρήνη | Η Κληρονομιά» αποτελεί ένα συμβολικό ταξίδι του νήματος από το παρελθόν στο μέλλον, αφιερωμένο στη μνήμη της Ειρήνης Παπά, με τις ερμηνείες των Ηρώ Μουκίου, Ευγενίας Παναγοπούλου και Στέλιου Κεχριώτη.

Στην ενότητα «Το Νήμα της Ζωής | Η Σύγκλιση Μουσικής», το Μουσικό Σχολείο Αθήνας με τη Σόνια Χαραλαμπίδου και τους μαθητές της θα παρουσιάσουν αρχαιοελληνικά όργανα ως γλώσσα ποίησης, ενώ η σοπράνο Δέσποινα Σκαρλάτου και ο τενόρος Χρήστος Δελιζώνας θα προσδώσουν ένταση και συγκίνηση στην παράσταση.

Στην ενότητα «Σώμα | Η Τεχνολογία», η χορογράφος Σμαρώ Κεπαπτσόγλου και η ομάδα από την σχολή χορού, Step Dance θα παρουσιάσουν ένα τελετουργικό δρώμενο με μαντήλια-σύμβολα από το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού Τσιακίρη, ενώ παράλληλα το κοινό θα παρακολουθήσει δράσεις με τη συμμετοχή μοντέλων-αγαλμάτων, Η Μαρία Όλγα Βλάχου θα παρουσιάσει την καινοτόμο τεχνολογία ψηφιακού κεντήματος και η Vasilia Niles AI Fashion, ενδυματολογικές δημιουργίες με τεχνητή νοημοσύνη.

Προσωπικότητες και μοντέλα θα εμφανιστούν με δημιουργίες Line πlanet, Φαίη Χατζή, The Botanical Project, To Nima, SkinIt, Δάφνη Βοτανοπούλου ,August Showroom και Ιωάννη Σκουλούδη / Χαρά Παπαδημητρίου, ενώ το art défilé υψηλής ραπτικής θα ολοκληρωθεί με τις δημιουργίες του Αχχιλέα Τακτικού και του οίκου αντρικής μόδας Γιαννέτος.

Τα θεατρικά κοστούμια φέρουν την υπογραφή των Βάσω Τσίκου, Lineπlanet και της Φαίης Χατζή, ενώ τα κοσμήματα έχουν δημιουργηθεί από τον Βασίλη Μόραλη και τα σανδάλια από Greek Chic Handmades. Τα μοντέλα είναι από το πρακτορείο Happy People.

Συντελεστές:

Διοργάνωση- Επιμέλεια: Ιωάννα Πατσουλάκη

Σκηνοθέτης- 3D Mapping: Αντώνης Σωτηρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Δεληκωνσταντίνου

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρκέλλα Σαράιχα

Δημόσιες σχέσεις: Άντζυ Νομικού

Επιμέλεια εκδήλωσης: Βασίλης Κοντογιώργος

Παρουσίαση εκδήλωσης: Μαρία Ζούγρα

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Design Art Academy, Freddy MakeUp Stage, ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, Fashion Consulting Agency Faim, Knitfil.