Tilly Norwood: Το Χόλυγουντ αντιδρά με την «ηθοποιό» Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Tilly Norwood, μια ηθοποιός φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Παρά τις διαβεβαιώσεις των δημιουργών της ότι δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει τους ανθρώπους, πολλοί είναι αυτοί που βλέπουν στην Tilly τον προάγγελο ενός ανησυχητικού μέλλοντος για τη βιομηχανία του θεάματος.

Η Tilly, η οποία χαρακτηρίζεται ως «ψηφιακή ηθοποιός», δημιουργήθηκε από την εταιρεία Particle6 της Ολλανδής ηθοποιού Eline Van der Velden. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο που θα απειλήσει αληθινούς ηθοποιούς, η βιομηχανία ανησυχεί. Μήπως βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής που ακόμα και οι καλλιτέχνες κινδυνεύουν να αντικατασταθούν από την AI;

Οι δημιουργοί της Tilly, εξέδωσαν μια δήλωση μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντονων αντιδράσεων σχετικά με την είδηση ότι έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες, να υπογράψουν συμβόλαιο με τον ψηφιακό χαρακτήρα.

«Σε όσους εξέφρασαν την οργή τους για τη δημιουργία του χαρακτήρα Τεχνητής Νοημοσύνης, Tilly Norwood, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι δεν πρόκειται για αντικατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά για ένα δημιουργικό έργο, ένα έργο τέχνης. Όπως πολλές μορφές τέχνης πριν από αυτήν, προκαλεί συζήτηση, και αυτό από μόνο του δείχνει τη δύναμη της δημιουργικότητας», έγραψε η Eline Van der Velden στο Instagram, η οποία δημοσιεύτηκε και στη σελίδα της Norwood.

Η «ψηφιακή ηθοποιός» έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε ένα σκετσάκι με τίτλο «AI Commissioner» που ασχολείται με το μέλλον των τηλεοπτικών παραγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο.

«Δεν βλέπω την Τεχνητή Νοημοσύνη ως υποκατάστατο των ανθρώπων, αλλά ως ένα νέο εργαλείο, ένα νέο πινέλο. Ακριβώς όπως η κινούμενη εικόνα, το κουκλοθέατρο ή τα CGI άνοιξαν νέες δυνατότητες χωρίς να υποβαθμίσουν την ζωντανή υποκριτική, έτσι και η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει έναν άλλο τρόπο να φανταζόμαστε και να δημιουργούμε ιστορίες. Είμαι και εγώ ηθοποιός και τίποτα -πόσω μάλλον ένας χαρακτήρας Τεχνητής Νοημοσύνης- δεν μπορεί να αντικαταστήσει την τέχνη ή τη χαρά της ανθρώπινης performance», πρόσθεσε.

Οργή από ηθοποιούς και σκηνοθέτες

Η Ένωση Ηθοποιών του Χόλυγουντ αποδοκίμασε τη δημιουργία της Tilly, ενώ αστέρες πρώτης γραμμής όπως η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η Έμιλι Μπλαντ και η Νατάσα Λιόν βγήκαν μπροστά και πήραν ξεκάθαρη θέση.

«Δεν έχει καμία εμπειρία ζωής από την οποία να αντλήσει συναισθήματα και, από ό,τι έχουμε δει, το κοινό δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθεί περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από υπολογιστή χωρίς να διαθέτει ανθρώπινες εμπειρίες».

Σχολιάζοντας την απειλή της Tilly, η ηθοποιός και σκηνοθέτις Νατάσα Λιόν, γνωστή για τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στις σειρές Poker Face, Orange Is the New Black και Russian Doll, δήλωσε ότι όποιος συνεργάζεται με τη Norwood πρέπει να μποϊκοταριστεί. «Κάθε πρακτορείο ταλέντων που εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο πρέπει να μποϊκοταριστεί από όλες τις ενώσεις», υποστήριξε συμπληρώνοντας ότι κάτι τέτοιο «είναι βαθιά λανθασμένο και εντελώς ανησυχητικό».

Μιλώντας σε ένα podcast του Variety, η Έμιλι Μπλαντ παραδέχθηκε ότι η δημιουργία αυτή είναι τρομακτική.

Η Γούπι Γκόλντμπερκ εξέφρασε την αποδοκιμασία της, ωστόσο με μεγαλύτερη μετριοπάθεια, εκτιμώντας ότι η AI ποτέ δεν θα μπορέσει να φέρει στις οθόνες μας δημιουργήματα που θα απειλήσουν τους ηθοποιούς. «Οι άνθρωποι κινούμαστε διαφορετικά. Τα πρόσωπά μας και τα σώματά μας κινούνται διαφορετικά και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να νικηθεί από την AI».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στο πλευρό των ηθοποιών τάσσονται και μεγάλες εταιρείες όπως η Disney και η Universal που κινούνται νομικά εναντίον πλατφορμών επειδή «εκπαιδεύουν» τα μοντέλα τους πάνω σε προστατευμένο υλικό.

SAG-AFTRA: Η Tilly «δεν είναι ηθοποιός… Δεν έχει καμία εμπειρία ζωής από την οποία να αντλήσει, κανένα συναίσθημα»

Η SAG-AFTRA εξέδωσε δήλωση καταδικάζοντας την Tilly Norwood, την «ηθοποιό» της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία έχει γίνει θέμα συζήτησης στο Χόλυγουντ, αφότου η δημιουργός της, Eline Van der Velden, ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι πολλοί πράκτορες ταλέντων ενδιαφέρονταν να υπογράψουν τη δημιουργία της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ένωση ηθοποιών πιστεύει ότι «η δημιουργικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική» και «αντιτίθεται στην αντικατάσταση των ανθρώπινων ερμηνευτών από συνθετικά».

«Για να είμαστε σαφείς, η ”Tilly Norwood” δεν είναι ηθοποιός, είναι ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή που εκπαιδεύτηκε με βάση το έργο αμέτρητων επαγγελματιών ερμηνευτών — χωρίς άδεια ή αποζημίωση», έγραψε σε ανακοίνωσή της η SAG-AFTRA. «Δεν έχει καμία εμπειρία ζωής από την οποία να αντλήσει, κανένα συναίσθημα και, από ό,τι έχουμε δει, το κοινό δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθεί περιεχόμενο που δημιουργείται από υπολογιστή, αποκομμένο από την ανθρώπινη εμπειρία. Δεν λύνει κανένα «πρόβλημα» — δημιουργεί το πρόβλημα της χρήσης κλεμμένων παραστάσεων για να θέσει τους ηθοποιούς εκτός εργασίας, θέτοντας σε κίνδυνο τα μέσα διαβίωσης των ερμηνευτών και υποτιμώντας την ανθρώπινη τέχνη».