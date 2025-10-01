Logo Image

To Θέατρο Παλλάς άνοιξε τις πόρτες του στους μουσικούς του Δρόμου και η σκηνή γέμισε αστέρια

Πολιτιστικά \ Θέατρο

To Θέατρο Παλλάς άνοιξε τις πόρτες του στους μουσικούς του Δρόμου και η σκηνή γέμισε αστέρια

Sidorela Sindy

Πέρα από τη μουσική, η βραδιά είχε και έναν ισχυρό συμβολισμό: την ένωση της καθημερινότητας των δρόμων με τη λάμψη μιας μεγάλης θεατρικής σκηνής

Μια ξεχωριστή βραδιά, με άρωμα Αθήνας μιας άλλης εποχής, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν χθες βράδυ οι θεατές του Θεάτρου Παλλάς, όπου για πρώτη φορά οι μουσικοί του δρόμου είχαν την τιμητική τους.

Άγγελος Αρχανιωτάκης

Έξι νέοι καλλιτέχνες, που μέχρι χθες τραγουδούσαν στις γειτονιές της Αθήνας, ανέβηκαν στη σκηνή ενός ιστορικού θεάτρου και μάγεψαν το κοινό με τις φωνές και τις ερμηνείες τους.

Έλενα Νάσιου

Η πρωτοβουλία ανήκει στο Παλλάς, που θέλησε να ανοίξει τις πόρτες του σε νέες φωνές και να δώσει βήμα σε νέους καλλιτέχνες  χαρίζοντάς τους το φως μιας μεγάλης σκηνής.  Υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του μαέστρου Βάιου Πράπα, οι: Έλενα Νάσιου, Άρτεμις Κυριακοπούλου με την Εύη Λιπιάτου, Sidorela Sindy, Άγγελος Αρχανιωτάκης και Σωκράτης Χάρης μας χάρισαν μια μοναδική βραδιά.

Σωκράτης Χάρης

Οι ερμηνείες τους, βασισμένες σε αγαπημένα ελληνικά τραγούδια άλλων δεκαετιών, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα γεμάτη νοσταγία αλλά και συγκίνηση που θύμιζε παλιά αθηναϊκή μπουατ. Το κοινό, κάθε ηλικίας, όχι μόνο ανταποκρίθηκε και χειροκρότησε θερμά, αλλά συμμετείχε όλο το βράδυ τραγουδώντας, κάνοντας τη βραδιά ακόμα πιο ξεχωριστή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Άρτεμις Κυριακοπούλου

Πέρα από τη μουσική, η βραδιά είχε και έναν ισχυρό συμβολισμό: την ένωση της καθημερινότητας των δρόμων με τη λάμψη μιας μεγάλης θεατρικής σκηνής. Το Θέατρο Παλλάς, φιλοξενώντας αυτούς τους καλλιτέχνες, έστειλε ένα μήνυμα καλλιτεχνικής εξωστρέφειας και υποστήριξης στο νέο καλλιτεχνικό αίμα, αποδεικνύοντας πως η τέχνη ανήκει σε όλους και μπορεί να ανθίσει παντού.

Η αρχή έγινε..

Δείτε εδώ βίντεο από τη χθεσινή βραδιά: Link

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube