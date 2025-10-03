Ο καλύτερος μάγος επιστρέφει στο Θέατρο Αλκμήνη

Το αγαπημένο μαγικό δίδυμο επιστρέφει για 2η χρονιά, με το ξεχωριστό magic show «Ο Καλύτερος Μάγος», κάθε Κυριακή στο Θέατρο Αλκμήνη!

Μία σκηνή, δύο μάγοι, ένα τρόπαιο!

Οι μάγοι Τρίσταν & Ερμής έρχονται στο θέατρο Αλκμήνη αποφασισμένοι να σας μαγέψουν, να κερδίσουν το χειροκρότημα σας και το κύπελλο του καλύτερου μάγου, με τα εντυπωσιακά & πρωτότυπα μαγικά τους κόλπα!

Μία διαδραστική παράσταση, για μικρούς & μεγάλους, με πολλή μαγεία, χιούμορ, μυστήριο και όμορφα μηνύματα σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι «ο καλύτερος», αλλά και τι σημαίνει «μαγεία»! Κυρίως, όμως, τι σημαίνει να είσαι μοναδικός!

Εισιτήριά στο TicketServices: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-alkmini-o-kaliteros-magos/

Πρωταγωνιστούν: Τρίσταν & Ερμής

Ώρα Παράστασης: Κάθε Κυριακή στις 15:00 Διάρκεια: 75’ (Χωρίς Διάλειμμα)

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 10€, Ανέργων – ΑΜΕΑ: 8€ Ειδικές τιμές για γκρουπ κατόπιν επικοινωνίας.

· Εκφώνηση: Γιώργος Καπετανάκης

· Δημόσιες Σχέσεις, Μάρκετινγκ: Σωτηρία Αρμένη

· Σχεδιασμός Φωτισμών: Μιχάλης Κόκκινος

· Φωτογράφιση: Γιώργος Ξίγκος

· Trailer: Thanos Angelis, Παντελής Κονσολάκης

· Αφίσα: Δημήτρης Ρήγας

Ø Προπώληση εισιτηρίων: Ταμείο του θεάτρου “Αλκμήνη”, Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 2103428650, Ηλεκτρονικά στο www.ticketservices.gr, Link Εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-alkmini-o-kaliteros-magos/

Πληροφορίες χώρου: Θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ, Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα

Μετρό: Στάση Κεραμικός, Τρόλεϊ: 21 Στάση ΚΑΜΠΑ, ΟΑΣΑ: 049,815,838,914,Γ18 Στάση ΚΑΜΠΑ,035 Στάση ΙΚΑ

To θέατρο Αλκμήνη είναι προσβάσιμο σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.