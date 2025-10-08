Η Ξένια Καλογεροπούλου εμπιστεύεται πρώτη φορά έργο της στο κουκλοθέατρο

Μπαίνοντας με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση στην τρίτη χρονιά λειτουργίας του ο πολυχώρος πολιτισμού PARAGA παρουσιάζει το πρόγραμμα της νέας σεζόν 2025-2026 συμπεριλαμβάνοντας μια μεγάλη έκπληξη. Η σπουδαία Ξένια Καλογεροπούλου εμπιστεύεται για πρώτη φορά έργο της στο κουκλοθέατρο! Ο «Μίλτος» της σηκώνει αυλαία στις 19 Οκτωβρίου από το ΚουκλοΘέατρο της Αλεξίας Αλεξίου, με το τραγούδι της παράστασης να υπογράφεται από την Ηρώ!

Παράλληλα με την ιστορική αυτή σύμπραξη, η χρονιά για τον πολυχώρο PARAGA είναι επετειακή, καθώς ο Καραγκιόζης του Τάσου Κώνστα γιορτάζει φέτος τα τριάντα του χρόνια πίσω από το πανί!

Καλλιτεχνικές δράσεις και εργαστήρια για παιδιά που διοργανώνονται από τους δημιουργούς του PARAGA, αλλά και παραστάσεις από φιλοξενούμενους θιάσους, πλαισιώνουν όπως κάθε χρόνο, και το φετινό πρόγραμμα!

«Ο Μίλτος»

Της Ξένιας Καλογεροπούλου

Από το ΚουκλοΘέατρο Αλεξίας Αλεξίου

– για παιδιά 3-9 ετών και όλη την οικογένεια ! –

Οι «Φιγούρες & Κούκλες», έπειτα από δύο επιτυχημένες σεζόν στον φιλόξενο χώρο τεχνών PARAGA, ανεβάζουν από τον Οκτώβριο το βραβευμένο παραμύθι «Ο Μίλτος», της Ξένιας Καλογεροπούλου.

Η αγαπημένη δημιουργός εμπιστεύεται για πρώτη φορά έργο της στο κουκλοθέατρο. Ενώ, το τραγούδι της παράστασης υπογράφει η Ηρώ.

“ Η πρόταση της Αλεξίας ανέβει ο Μίλτος με την τεχνική του κουκλοθέατρου, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα και ευφάνταστη. Να γνωρίσουν τον Μίλτο οι μικρότερες ηλικίες ,σήμερα, μέσα από μια άλλη προσέγγιση. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται παραμύθι μου παράσταση κουκλοθέατρου, αλλά πιστεύω ο Μίλτος είναι σε καλά χέρια. Είμαι περίεργη και ανυπόμονη για το αποτέλεσμα, και την επίδραση που θα έχει αυτή η νέα γνωριμία του Μίλτου με τα παιδιά”., αναφέρει η Ξένια Καλογεροπούλου.

Η Αλεξία Αλεξίου με βαθιά ενσυναίσθηση, δημιουργεί μία παράσταση, όπου ηθοποιός και κούκλες συνυπάρχουν επί σκηνής, προσφέροντας τον τέλειο συνδυασμό της αμεσότητας και της θεατρικής εμπειρίας γεμάτης γέλιο, συγκίνηση, σεβασμό και τρυφερότητα, συστατικά απαραίτητα για τις πρώτες θεατρικές εμπειρίες των μικρών θεατών.

Ο Μίλτος, είναι ένας αδέσποτος σκύλος, που θα μας κάνει να αλλάξουμε την άποψή μας για τα ζώα. Μία ιστορία για την αγάπη, την προσφορά, τη φιλία, τη μοναξιά, τη συνύπαρξη και την απώλεια. Μία ιστορία τροφή σκέψης για αλλαγή και δεύτερες ευκαιρίες, γεμάτη ευαισθησία, αλήθεια και χιούμορ, η οποία ακολουθεί τη ζωή των αδέσποτων ζώων, αλλά και εκείνη των ανθρώπων που δεν είχαν την τύχη να συμπαθήσουν τα ζώα.

Το έργο ανέβηκε στο θέατρο Πόρτα το 2022 με ηθοποιό αφηγητή, με την ίδια μορφή είχαν ανοίξει τις πόρτες του στον Μίλτο σχολεία και σχολικές τάξεις. Η ιστορία του Μίλτου εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πατάκη και το βιβλίο κατέκτησε το 1ο Βραβείο Παιδικού Βιβλίου με εικονογράφηση, στα Λογοτεχνικά βραβεία του περιοδικού «Αναγνώστης» το 2021.

Την καλλιτεχνική περίοδο 2025 -26 θα γνωρίσουμε στο PARAGA τον Μίλτο, μέσα από μια κουκλίστικη εκδοχή , δια χειρός Αλεξίας Αλεξίου .

Μετά την παράσταση, για τους μικρούς φίλους θ΄ ακολουθεί και μικρής διάρκειας κουκλοεργαστήρι .

Η Ξένια Καλογεροπούλου γράφει για τον Μίλτο

«Τον Μίλτο τον έχουμε ανεβάσει δύο φορές . Μια στο θέατρο μας με έναν ηθοποιό -αφηγητή και μια που ο ηθοποιός, ως Σωκράτης, πήγαινε στα σχολεία, ακόμα και στις τάξεις, και αναζητούσε τον Μίλτο.

Μετά βγήκε και το βιβλίο (Εκδόσεις Πατάκης, 2021) ,το οποίο πήρε και το 1ο Βραβείο Παιδικού Βιβλίου με εικονογράφηση, (Λογοτεχνικά βραβεία του περιοδικού «Αναγνώστης» 2021).

Η πρόταση της Αλεξίας ν΄ ανέβει ο Μίλτος με την τεχνική του κουκλοθέατρου, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα και ευφάνταστη.

Να γνωρίσουν τον Μίλτο οι μικρότερες ηλικίες ,σήμερα, μέσα από μια άλλη προσέγγιση.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται παραμύθι μου παράσταση κουκλοθέατρου, αλλά πιστεύω ο Μίλτος είναι σε καλά χέρια .

Είμαι περίεργη και ανυπόμονη για το αποτέλεσμα ,και την επίδραση που θα έχει αυτή η νέα γνωριμία του Μίλτου με τα παιδιά.»

Ταυτότητα παράστασης :

«Ο Μίλτος», της Ξένιας Καλογεροπούλου

Διασκευή, Σκηνοθεσία, Εμψύχωση : Αλεξία Αλεξίου

Μουσική, στίχοι, ερμηνεία τραγουδιού Μίλτου : Hρώ

Μουσική : Μηνάς Εμμανουήλ

Σκηνικά / Κατασκευές : Στάθης Μαρκόπουλος / Χρήστος Ποδηματάς

Κούκλες, Φιγούρες, : Αλεξία Αλεξίου, Νικολέτα Βασιλοπούλου

Φωτισμοί : Μελίνα Μάσχα

Φωτογραφίες : Κική Παπαδοπούλου

Επικοινωνία : Άρης Ασπρούλης

Βοηθός σκηνοθέτη : Μαρίσα Κώνστα

Παραγωγή : Φιγούρες & Κούκλες

Χορηγοί επικοινωνίας : EΡΤ, Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7

Παραστάσεις : Σάββατο 25/10 – 1,8,15,22,29/11 : 17.00

Kυριακή 19/10 – 7, 14 /12 : 12.00

Καθημερινά για σχολεία .

Έναρξη παραστάσεων : Κυριακή 12/10.

Διάρκεια : 50΄.

ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/o-miltos-kouklotheatro-aleksias-aleksiou

PARAGA : Καλλιρρόης 89 , Νέος Κόσμος (Μετρό Φιξ , Τραμ Κασομούλη)

ηλ 2103227507 – 6937714733

Ο Καραγκιόζης του Τάσου Κώνστα γιορτάζει τα τριάντα του χρόνια στο πανί, στο PARAGA!

Τριάντα χρόνια συμπληρώνει φέτος ο Τάσος Κώνστας πίσω από το πανί.

Μέσα από τις χιλιάδες πλέον παραστάσεις του στις μόνιμες σκηνές του ,χειμερινή και θερινή ,αλλά και πέρα από αυτές , εντός και εκτός συνόρων , έχει αναβαθμίσει το Ελληνικό θέατρο σκιών ως προς το ύφος ,τη θεματολογία και το ρεπερτόριο, και το έχει αναγάγει σε μια οικογενειακή ψυχαγωγία. Ο Καραγκιόζης και όλοι οι χάρτινοι λαϊκοί ήρωες ,στα χέρια του , μέσα από τον αριστοτεχνικό αυτοσχεδιασμό του , ζωντανεύουν μοναδικά , προσφέροντας στον κάθε ηλικίας θεατή , στιγμές λαϊκής σοφίας γεμάτες γέλιο , σάτιρα .Το θέαμα κερδίζει ξανά την παλιά του αίγλη.

Οι ειδικά προσαρμοσμένες παραστάσεις του, που απευθύνονται σε μαθητές όλων των βαθμίδων, αποτελούν ένα άριστο εκπαιδευτικό εργαλείο για τη σχολική κοινότητα και εισάγουν ομαλά και ευφάνταστα μαθητές στον μαγικό κόσμο του Ελληνικού θεάτρου σκιών και του λαϊκού πολιτισμού.

Για την καλλιτεχνική περίοδο 2025-26 , στο PARAGA , θα ανεβάσει στο πανί παραστάσεις από το ρεπερτόριο του , οι οποίες στο πέρασμα των χρόνων τείνουν να γίνουν κλασσικές, αλλά και νέες παραστάσεις καθώς και τις καθιερωμένες πλέον παραστάσεις – γλέντια , με τη σύμπραξη της μπάντας του PARAGA , της Paraga Band.

Η αρχή θα γίνει την Κυριακή 26/10 με «Το ταξίδι του Καραγκιόζη στο 1940» , θα ακολουθήσει η παράσταση που σφράγισε τη συνεργασία του με τον Ευγένιο Σπαθάρη , «Ο Καραγκιόζης πολυτεχνίτης» (το ταξίδι του Καραγκιόζη στα παλιά πλανόδια επαγγέλματα) , 2&9/11. Στις 16/11,μέσα από τη νέα παράσταση, «Ο Καραγκιόζης στο Πολυτεχνείο», ο Καραγκιόζης θα περάσει με τον τρόπο του μηνύματα για ελευθερία και δημοκρατία στα κολλητήρια του. Oι πιο μικροί θεατές θα διασκεδάσουν με τα ευτράπελα του στον ζωολογικό κήπο, στην παράσταση «KAΡΑΓΚΙΟzoo» ,23/11. Μετά από όλα αυτά δεν του μένει τίποτα άλλο , απ΄ το να εκτοξευθεί «ο Καραγκιόζης στους Πλανήτες !», 30/11. Θα προσγειωθεί όμως σύντομα τον Δεκέμβρη, γιατί έχει να διοργανώσει το Χριστουγεννιάτικο και Πρωτοχρονιάτικο «Ρεβεγιόν στην Παράγκα» μαζί με την Paraga Band. Παραστάσεις γλέντι και ταξίδι στην Ελληνική παράδοση.

Μετά από κάθε Κυριακάτικη παράσταση θα διεξάγεται και αυτοτελές θεματικό Καραγκιοζοεργαστήρι, σχετικό με την κάθε παράσταση, για τους μικρούς καραγκιοζοφτιάχτες .

* “ O Kαραγκιόζης στο PARAGA ” – Θέατρο Σκιών Τάσου Κώνστα

Για παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών & όλη την οικογένεια.

Νέο έργο ,κάθε εβδομάδα.

Κυριακή 12.00 (από 26/10).

Διάρκεια παράστασης : 50΄.

Εισιτήρια : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/o-karagkiozis-tou-tasou-konsta-paei-paraga/ και από το ταμείο του θεάτρου.

* «Φτιάχνω τον δικό μου Καραγκιόζη»

Αυτοτελές θεματικό εργαστήρι κατασκευής φιγούρας ,πάνω στη θεματολογία της κάθε παράστασης. Για παιδιά άνω των 4 ετών.

Κυριακή 13.00

Διάρκεια : 45΄. Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ.

Δηλώσεις συμμετοχής στο ταμείο , πριν την έναρξη της παράστασης.

PARAGA : Καλλιρρόης 89 , Νέος Κόσμος . Τηλ. 210 3227507 /6937714733

(Μετρό Φιξ , Τραμ Κασομούλη)

Φιλοξενούμενοι θίασοι στο PARAGA

Το PARAGA , πιστό στη φιλοσοφία του , ανοίγει την πόρτα του στο αύριο του κουκλοθεάτρου και του θεάτρου σκιών . Και φέτος θα δώσει βήμα σε νέους πολλά υποσχόμενους καλλιτέχνες και θιάσους.

Ο θίασος σκιών Δημητρακόπουλου και το Κουκλοθέατρο «Σπείρα» θα

παρουσιάσουν τις νέες τους παραγωγές και έπεται συνέχεια

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5-10 ετών

Η καλλιτεχνική δράση «Παρακαλώ, με το γάντι!», τελεί υπό την αιγίδα και την στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και αναφέρεται στην πραγματοποίηση σειράς διαδραστικών κουκλοθεατρικών εργαστηρίων, με θέμα την προστασία των αδέσποτων και τη φιλοζωία. Σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί από τις «Φιγούρες & Κούκλες» και το Κουκλοθέατρο Αλεξίας Αλεξίου σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, στον χώρο τεχνών Paraga.

Κατά τη διεξαγωγή της δράσης, τα παιδιά παίζοντας κουκλοθέατρο, θα ευαισθητοποιηθούν, μαθαίνοντας ότι, κάθε πλάσμα στη γη έχει δικαίωμα ύπαρξης και αξίζει τον σεβασμό μας. Θα διδαχτούν ότι η κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στα ζώα δεν είναι επιτρεπτή. Συμπεριφορά, που συνήθως εκδηλώνεται μεγαλώνοντας σε άλλο πλαίσιο και στον άνθρωπο.

Στόχος της δράσης είναι, η ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στην κατάληψη της όποιας μορφής βίας, είτε επρόκειτο για κάποιο μικρόσωμο και απροστάτευτο ζωάκι, είτε για κάποιο πιο αδύναμο συμμαθητή τους και η υιοθέτησης μίας υγιούς στάσης ζωής.

«…αυτό που μας αλλάζει και μας διαμορφώνει, αυτό που μαθαίνουμε και μέσα από αυτό αναπτυσσόμαστε, είναι αυτό που μας αφορά άμεσα και προσωπικά, που μας συγκινεί».

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ PARAGA 2025-26/ Έναρξη τον Οκτώβριο

“ΜΠΕΣ & ΒΓΕΣ”-Εργαστήριο Δημιουργικής Κίνησης για 2-6ετών/με συνοδό, με την Μάτα Μάρρα- χορεύτρια, χορογράφος, δασκάλα δημιουργικής κίνησης.

“ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ”-Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά 5-12 ετών, με την Ιοκάστη Αγαύη Παπανικολάου- ηθοποιός, θεατροπαιδαγωγός.

“ΦΤΙΑΧΝΩ, ΠΑΙΖΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ”-Εργαστήριο Καραγκιόζη για παιδιά 6-12 ετών, με τους Τάσο Κώνστα-Καραγκιοζοπαίκτης, ηθοποιός και Νικόλα Τζιβελέκη-Καραγκιοζοπαίκτης, θεατρολόγος.

«ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ»-Εργαστήριο Κουκλοθέατρου για παιδιά 5-10 ετών, με την Αλεξία Αλεξίου-κουκλοπαίκτρια, πολιτισμολόγος, παιδαγωγός (M.Ed).

«ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ» -με συντονιστές τους, Λίλα Πατρόκλου-συγγραφέας και Αλέξανδρο Καναβό-ηθοποιός, θεατροπαιδαγωγός.