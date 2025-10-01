Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2025: «Ένα ταξίδι στον χρόνο και στον άνθρωπο»

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Ιθάκη φιλοξενεί το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο πραγματοποιείται από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου. Με φετινή θεματική «Ο Ήρωας και ο Αντιήρωας: ένα ταξίδι στον χρόνο και στον άνθρωπο», το φεστιβάλ αναδεικνύει τις αντιθέσεις, τα σύμβολα και τα ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη φύση, μέσα από παραστάσεις, διαγωνιστικά έργα και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι παραστάσεις της Χριστίνας Αλεξανιάν («Τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν»), του Κωνσταντίνου Δομηνίκ σε σκηνοθεσία Έλενας Μαυρίδου, με τον Γιάννη Τσορτέκη («ΣΑΡΜΑΝΤΖΑ»), του Άκη Σιδέρη με την Ελένη Γερασιμίδου και τον Αντώνη Ξένο («Οι Σπόροι»), του Θανάση Τριαρίδη απο την θεατρική ομάδα “Hola Lathos” («Το τέρας βουλιάζει το κεφάλι του στο μαξιλάρι σου»), του Θωμά Κοροβίνη, με τη Νικολέτα Βλαβιανού και την Τζένη Παπαδημάτου («Η Ευθαλία του Γαλατά»), και η παράσταση «Σώμα Μήδεια» του Ζ.Δ. Αϊναλή σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου.

Ιδιαίτερη στιγμή του φετινού φεστιβάλ αποτελεί η βράβευση της Ελένης Γερασιμίδου και του Γιώργου Αρμένη για την προσφορά τους στο θέατρο.

Το Διαγωνιστικό Τμήμα «ΑΥΛΑΙΑ» φέρνει στη σκηνή δέκα θεατρικά ντουέτα που θα αναμετρηθούν για το βραβείο Καλύτερης Παράστασης (1.000€), αλλά και για βραβεία ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργαστήριο θεάτρου με τον Κώστα Γάκη, θεατρικής μάσκας με την Βίκυ Αδάμου, εργαστήριο πάνω στην θεματική του φεστιβάλ από την ερευνήτρια και συγγραφέα Ana Stojanoska από την Βόρεια Μακεδονία, εφηβική παράσταση “Anna & Margot” της Κωνσταντίνας Ράικου σε σκηνοθεσία Γιώργου Δρίβα, κουκλοθεατρική παράσταση από την ομάδα Αντράλα, βιωματικά εργαστήρια για παιδιά από φοιτήτριες της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και ανοιχτή συζήτηση γύρω από τη θεματική «Ήρωας – Αντιήρωας».

Αναλυτικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ